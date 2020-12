Đại gia Sài Gòn tặng vợ siêu xe Ferrari 488 Pista hơn 30 tỷ

Chiếc siêu xe Ferrari 488 Pista Spider của đại gia Sài Gòn mua tặng vợ thuộc diện không có chiếc thứ 2 tại Việt Nam. Trên toàn thế giới, dòng siêu xe Ferrari 488 Pista Spider không được sản xuất với số lượng hạn chế như "đàn anh" là Ferrari 458 Speciale Aperta. Được biết, hãng Ferrari chỉ giới hạn thời gian sản xuất chiếc xe này trước khi tập trung lắp ráp Ferrari F8 Spider. Chiếc siêu xe mui trần Ferrari 488 Pista Spider trong bài viết được vận chuyển trên xe cứu hộ với ngoại thất được trang trí thêm hoa hồng cỡ lớn trước đầu xe, bên trong khoang lái được trang trí hàng trăm hoa hồng và có cả bóng bay để tạo sự bất ngờ cho người vợ. Được biết, đây là món quà mà vị đại gia ngành thẩm mỹ ở TP HCM tặng vợ trong suốt 22 năm gây dựng sự nghiệp cùng mình. Siêu xe Ferrari 488 Pista Spider đầu tiên về Việt Nam này có ngoại thất sơn màu đỏ cùng đường sọc màu đen cỡ lớn kéo dài từ cản va trước lên nắp capô, trần xe xuống đuôi đẹp mắt. Xe sở hữu bộ mâm sơn tối màu cùng kẹp phanh màu đỏ cùng tông với dàn áo của xe. Ferrari 488 Pista Spider độc nhất Việt Nam có nội thất bọc da Alcantara màu tối với sọc màu đỏ chạy giữa ghế ngồi hay các viền xung quanh khoang lái. Nội thất xe có nhiều chi tiết ốp carbon. Là siêu xe phiên bản hiệu suất cao của dòng Ferrari 488 Spider, sự có mặt của 488 Pista mui trần giúp cho các đại gia Việt có bộ sưu tập siêu xe ấn tượng hơn. Hiện dòng siêu xe Ferrari 488 Pista đã có đến 3 biến thể bao gồm bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt Ferrari 488 Pista Piloti được ra đời để kỷ niệm chiến thắng của đội đua AF Corse trong giải vô địch World Endurance Championship (WEC) 2017 hay Ferrari 488 Pista Spider được trình làng tại sự kiện Pebble Beach Concourse d’Elegance 2018 diễn ra vào tháng 8 và đến cuối năm 2020 mới về Việt Nam. Ferrari 488 Pista Spider mới về Việt Nam của đại gia Sài Gòn là chiếc siêu xe Ferrari mui trần thứ 50 của hãng siêu xe đến từ Ý và cũng đồng thời là "ngựa chiến" mui trần có khối động cơ V8 mạnh nhất trong lịch sử của hãng Ferrari lúc mới ra mắt. Hệ truyền động của Ferrari 488 Pista Spider chính là khối động cơ V8, dung tích 3.9 lít, tăng áp kép như phiên bản tiêu chuẩn nhưng sản sinh công suất tối đa lên đến 720 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại vòng tua máy 3.000 vòng/phút. Nó mạnh hơn 113 mã lực nếu so với người tiền nhiệm 488 Spider. Động cơ trên Ferrari 488 Pista Spider khi kết hợp cùng hộp số ly hợp kép bảy tốc độ F1 đã được điều chỉnh bánh răng nhanh hơn khoảng 0,03 giây so với 488 Pista. Nhờ đó, siêu xe mui trần 488 Pista Spider chỉ mất thời gian 2,85 giây để hoàn thành công việc tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Ferrari cũng cố gắng mang đến trọng lượng lý tưởng nhất cho 488 Pista Spider và điều đó thể hiện qua cân nặng của xe chỉ dừng ở con số 1.380 kg, nặng hơn 100 kg so với bản Coupe. Điểm khác biệt so với Ferrari 488 Pista chính là việc "mái nhà" của phiên bản mui trần có thể đóng hoặc mở trong thời gian 14 đến 16 giây. Hãng siêu xe Ý cũng trang bị thêm một kính chắn gió đặt phía sau để tránh tiếng ồn lọt vào khoang lái. Hiện vẫn chưa rõ vị đại gia Sài Gòn đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua siêu xe mui trần Ferrari 488 Pista Spider đầu tiên tại Việt Nam, tại thị trường Mỹ giá xe Ferrari 488 Pista Spider được chào bán 350.050 USD (tương đương 8,13 tỷ đồng). Với cách tính thuế tại Việt Nam, ước tính chủ nhân chiếc McLaren Senna phải bỏ ra số tiền không dưới 32 tỷ đồng để sở hữu và ra biển số cho Ferrari 488 Pista Spider. Video: Siêu xe Ferrari 488 Pista đẹp lộng lẫy tại Geneva.

