Có nên mua Ford Everest 3.2L đời 2016 hơn 1 tỷ ở Sài Gòn?

Được giới thiệu hồi năm 2016, mẫu xe SUV Ford Everest phiên bản Titanium máy dầu 3.2L AT 4WD chính là phiên bản cao cấp nhất trong cả 3 phiên bản của Ford Everest tại thời điểm lúc bấy giờ. Ở thời điểm đó, Ford Everest phiên bản 3.2L có giá bán niêm yết 1,629 tỷ đồng, đắt hơn đáng kể so với hai phiên bản 2.2L Trend và Titanium 4x2 AT có giá khoảng 1,249 và 1,349 tỷ đồng. Chính vì thế, Everest phiên bản Titanium máy dầu 3.2L AT 4WD đời 2016 trở thành mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung có giá bán tiệm cận xe cao cấp và đắt nhất trong phân khúc. Thật vậy, giá xe Ford Everest 3.2L 2016 ban đầu hơn 1,6 tỷ đồng và không phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế để sở hữu. Do biểu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với xe ôtô được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực sau ngày 1/7/2016 tăng thuế TTĐB theo dung tích động cơ. Theo đó, xe có dung tích từ 3.0 – 4.0L như chiếc Ford Everest này có máy dung tích 3.2L sẽ tăng từ 60% lên mức 90%. Khi áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt mới sau 1/7 năm 2016, giá bán của Everest phiên bản 3.2L đã tăng từ 1,629 tỷ đồng lên 1,9 tỷ đồng đã khiến mẫu xe này vốn giá đã cao, nay còn trở nên cao hơn với giá lăn bánh hơn 2 tỷ đồng. Ít người mua, Ford Everest 3.2L nhanh chóng “biến mất” và trở thành “của lạ” hàng hiếm trên thị trường. Động cơ dầu 5cyl dung tích 3.2L Duratorq TDCi là một trang bị hấp dẫn trên Everest 3.2L và cả dòng bán tải Ranger Wildtrak 3.2L cũ. Dòng động cơ này nổi tiếng về độ lành, bền bỉ, ít hỏng vặt, đặc biệt là công suất cao khi có mô-men xoắn cao đạt được từ vòng tua thấp vốn được nhiều khách hàng chơi SUV và bán tải Ford yêu thích. Động cơ cho công suất tối đa 200 mã lực tại 3.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 470 Nm tại 1.750 - 2.500 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT), kèm theo đó là hệ thống dẫn động 4 bánh thông minh (4WD) có hệ chuyển đổi mô men xoắn chủ động, đi kèm với hệ thống kiểm soát địa hình tiên tiến. Khung gầm rời linh hoạt, khoảng sáng gầm xe 225mm cao ráo cho khả năng lội nước 800mm... Nhờ đó, không chỉ mạnh mẽ, Everest 3.2L còn có độ “lỳ lợm” để đi off road. Phiên bản 3.2L của Ford Everest tại Việt Nam còn được trang bị các “đồ chơi” nổi trội trong phân khúc thời bấy giờ như: hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo điểm mù với công nghệ cảnh báo phương tiện cắt ngang đầu xe, trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình cảm ứng 8 inch, 10 loa tích hợp siêu trầm hay công nghệ chống ồn chủ động và hơn nữa. Video: Giới thiệu Ford Everest 3.2 Titanium+ 4x4 tại Thái Lan.

