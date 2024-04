Có nên mua Mercedes-Benz GLS 450 2020 hơn 4 tỷ đồng tại việt Nam?

Tại thị trường Việt, mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 450 4Matic đời 2020 chủ yếu được nhập khẩu tư nhân. GLS cũng đã được bán chính hãng tại Việt Nam nhưng bị cắt khá nhiều trang bị cơ bản. Mới đây, một chiếc GLS 450 4Matic đời 2020 cũ đã được chủ nhân đưa lên sàn xe cũ. Chiếc xe này với ngoại hình còn khá mới, ODO của xe hiện là 33.000km theo như lời chào bán. Về ngoại hình mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2022 rộng hơn, thể thao hơn với gói AMG line: So với thế hệ tiền nhiệm, GLS mới dài hơn 77 mm và rộng hơn 22 mm. Chiều dài cơ sở được kéo dài thêm 60 mm, mang đến sự rộng rãi cho khoang nội thất, nhất là ở hàng ghế thứ hai. Khoang hành lý có thể đạt đến thể tích 2.400 lít nếu gập phẳng 2 hàng ghế sau. Về ngoại hình, GLS 450 4Matic 2020 sở hữu cụm đèn trước và sau dạng LED thiết kế kiểu mới. Cụm đèn pha là loại MultiBeam LED gồm 84 bóng LED hiệu suất cao có tầm chiếu lên đến 650 m và khả năng tự động điều chỉnh thích ứng theo điều kiện giao thông và thời tiết. Lưới tản nhiệt 2 nan đi kèm logo ngôi sao 3 cánh to bản chính giữa. Cản trước làm từ kim loại mạ chrome được làm vuốt ngược lên. Đèn hậu của xe nhỏ gọn với đồ họa LED sắc nét, tinh xảo tạo ra bản sắc riêng biệt của GLS. Mâm xe trên phiên bản này là loại 21 inch, 5 chấu, kép. Bậc lên xuống cố định 2 bên, gương chiếu hậu tích hợp đèn LED báo rẽ và camera. GLS 450 4MATIC sở hữu ngoại hình thể thao, nam tính nhưng vẫn lịch thiệp đúng với DNA ‘Mercedes’. Cấu hình nội thất bên trong xe có sự khác biệt so với xe chính hãng. Phiên bản nhập Mỹ có 6 chỗ ngồi tỷ lệ 2:2:2 trong khi xe chính hãng tại Việt Nam có 7 chỗ ngồi tỷ lệ 2:3:2. Hàng ghế thứ 2 dành cho ông chủ sẽ được thiết kế 2 chỗ ngồi riêng biệt với lối đi chính giữa xuống hàng 3 và bệ tì tay cơ động. Ghế ngồi tại hàng 2 có khả năng chỉnh điện đa hướng. Hàng ghế thứ 3 vẫn là 2 ghế ngồi to bản có khả năng gập phẳng bằng cơ cấu điện. Tại khoang thứ 3 có cửa gió điều hoà riêng, 2 cổng sạc Type C mỗi bên. Phía trên có cửa sổ trời toàn cảnh đóng/mở điện. Mercedes GLS 450 4Matic có nội thất được bọc da Nappa, trang trí bằng gỗ tự nhiên với về mặt sần. Vô-lăng 3 chấu bọc da và ốp gỗ, tích hợp nhiều phím chức năng hỗ trợ người lái. Các trang bị nổi bật khác có thể kể đến như 2 màn hình 12,3 inch nối liền nhau ở bảng taplo, cụm điều khiển trung tâm dạng cảm ứng, hệ thống thông tin giải trí MBUX, hệ thống âm thanh vòm Burmester, sạc không dây, chín cổng sạc, kết nối Apple Carplay và Android Auto, điều hoà tự động 3 vùng. Ghế ngồi phía trước có khả năng chỉnh điện đa hướng tích hợp thông hơi, sưởi và Mát-xa nhiều chế độ. Ghế lái và ghế phụ nhớ 3 vị trí. Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2020 mới sử dụng khối động cơ I6 dung tích 3.0L có công suất lên đến 367 mã lực tại 5.500 - 6.100 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm tại 1.600 - 4.500 vòng/phút. Kết hợp cùng với đó là hệ thống EQ Boost với động cơ điện 48 volt có khả năng hỗ trợ tức thời 22 mã lực và 250 Nm mô men xoắn, giúp xe tăng tốc tốt hơn và vận hành tiết kiệm hơn. Sức mạnh trên được hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC truyền đến hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên thông minh. Trang bị an toàn trên GLS 450 sẽ có chống bó cứng phanh, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, chống trượt khi tăng tốc, cân bằng điện tử, ổn định thân xe khi gió thổi ngang, kiểm soát lực kéo điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo cùng tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động và 7 túi khí. Giá xe Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2020 phiên bản nhập Mỹ ki về Việt Nam được các đại lý tư nhân bán hơn 6 tỷ đồng, đắt tới hơn 1 tỷ đồng so với xe chính hãng đang được bán ra tại thị trường Việt Nam. Chiếc Mercedes-Benz GLS 450 4Matic trong bài là xe chính hãng, được chào bán 4,097 tỷ đồng (lỗ khoảng 1 tỷ đồng sau 4 năm sử dụng). Video: Trên tay Mercedes-Benz GLS 450 4Matic 2020 tại Việt Nam.

