Chiếc Toyota GR86 chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới

SCR1 được phát triển dựa trên mẫu xe Toyota GR86 thể thao nhưng được Hypercraft hoán đổi động cơ 2.0 lít lấy hệ thống truyền động điện, kết hợp với thiết lập khung gầm tập trung vào đường đua. Theo Brian Bourne, người đồng sáng lập của Scalar Performance cùng với Joe Fallaise, mục tiêu của họ là cung cấp “trải nghiệm lái xe thuần túy nhất, yêu cầu bảo dưỡng tối thiểu và cho phép nhóm tập trung vào việc phát triển trình điều khiển”. Về ngoại thất, Toyota GR86 SCR1 2023 mới có diện mạo giống như một chiếc xe đua đúng nghĩa, tuy nhiên mẫu xe vẫn giữ lại phần thân nguyên bản của Toyota GR86 với các chi tiết bổ sung được thiết kế dành riêng cho đường đua. Những chi tiết này bao gồm một bộ chia nổi bật, dây đai kéo, một cánh gió lớn phía sau và một bộ khuếch tán mới cùng với hệ thống xả. Chiếc xe Toyota GR86 chạy điện này được trang bị bộ mâm xe hợp kim Enkei 18 inch mới đi kèm với bộ lốp hiệu năng cao Hoosier. Bên trong nội thất, chiếc xe được trang bị bộ khung chống lật tám điểm của VR3 Engineering, một chiếc ghế đua Sparco với dây an toàn sáu điểm được FIA phê duyệt bởi Safecraft Racing và cửa sổ lưới an toàn cho xe đua SFI. Động cơ điện 800-Volt duy nhất của Hypercraft sản sinh công suất 328 mã lực và mô-men 468 Nm, khiến cho mẫu xe mạnh hơn so với bộ đôi Toyota GR86/Subaru BRZ trang bị động cơ truyền thống. Mẫu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 - 96 km/h trong khoảng 3,9 giây và tốc độ tối đa là 265 km/h. Sức mạnh được truyền tới cầu sau với sự hỗ trợ của bộ vi sai hạn chế trượt Torsen. Mẫu xe được trang bị bộ pin có công suất 65kWh, cho phép chạy đua hơn 45 phút giữa các lần sạc. Mẫu xe có thể hoàn tất quá trình sạc đầy trong vòng chưa đầy 20 phút khi được kết nối với bộ sạc nhanh DC Cấp 3 (150 kW), giảm thời gian sạc. Để đảm bảo an toàn, bộ pin có hệ thống dập tắt lửa Lifeline tích hợp chất lỏng chống cháy Novec 1230. Thương hiệu cho biết, mẫu xe SCR1 mang lại cảm giác giống như một chiếc xe đua chạy bằng động cơ ICE đặt giữa nhờ sự phân bổ trọng lượng tương tự. SCR1 có trọng lượng ở mức 1.379 kg, nặng hơn 103 kg so với Toyota GR86 thương mại. Hệ thống treo đặt riêng của Öhlins đã được điều chỉnh đặc biệt cho SCR1 và hệ thống phanh có cùm phanh 6 pít-tông ở phía trước và bộ cùm phanh 4 pít-tông ở phía sau. SCR1 sẽ được giới thiệu tại SEMA 2022 ở Las Vegas từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11. Thương hiệu đã dự kiến ra mắt thị trường xe đua chạy điện vào mùa hè năm 2023 với phiên bản Founder Edition sẽ được giới hạn ở mức 10 chiếc. Mỗi chiếc xe sẽ có bảng đánh số thứ tự, ngoài ra chủ sở hữu sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ kỹ thuật bao gồm cả các bản cập nhật qua mạng. Video: Giới thiệu Toyota GR86 SCALAR Performance chạy điện.

