Đâm nát BMW M4 của khách, youtuber chi 5 tỷ đồng độ khủng hơn

Misha Charoudin được biết đến là một chuyên gia hướng dẫn lái xe đua nổi tiếng tại trường đua F1 Nurburgring (Đức). Vì hâm mộ tài năng của Youtuber này, nhiều người đã mang xe của mình đến Nurburgring để được cùng Misha Charoudin trải nghiệm đường đua F1 - cụ thể mới đây là chiếc BMW M4 hiệu năng cao. Tuy nhiên, trong một buổi hướng dẫn lái xe đua với chiếc xe BMW M4 của khách mời gần đây, Misha Charoudin đã để xảy ra một sự cố đáng tiếc. Cụ thể, khi Misha Charoudin cầm lái BMW M4 di chuyển đến khúc cua "tử thần" thì bất ngờ mất phanh và lao nhanh về phía hàng rào an toàn với tốc độ 128 km/h. Cú va chạm mạnh khiến chiếc BMW M4 bay lên không trung rồi đâm thẳng đầu vào hàng rào. Phần đầu xe BMW M4 bị móp méo, kính chắn gió vỡ vụn, túi khí trên xe cũng nổ gần hết. May mắn Charoudin và khách mời ngồi trong xe đều không bị thương nặng. Sau cú va chạm khiến xe bị hư hỏng nặng, Charoudin đã mang xe đi sửa và quyết định độ lại xe mạnh hơn. Chi phí để sửa xe BMW M4 tai nạn này ước tính lên đến 200.000 USD (hơn 5 tỷ đồng). Thực tế, đây không phải lần đầu tiên youtuber này làm hỏng xe của khách mời. Trước đó, Charoudin cũng từng đã gây tai nạn khi lái một chiếc BMW E30, một chiếc Mazda Miata và một chiếc xe đua Toyota GR 86 trên đường đua này Nurburgring. Video: Youtuber Misha Charoudin đã không may gây ra tai nạn xe BMW M4 của khách mời khi lái thử trên đường đua F1 Nurburgring.

