Có nên mua xe sang BMW X3 chạy 16 năm chỉ 260 triệu đồng?

Những chiếc xe sang Đức nhập khẩu cũ cả chục năm tại Việt Nam hiện này thường được bán lại với giá ngày càng rẻ. Đối với những xe sử dụng trên 15 năm càng khó kiếm khách mua do nhiều người có tâm lý ngại xe Đức “cổ”. Trường hợp này không phải là ngoại lệ với BMW X3 đời 2004. Giá xe BMW X3 2004 trong bài viết này được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ với mức chỉ 260 triệu đồng (chưa thương lượng), nó chỉ tương đương giá của một chiếc Toyota Zace cùng đời 2004. Trong khi nếu mua mới cùng thời điểm, BMW X3 đắt gấp 4 đến 5 lần xe Toyota Zace. Dù đã lăn bánh tới 16 năm, nhưng chiếc BMW X3 đời 2004 này vẫn có kiểu dáng khá hấp dẫn do được chủ xe sử dụng và bảo quản kỹ. Các chi tiết trên xe tuy có cũ theo thời gian nhưng tổng thể vẫn mang lại cảm giác cao cấp và sang trọng. Thực tế, BMW X3 là đối thủ của các dòng xe như Audi Q5, Mercedes-Benz GLK hay Acura RDX ở thời điểm đó. BMW là một trong các hãng xe đầu tiên khai sinh ra phân khúc Crossover cỡ trung trên thế giới. Chiếc BMW X3 đời cũ đang rao bán trên thị trường Việt Nam thuộc phiên bản sản xuất năm 2004 và đăng ký lần đầu năm 2007, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Với thời gian sử dụng khá lâu nên chưa rõ số kilomet đi được của xe là bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán xe đã lăn bánh không dưới 200.000 km hoặc có thể hơn nữa. Việc chiếc xe đã bán qua nhiều đời chủ khiến việc xác định số kilomet chính xác là rất khó. Do được bảo quản khá kỹ lưỡng nên nội thất chiếc BMW X3 đời 2004 còn khá tươm tất, các nút bấm và chức năng còn khá nguyên bản. Bộ vô lăng được độ theo phong cách của dòng xe thể thao BMW M, màn hình giải trí nâng cấp hiện đại hơn. Các chức năng ở thời điểm 16 năm trước vẫn khá cơ bản ở hệ thống giải trí, chìa khóa cơ, nhưng xe vẫn có ghế lái chỉnh điện và bọc da cao cấp. Dưới nắp capô BMW X3 đời 2004 là động cơ 3.0L I6, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp cho công suất 225 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm. Đây là các thông số mà ngay cả nhiều mẫu xe crossover phổ thông ngày nay cũng chưa đạt được, tất nhiên BMW X3 ngày ngay đã mạnh hơn con số 225 mã lực đáng kể. Với giá rao bán dưới 300 triệu đồng, người mua phải dự trù thêm chi phí trung bình khoảng 100 triệu đồng để đại tu chiếc BMW X3 có tuổi đời 16 năm này để giúp nó luôn hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, các vấn đề về đăng kiểm và bảo hành, bảo dưỡng... cũng là một vấn đề gây khó cho người dùng. Tuy nhiên, với các tay chơi xe độ thì đây có thể là một món hời cho việc "chế cháo" hay độ lên những mẫu xe chơi đầy cá tính mà chi phí lại bỏ ra không quá nhiều.... Video: Chi tiết xe BMW đời 2004 chỉ hơn 200 triệu tại Việt Nam.

Những chiếc xe sang Đức nhập khẩu cũ cả chục năm tại Việt Nam hiện này thường được bán lại với giá ngày càng rẻ. Đối với những xe sử dụng trên 15 năm càng khó kiếm khách mua do nhiều người có tâm lý ngại xe Đức “cổ”. Trường hợp này không phải là ngoại lệ với BMW X3 đời 2004. Giá xe BMW X3 2004 trong bài viết này được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ với mức chỉ 260 triệu đồng (chưa thương lượng), nó chỉ tương đương giá của một chiếc Toyota Zace cùng đời 2004. Trong khi nếu mua mới cùng thời điểm, BMW X3 đắt gấp 4 đến 5 lần xe Toyota Zace. Dù đã lăn bánh tới 16 năm, nhưng chiếc BMW X3 đời 2004 này vẫn có kiểu dáng khá hấp dẫn do được chủ xe sử dụng và bảo quản kỹ. Các chi tiết trên xe tuy có cũ theo thời gian nhưng tổng thể vẫn mang lại cảm giác cao cấp và sang trọng. Thực tế, BMW X3 là đối thủ của các dòng xe như Audi Q5, Mercedes-Benz GLK hay Acura RDX ở thời điểm đó. BMW là một trong các hãng xe đầu tiên khai sinh ra phân khúc Crossover cỡ trung trên thế giới. Chiếc BMW X3 đời cũ đang rao bán trên thị trường Việt Nam thuộc phiên bản sản xuất năm 2004 và đăng ký lần đầu năm 2007, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Với thời gian sử dụng khá lâu nên chưa rõ số kilomet đi được của xe là bao nhiêu. Tuy nhiên, nhiều người dự đoán xe đã lăn bánh không dưới 200.000 km hoặc có thể hơn nữa. Việc chiếc xe đã bán qua nhiều đời chủ khiến việc xác định số kilomet chính xác là rất khó. Do được bảo quản khá kỹ lưỡng nên nội thất chiếc BMW X3 đời 2004 còn khá tươm tất, các nút bấm và chức năng còn khá nguyên bản. Bộ vô lăng được độ theo phong cách của dòng xe thể thao BMW M, màn hình giải trí nâng cấp hiện đại hơn. Các chức năng ở thời điểm 16 năm trước vẫn khá cơ bản ở hệ thống giải trí, chìa khóa cơ, nhưng xe vẫn có ghế lái chỉnh điện và bọc da cao cấp. Dưới nắp capô BMW X3 đời 2004 là động cơ 3.0L I6, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp cho công suất 225 mã lực và mô men xoắn cực đại 290 Nm. Đây là các thông số mà ngay cả nhiều mẫu xe crossover phổ thông ngày nay cũng chưa đạt được, tất nhiên BMW X3 ngày ngay đã mạnh hơn con số 225 mã lực đáng kể. Với giá rao bán dưới 300 triệu đồng, người mua phải dự trù thêm chi phí trung bình khoảng 100 triệu đồng để đại tu chiếc BMW X3 có tuổi đời 16 năm này để giúp nó luôn hoạt động ổn định trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, các vấn đề về đăng kiểm và bảo hành, bảo dưỡng... cũng là một vấn đề gây khó cho người dùng. Tuy nhiên, với các tay chơi xe độ thì đây có thể là một món hời cho việc "chế cháo" hay độ lên những mẫu xe chơi đầy cá tính mà chi phí lại bỏ ra không quá nhiều.... Video: Chi tiết xe BMW đời 2004 chỉ hơn 200 triệu tại Việt Nam.