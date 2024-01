Dân Mỹ thích thú với xe đạp điện VinFast DrgnFly từ 68 triệu đồng

Tại triển lãm Điện tử Tiêu dùng CES 2024 đã chính thức khai mạc. Tham gia triển lãm này, thương hiệu xe Việt Nam VinFast đã chính thức giới thiệu mẫu xe đạp điện VinFast DrgnFly 2024 mới với thị trường Mỹ. Theo VinFast, cái tên DrgnFly lấy cảm hứng từ hình tượng rồng bay lên, biểu trưng cho lịch sử Thăng Long hào hùng của dân tộc Việt Nam. Đây là sản phẩm do VinFast và Eskild Hansen, một studio sáng tạo đến từ Đan Mạch, hợp tác thiết kế. DrgnFly mang phong cách cổ điển, lấy cảm hứng từ thời kỳ hoàng kim của xe máy và tương lai giao thông bền vững. Mẫu xe đạp điện này được trang bị khung xe dài hình chữ "V", tay lái mở rộng, lốp bản lớn và yên xe ứng dụng công thái học. Khung xe của DrgnFly được sản xuất với chất liệu nhôm để đảm bảo độ bền lẫn tính linh hoạt khi lăn bánh. Xe đạp điện VinFast DrgnFly sử dụng động cơ 750W được tích hợp vào bánh sau, hộp số đơn cấp cùng với cảm biến mô-men xoắn. Cảm biến mô-men xoắn thích ứng mượt mà với từng chuyển động, phát hiện thay đổi lực lên đến 16.000 lần/giây, vượt xa so với cảm biến truyền thống của các xe đạp điện thông thường. Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa lên đến 45 km/h. Trong khi đó, pin được đặt trên khung xe, cho phạm vi di chuyển 102 km sau mỗi lần sạc đầy và có thể tháo lắp dễ dàng. Ngoài ra, xe còn có hệ thống tối ưu năng lượng tiên tiến giúp người dùng di chuyển quãng đường dài hơn với nhiều chế độ lái. Là xe đạp điện thông minh, VinFast, DrgnFly có nhiều tính năng công nghệ tiên tiến như tích hợp kết nối 4G và các ứng dụng di động. Công nghệ này cho phép người dùng thay đổi chế độ lái, mở/khóa xe từ xa, định vị xe (GPS), lưu trữ hành trình qua ứng dụng di động. Bên cạnh đó là khả năng cập nhật phần mềm từ xa (OTA). "DrgnFly không chỉ đơn thuần là một mẫu xe đạp điện, mà còn là lựa chọn đại diện cho phong cách sống và cá tính của người dùng hiện đại. Chúng tôi hy vọng thiết kế độc đáo cùng các tính năng công nghệ thông minh của DrgnFly sẽ giúp di chuyển điện hóa trở thành một lựa chọn di chuyển an toàn, thú vị và dễ dàng tiếp cận hơn với mọi người", bà Trần Mai Hoa, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing VinFast Toàn cầu, cho biết. Tại thị trường Mỹ, giá xe đạp điện VinFast DrgnFly dự kiến từ 2.800 USD (khoảng 68 triệu đồng). Xe có chế độ bảo hành chính hãng 2 năm, không giới hạn phạm vi di chuyển. Sau Mỹ, mẫu xe đạp điện này sẽ lần lượt được ra mắt tại các quốc gia khác trong thời gian tới. Video: Đi thử xe đạp trợ lực của VinFast.

