Dân chơi 9X chi 12 tỷ "tậu" McLaren 570S cũ của Cường Đô la

Những chiếc siêu xe đã qua sử dụng luôn nằm trong tầm ngắm của các dân chơi mới nhập môn tốc độ, lý do là mức giá bán rẻ cũng như việc xe có thể đã trang bị rất nhiều đồ chơi và chắc chắn đã có biển, chỉ việc mua về chạy và hết hạn là đi đăng kiểm lại. Mới đây, tin tức về chiếc siêu xe McLaren 570S đã qua sử dụng tìm thấy người mua mới đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê xe. Chiếc siêu xe McLaren 570S độ Vorsteiner độc nhất vô nhị tại Việt Nam này từng trải qua hơn 5 đời chủ với những cái tên rất quen thuộc trong làn siêu xe tại dải đất hình chữ S. Đáng chú ý nhất là McLaren 570S từng thuộc sở hữu của đại gia siêu xe Cường Đô la, sau đó là Tống Đông Khuê hay nhiều tay chơi xe khác. Dòng siêu xe McLaren 570S hiện đã có bản nâng cấp là McLaren 600LT cũng như phiên bản tiếp theo là một chiếc xe điện McLaren Artura. Lúc mới được ra mắt cách đây 6 năm, McLaren 570S mang trọng trách làm đối thủ với những Lamborghini Huracan LP610-4, Audi R8 V10 Plus hay Porsche 911 Turbo S. Hiện tại Việt Nam có 3 chiếc siêu xe McLaren 570S xuất hiện, ngoài chiếc xe McLaren 570S mới thay áo màu xanh ngọc này còn có một chiếc McLaren 570S màu cam từng thuộc sở hữu của ông trùm ma túy Văn Kính Dương cũng như một xe McLaren 570S khác nhập từ Lào vào nước ta. Điểm khác biệt so với 2 chiếc siêu xe McLaren 570S còn lại chính là việc mẫu xe mới được dân chơi 9X mua về đã sở hữu sẵn gói độ body kit 570-VX của hãng Vorsteiner từng được một ông chủ công ty nhập khẩu xe ở quận 5, TP.HCM đặt hàng để độ. Điểm nhấn của bản độ body kit 570-VX chính là việc giúp siêu xe McLaren 570S lột bỏ ngoại hình hiền lành của xe bằng cản va trước thể theo có thêm 2 thanh ốp bên đầu xe, ngoài ra cản va sau mới và cuối cùng là bộ cánh gió đuôi khổng lồ làm bật lên được sự cá tính của bản độ đến từ hãng Vorsteiner. Ông chủ công ty nhập khẩu tư nhân quận 5 ở TP. HCM còn từng chơi lớn khi trang bị ống xả độ cho siêu xe McLaren 570S này cũng như việc nâng cấp cho xe bộ la-zăng độ đa chấu kép sơn màu bạc đến tứ thương hiệu rất ăn khách trên thế giới là Forgiato. Siêu xe McLaren 570S được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Sức mạnh này giúp siêu xe 570S của hãng McLaren mất khoảng thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Chủ nhân của siêu xe McLaren 570S mang gói độ Vorsteiner mới được cho thay áo xanh ngọc là 1 dân chơi thuộc thế hệ 9X. Hiện chưa rõ mức giá xe McLaren 570S cũ này. Lúc mới về nước, xe có giá bán trên 12 tỷ đồn, chưa bao gồm thuế phí ra biển số. Video: Xem Cường Đô la cầm lái siêu xe McLaren 570S.

Những chiếc siêu xe đã qua sử dụng luôn nằm trong tầm ngắm của các dân chơi mới nhập môn tốc độ, lý do là mức giá bán rẻ cũng như việc xe có thể đã trang bị rất nhiều đồ chơi và chắc chắn đã có biển, chỉ việc mua về chạy và hết hạn là đi đăng kiểm lại. Mới đây, tin tức về chiếc siêu xe McLaren 570S đã qua sử dụng tìm thấy người mua mới đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mê xe. Chiếc siêu xe McLaren 570S độ Vorsteiner độc nhất vô nhị tại Việt Nam này từng trải qua hơn 5 đời chủ với những cái tên rất quen thuộc trong làn siêu xe tại dải đất hình chữ S. Đáng chú ý nhất là McLaren 570S từng thuộc sở hữu của đại gia siêu xe Cường Đô la, sau đó là Tống Đông Khuê hay nhiều tay chơi xe khác. Dòng siêu xe McLaren 570S hiện đã có bản nâng cấp là McLaren 600LT cũng như phiên bản tiếp theo là một chiếc xe điện McLaren Artura. Lúc mới được ra mắt cách đây 6 năm, McLaren 570S mang trọng trách làm đối thủ với những Lamborghini Huracan LP610-4, Audi R8 V10 Plus hay Porsche 911 Turbo S. Hiện tại Việt Nam có 3 chiếc siêu xe McLaren 570S xuất hiện, ngoài chiếc xe McLaren 570S mới thay áo màu xanh ngọc này còn có một chiếc McLaren 570S màu cam từng thuộc sở hữu của ông trùm ma túy Văn Kính Dương cũng như một xe McLaren 570S khác nhập từ Lào vào nước ta. Điểm khác biệt so với 2 chiếc siêu xe McLaren 570S còn lại chính là việc mẫu xe mới được dân chơi 9X mua về đã sở hữu sẵn gói độ body kit 570-VX của hãng Vorsteiner từng được một ông chủ công ty nhập khẩu xe ở quận 5, TP.HCM đặt hàng để độ. Điểm nhấn của bản độ body kit 570-VX chính là việc giúp siêu xe McLaren 570S lột bỏ ngoại hình hiền lành của xe bằng cản va trước thể theo có thêm 2 thanh ốp bên đầu xe, ngoài ra cản va sau mới và cuối cùng là bộ cánh gió đuôi khổng lồ làm bật lên được sự cá tính của bản độ đến từ hãng Vorsteiner. Ông chủ công ty nhập khẩu tư nhân quận 5 ở TP. HCM còn từng chơi lớn khi trang bị ống xả độ cho siêu xe McLaren 570S này cũng như việc nâng cấp cho xe bộ la-zăng độ đa chấu kép sơn màu bạc đến tứ thương hiệu rất ăn khách trên thế giới là Forgiato. Siêu xe McLaren 570S được trang bị khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3,8 lít, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Sức mạnh này giúp siêu xe 570S của hãng McLaren mất khoảng thời gian 3,2 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 328 km/h. Chủ nhân của siêu xe McLaren 570S mang gói độ Vorsteiner mới được cho thay áo xanh ngọc là 1 dân chơi thuộc thế hệ 9X. Hiện chưa rõ mức giá xe McLaren 570S cũ này. Lúc mới về nước, xe có giá bán trên 12 tỷ đồn, chưa bao gồm thuế phí ra biển số. Video: Xem Cường Đô la cầm lái siêu xe McLaren 570S.