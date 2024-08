Chiêm ngưỡng siêu xe điện Pininfarina Battista đặc biệt, hơn 55 tỷ đồng

Ngoài phiên bản Targa độc nhất của siêu xe Battista, Automobili Pininfarina cũng đã giới thiệu mẫu xe chạy điện mới nhất của mình tại Tuần lễ xe hơi Monterey và chủ đề chính của Pininfarina Battista bản đặc biệt này được lấy cảm hứng từ chính thị trấn nhỏ Cambiano của Ý. Trong khi một số mẫu Battista khác được thiết kế với tông màu sơn ấn tượng, chủ nhân của chiếc xe Pininfarina Battista chạy điện này đã quyết định giữ mọi chi tiết trên xe rất đơn giản và chọn hầu hết các tấm ốp được hoàn thiện với màu trắng. Nhiều chi tiết khác được sơn màu đen bao gồm các cột, mái và một phần mui xe. Ngoài ra, một số chi tiết bằng vật liệu sợi carbon được trang bị trên bộ chia gió phía trước và các tấm ốp. Phần dưới cánh gió sau của xe được chế tác một cách cầu kỳ cùng nhiều họa tiết phức tạp bao gồm một bản đồ vẽ tay phức tạp về vùng Cambiano với sơ đồ cách điệu về dây chuyền sản xuất của Battista. Các tấm cửa tùy chỉnh cũng có hình ảnh tương tự và được khắc laser với dòng chữ “Nơi mọi thứ bắt đầu” và “Fatto Con Amore in Italia”, có nghĩa là Made with Love in Italy. Nội thất của Battista cũng khá đặc biệt. Nổi bật ở phần trên cùng của ghế là thiết kế đen trắng tương tự như trên xe trưng bày B95 Barchetta năm ngoái. Phần còn lại của cabin được bọc da màu đen với những đường chỉ khâu màu trắng tương phản. Dave Amantea, giám đốc thiết kế của Automobili Pininfarina cho biết: “Với mối liên hệ độc đáo và mật thiết với Cambiano, chiếc Battista này giữ một vị trí thực sự đặc biệt trong lòng mọi người tại Automobili Pininfarina. Chúng tôi đã chế tác một chiếc xe thể hiện sự tinh tế và khéo léo chưa từng có trong di sản thiết kế kéo dài gần 95 năm". "Màu sơn độc đáo này tôn vinh tài năng và sự cống hiến của các nhà thiết kế, kỹ sư và nghệ nhân của chúng tôi, những người làm việc tại Cambiano để theo đuổi tầm nhìn thương hiệu của chúng tôi: Những chiếc xe mơ ước”, Dave Amantea cho biết thêm. Lễ hội tuần trước ở Monterey không chỉ đặc biệt đối với Pininfarina vì đây là lễ ra mắt của Battista Targamerica mà còn vì thương hiệu này đã tổ chức Cuộc diễu hành của Chủ sở hữu Battista lần đầu tiên. Chuyến hành trình đặc biệt bao gồm 10 chiếc và các vị chủ xe đã có cơ hội ngắm cảnh bờ biển California rực rỡ.Mức giá xe Pininfarina Battista chạy điện bản đặc biệt này bán ra từ 2,2 triệu USD (tương đương hơn 55 tỷ đồng). Xe được trang bị bốn động cơ điện sản sinh tổng công suất 1.900 mã lực và có thể tăng tốc từ 0 đến 60 dặm/giờ trong 1,79 giây và đạt tốc độ tối đa hơn 222 dặm/giờ. Video: Ra mắt siêu xe điện Pininfarina Battista đặc biệt.

