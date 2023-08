Chiếc Porsche 930 Turbo "ông cụ" hơn 40 tuổi của Đặng Lê Nguyên Vũ

Sự cổ điển, thể thao và phóng khoáng của Porsche 911 huyền thoại có lẽ là những lý do khiến vị chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên – ông Đặng Lê Nguyên Vũ đem lòng say mê dòng xe này. Ông Vũ sở hữu rất nhiều thế hệ 911 khác nhau, bao gồm các mẫu xe hiện đại như 911 Sport Classic 2023 đến những mẫu 911 cổ điển có tuổi đời 30, 40 năm. Trong số đó, Porsche 911 930 Turbo đặc biệt là mẫu xe được ông ưu ái Vũ đem đi “vi hành”. Mới đây, chiếc Porsche 930 Turbo của Đặng Lê Nguyên Vũ đã bất ngờ xuất hiện trên một tuyến đường ở TP.HCM, sau một thời gian dài “mai danh ẩn tích”. Đây là một trong những mẫu xe thể thao có tốc độ nhanh nhất ở thời điểm những năm 1980. Ngoại hình chiếc xe nổi bật với đèn pha nhô cao, nắp ca-pô vát chéo với góc nghiêng lớn, bộ vành 5 chấu sơn đen cuốn hút và cánh gió cỡ lớn như đuôi cá voi ở phía sau. Vì thuộc phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ, đuôi xe sẽ có thêm hai gờ màu đen nhằm đảo bảo các tiêu chuẩn an toàn theo quy định. Khoang lái của chiếc Porsche 930 Turbo có thiết kế tối giản, tuy nhiên vẫn mang trong mình DNA của thương hiệu Đức với vô lăng thể thao, đặc biệt là bộ 5 đồng hồ đặc trưng của dòng 911. Mục đích của việc tối giản hoá thiết kế nội thất là nhằm giúp tài xế tập trung vào trải nghiệm của xe mang lại. Các chi tiết da và nhựa trên xe đã có dấu hiện xỉn màu, đây là một điều dễ hiểu đối với một mẫu xe đã có hơn 40 năm tuổi đời. Từng là mẫu xe mạnh nhất của Porsche suốt thời gian dài, nên 930 Turbo được trang bị khối động cơ khá “ghê gớm”. Cụ thể, xe sử dụng động cơ 6 xy-lanh 3.3L tăng áp cho ra công suất tối đa 282 mã lực và 412 Nm mô-men xoắn. Với sức mạnh này, chiếc Porsche 930 Turbo hơn 40 tuổi đặc biệt của ông Đặng Lê Nguyên Vũ chỉ mất 4,6 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 260 km/h. Video: Đặng Lê Nguyên Vũ cầm lái Porsche 930 Turbo hàng hiếm.

