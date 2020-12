Chiếc xe đua Ferrari F1 đồ chơi này bán ra tới 209 triệu đồng

Trong 25 năm qua, công ty chuyên làm xe mô hình cao cấp từ Anh Quốc, Amalgam Collection đã làm nên một số xe mô hình tinh xảo bậc nhất thế giới, từ McLaren Senna cho tới Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse... và mới đây nhất là Ferrari F1 đồ chơi. Giờ đây, Amalgam đã cho ra đời món đồ chơi tối thượng cho những người hâm mộ Công thức 1: một mô hình xe đua Ferrari F1 cực kỳ chi tiết. Có bán ở mô hình tỉ lệ 1:8 và 1:18, chiếc xe này được chế tạo phỏng theo Ferrari SF1000 đã thi đấu ở giải vô địch Formula One 2020. Để làm mô hình xe F1 này một cách chính xác nhất có thể, Amalgam Collection đã hợp tác với đội đua Scuderia Ferrari để phát triển một loại sơn mờ độc nhất và tham chiếu thiết kế CAD nguyên bản của xe. Mô hình thử nghiệm đầu tiên thậm chí còn được chấp thuận bởi đội ngũ thiết kế và kỹ sư của Ferrari. Ở đời thực, chiếc SF1000 đã được chế tạo để chúc mừng giải đua Grand Prix thứ 1000 trong năm 2020 của Scuderia Ferrari, nhưng tiếc rằng đội đua đã không có gì để ăn mừng trong năm nay sau khi Ferrari không có lấy một chiến thắng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 6, thành tích tệ nhất của đội trong 40 năm qua. SF1000 đã được lái bởi nhà vô địch 4 lần Sebastian Vettel và Charles Leclerc trong năm 2020. Ban đầu, chiếc xe có dự định chỉ đau trong mùa giải vô địch năm 2020, nhưng bây giờ thì nó cũng sẽ thi đấu ở cả mùa giải năm 2021 sau khi các quy định kỹ thuật được kéo dài do sự gián đoạn gây ra bởi đại dịch toàn cầu. “Mối quan hệ của chúng tôi với Ferrari và tất cả các nhà sản xuất đều trên cơ sở khách hàng và nghệ nhân,” Sandy Copeman, giám đốc thương hiệu ở Amalgam, nói. “Chúng tôi làm việc với các thiết kế CAD gốc và ảnh có độ phân giải cao để đảm bảo mức độ chi tiết vượt trội. Chúng tôi in 3D, dùng máy móc và phương pháp thủ công để chế tạo từng bộ phận bằng chất liệu chuẩn nếu có thể và hoàn thiện từng bộ phận bằng sơn ô tô thật. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một mô hình đại diện cho chiếc xe thật một cách chính xác và hoàn hảo nhất có thể.” “Không có giới hạn về thời gian chúng tôi làm từng bộ phận và tạo ra từng chi tiết. Chúng tôi biết nó đã hoàn thành khi nó đúng chuẩn. Chúng tôi luôn muốn nâng từng mô hình lên một tầm cao hơn. Đó là điều thúc đẩy chúng tôi. Chúng tôi không ngừng khám phá và tìm ra những cách thức mới để tạo ra những mô hình hoàn hảo, giống như xe thật hơn nữa.” Quá trình sản xuất của mô hình xe tỉ lệ 1:8 sẽ giới hạn chỉ 50 chiếc, giá Ferrari SF1000 đồ chơi là 9.052 USD (tương đương 209 triệu đồng). Nếu như thế là quá đắt, người mua có thể săn lùng phiên bản 1:18 sẽ có giá 790 USD và giới hạn 500 chiếc Video: Giới thiệu Ferrari SF1000 phiên bản mô hình.

