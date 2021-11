Đại gia siêu xe Hoàng Kim Khánh cầm lái BAC Mono "hàng độc"

Tin tức về việc đại gia siêu xe Hoàng Kim Khánh chọn mua siêu phẩm Koenigsegg Regera chỉ có 80 xe trên toàn thế giới đã gây chấn động giới mê xe trong nước và tất nhiên là khi xe này về đến Việt Nam, sự nổi tiếng sẽ lan sang các nước Asean. Khoảng 2 tuần trở lại đây, Hoàng Kim Khánh đã chia sẻ hình ảnh tại sân bay và cho biết đi đón "vợ 2" khiến không ít người nghi vấn đại gia này đi rước Koenigsegg Regera. Một số nước đã được giới mê xe liệt kê có thể là điểm đến của Hoàng Kim Khánh nhưng thông tin mới nhất lại cho biết Campuchia mới chính là nơi đại gia này hạ cánh. Đến trưa hôm qua, ngày 14/11/2021, Hoàng Kim Khánh đã chia sẻ hình ảnh và ngầm xác nhận mình bay đến Campuchia, chịu 7 ngày cách ly y tế ở nước bạn. Ngay sau khi hết cách lý, đại gia này đã có chuyến trải nghiệm rất thú vị ở nước bạn khi vừa chạy xe đạp và mới đây chia sẻ video trải nghiệm một mẫu xe rất lạ mắt là BAC Mono không mui. "7 ngày cách ly khi đến và 7 ngày cách ly khi về theo đúng quy định kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để được trải nghiệm một chiếc xe ôtô 4 bánh mà phải đội cái mũ bảo hiểm, khi vận hành và phải tháo vô lăng xe cất đi khi ngừng chạy. Một hành trình trải nghiệm hơi liều nhưng nó mang lại cảm giác thực sự khó tả mà không phải ai muốn cũng có được", Hoàng Kim Khánh chia sẻ. BAC Mono là một mẫu xe đua chạy trên đường phố với thiết kế 1 chỗ ngồi, không mui không kính và cũng không có cửa. Người lái chỉ việc trèo vào trong, lắp vô lăng và nổ máy trải nghiệm. Việc chạy thử mẫu xe BAC Mono ở Campuchia của Hoàng Kim Khánh có thể nằm trong chương trình đại gia này đi đón siêu phẩm Koenigsegg Regera. Lý do rất đơn giản vì siêu phẩm McLaren Senna của Hoàng Kim Khánh đã chọn đất nước Campuchia để cập cảng cũng như ra biển số theo ý thích của đại gia này nên việc siêu phẩm hypercar tiếp theo là Koenigsegg Regera cập bến xứ sở chùa tháp không phải là điều quá khó hiểu. Ngay sau khi hết cách ly tại Campuchia, Hoàng Kim Khánh đã được ông chủ showroom xe có tiếng ở đây mang nhiều siêu xe đắt tiền và cả xế độc BAC Mono ra chào đón. BAC Mono do Briggs (BAC) sản xuất, mẫu xe đua dành cho đường phố chỉ có 1 ghế ngồi và trọng lượng xe rơi vào khoảng hơn nửa tấn. BAC Mono được trang bị động cơ Cosworth 4 xi-lanh, dung tích 2,3 lít, sản sinh công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 280 Nm nhưng thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h không thua kém gì so với các siêu xe đình đám của Hoàng Kim Khánh đang sở hữu như McLaren Senna, Lamborghini Aventador S LP740-4 hay Ferrari 488 Pista Spider. Cụ thể, động cơ trên xe BAC Mono sẽ kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp, nhờ đó, mẫu xe không mui, không kính và không cửa chỉ mất khoảng thời gian 2,8 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 274 km/h. BAC Mono có giá bán khởi điểm 74.950 Bảng Anh, tương đương 2,18 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm xe đua đường phố BAC Mono không mui.

