Deepal G318 – chiếc SUV địa hình sử dụng động cơ hybrid nối tiếp

Deepal, thương hiệu trực thuộc tập đoàn sản xuất xe Changan của Trung Quốc, mới đây đã cho giới thiệu mẫu xe thứ 3 trong danh mục sản phẩm của mình. Đó là mẫu SUV gầm cao Deepal G318 2024 mới với các thông số kích cỡ thuộc phân khúc hạng trung: chiều dài x rộng x cao 4.750 x 1.959 x 1.820 mm cùng với chiều dài cơ sở là 2.880 mm. Tên xe được đặt theo tuyến quốc lộ 318 dài nhất Trung Quốc với quãng đường 5.476 km chạy từ Thượng Hải đến Khu tự trị Tây Tạng gần biên giới với Nepal. Mẫu xe SUV Deepal G318 được thiết kế kiểu dáng theo phong cách vuông vức thường thấy ở các dòng xe off-road. Mặt trước được thiết kế góc cạnh, kết hợp với đèn pha LED hình chữ C, lưới tản nhiệt kín cỡ lớn và cản trước hầm hố đặt thấp phía dưới. Phần cạnh dưới của cửa sổ ở cột D được đẩy cao. Một số trang bị nổi bật khác được trang bị trên G318 có thể kể đến như tay nắm cửa ẩn, khoảng trống gầm xe lớn, mâm xe hình cánh hoa, lốp xe chuyên dụng, giá đỡ trên nóc, và đèn nóc. Phía sau của phương tiện được trang bị bánh xe dự phòng ngoài trời – biểu tượng của các xe off-road. Đồng thời, cửa sau của Deepal G318 sẽ có dạng mở bên hông, và đèn sau cũng có hình chữ C, tương đồng với đèn pha. Đáng chú ý, Deepal G318 sẽ hỗ trợ chế độ kéo và chế độ xoay bánh xe, qua đó cho phép xe quay 360 độ tại chỗ. Hãng Deepal quảng cáo rằng G318 là một chiếc xe điện với cơ chế mở rộng phạm vi di chuyển (range-extended EV). Tuy nhiên trên thực tế, bản chất hệ truyền động của xe là dạng hybrid nối tiếp. Trong đó, một động cơ xăng 1.5L có công suất 147 mã lực (110 kW) đóng vai trò làm máy phát điện, nạp năng lượng cho pin còn việc truyền sức kéo đến các bánh xe do mô-tơ điện đảm nhiệm. Đây là cơ chế tương tự như e-Power của Nissan. Phiên bản tiêu chuẩn của Deepal G318 được trang bị 1 mô-tơ điện gắn tại cầu sau có công suất 248 mã lực (185 kW). Bản cao cấp bổ sung thêm 1 mô-tơ điện nữa gắn tại cầu trước, nâng công suất tổng lên 424 mã lực (316 kW). Mức giá xe Deepal G318 2024 chưa được công bố chính thức. Pin lưu trữ năng lượng cho xe dự kiến sẽ là loại LFP do hãng CALB sản xuất, với 2 mức dung lượng là 18,4 kWh và 35,1 kWh. Xe dự kiến sẽ có giá khoảng 300.000 nhân dân tệ (tương đương 1,03 tỷ đồng). Thông tin chi tiết hơn về nội thất và trang bị tiện nghi của Deepal G318 cũng sẽ được công bố sau. Video: Deepal G318 – SUV địa hình sử dụng động cơ hybrid nối tiếp.

