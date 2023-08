Dàn xe Honda Civic Type R 2023 tiền tỷ của các tay chơi Sài thành

Honda Civic Type R 2023 mới là 1 chiếc xe đua đường phố khá hấp dẫn, nhưng phải đến thế hệ FL5, giới chơi xe Việt mới có thể đón nhận được mẫu xe này thông qua diện phân phối chính hãng. Ra mắt tại thị truòng Việt Nam từ tháng 10 năm ngoái, thông qua triển lãm VMS 2022, nhưng phải đến tháng 5 đầu năm nay, chiếc xe đua đường phố Honda Civic Type R đầu tiên mới được bàn giao cho khách hàng Việt. Kể từ đó cho đến nay, đã có hơn 8 chiếc xe Honda Civic Type R 2023 được bàn giao cho các dân chơi Việt, việc số lượng dòng xe Honda Civic Type R FL5 tại Việt Nam được phân phối chính hãng không nhiều, dự kiến 18 chiếc sẽ khiến không ít dân chơi nhanh chóng xuống tiền, đặt mua. Mới đây, 4 chủ nhân sở hữu dòng xe này đã lên lịch tụ tập, và nhiều khả năng sẽ có hội nhóm dành riêng cho nhưng người chơi xe Honda Civic Type R tại Việt Nam. Trong số 4 chiếc Honda Civic Type R 2023 tại TP HCM, có 2 chiếc xe mang ngoại thất màu xám Sonic Grey Pear, đây là 1 trong 5 bộ áo chính thức của phiên bản hiệu suất cao nhà Honda Civic đã được công bố, 4 màu còn lại là đỏ Rallye Red, xanh Racing Blue Pearl, trắng Championship White và đen Crystal Black Pearl. Lý do nhiều khách hàng Việt chọn mua xe Honda Civic Type R 2023 màu xám Sonic Grey Pear nằm ở việc đây là 1 trong những màu sơn "trend" của năm 2022 và 2023 này, hay còn được biết đến với tên gọi dân dã hơn là màu xám xi măng. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất của 2 chiếc Honda Civic Type R FL5 xám Sonic Grey Pear chính là vỏ gương của xe, 1 chiếc mang màu đen, xe còn lại sơn màu đỏ. Bên cạnh cặp đôi xe đua đường phố Honda Civic Type R 2023 màu xám Sonic Grey Pear, còn có 2 xe khác mang ngoại thất Championship White và Racing Blue Pearl, mang đến sự đa dạng màu sắc cho hội xe Honda Civic Type R FL5 này. Như vậy, chỉ còn thiếu xe mang màu đỏ Rallye Red và đen Crystal Black Pearl trong hội nhóm này. Bước sang thế hệ mới, Honda Civic Type R 2023 có phần đầu xe hiền lành hơn so với thế hệ trước, vốn chỉ có đúng 1 xe được nhập về nước thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Xe có cản va trước bị loại bỏ đi cánh lướt gió cố định, 2 bên đầu xe không còn khoét thêm lỗ mà tập trung vào khí động học và phù hợp hơn cho một chiếc xe sedan hạng C hiệu suất cao di chuyển hàng ngày trên phố. Tiếp đến là có đúng 1 hốc gió giữa kéo dài, 2 bên đầu có thanh nẹp màu đen hình chữ L nằm ngang, kéo dài đến hốc gió, lưới tản nhiệt của xe cũng sửa đổi so với các bản Honda Civic khác. Mẫu xe đua đường phố Honda Civic Type R 2023 tại Việt Nam sở hữu khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng K20C1, dung tích 2.0 lít, tăng áp, sản sinh ra công suất tối đa 315 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn 420 Nm trong khoảng 2.600 đến 4.000 vòng/phút. Sức mạnh này vẫn đồng hành cùng hộp số sàn 6 cấp nhưng có thêm công nghệ điều chỉnh vòng tua máy tự động, cần số cứng hơn và kiểu chuyển số được tối ưu hóa. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu trước và bộ vi sai hạn chế trượt. Honda Civic Type R cũng được trang bị hệ thống an toàn Honda Sensing hỗ trợ người lái như phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, giảm thiểu chệch làn, hỗ trợ giữ làn, thông báo xe phía trước khởi hành...Giá xe Honda Civic Type R 2023 chính hãng tại Việt Nam bán ra từ 2,4 tỷ đồng, chưa bao gồm các tùy chọn cũng như chi phí lăn bánh xe, trong số các khách hàng sở hữu xe Honda Civic Type R 2023 đầu tiên tại Việt Nam có tay chơi siêu xe Cường Đô la. Video: Đánh giá Honda Civic Type R 2023 tại Việt Nam.

