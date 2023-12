Chiếc Porsche 911 "lên đỉnh" 6.734m bằng nhiên liệu điện tử e-fuel

Vừa qua, một chiếc Porsche 911 vượt độ cao 6.734 mét so với mực nước biển khi chạy lên đỉnh sườn phía tây của núi lửa Ojos del Salada tại Chile. Chiếc xe này được cầm lái bởi Romain Dumas, tay đua từng 2 lần vô địch giải Le Mans 24h và cũng đang giữ kỷ lục leo đồi Pikes Peak. Trong chuyến thám hiểm này, có tất cả 2 chiếc 911 tham gia và chúng đều vận hành bằng nhiên liệu điện tử e-fuel do Porsche sản xuất ở Chile. Chiếc xe do Dumas điều khiển có biệt danh là ‘Edith’ Dựa trên siêu xe Porsche 911 Carrera 4S hiện tại nhưng được sửa đổi lại để có trục chính cao hơn trục bánh xe (portal axle), tăng khoảng sáng gầm xe lên 350 mm, trang bị lớp bảo vệ gầm Aramid, hệ thống đánh lái cơ được thay bằng hệ thống đánh lái điện tử Schaeffler và tỉ số sang số cũng được thay đổi để xe có sức kéo tại dải tốc độ thấp tốt hơn. Chiếc 911 thứ 2 đi theo với mục đích hỗ trợ, chở đồ nặng nên mặc dù cũng được tùy biến để phù hợp với nhu cầu leo núi nhưng tỏ ra ít linh hoạt hơn. Không có thay đổi nào được thực hiện đối với động cơ của cả 2 chiếc 911, có nghĩa là chúng đều vận hành bằng động cơ 6 xy-lanh tăng áp kép, dung tích 3.0L, công suất 443 mã lực. Trước đây, kỷ lục thế giới về độ cao so với mực nước biển được xe ô tô vận hành thuộc về Mercedes-Benz Unimog thiết lập vào tháng 1/2020 với thành tích 6.694 mét, cũng là tại núi lửa Chile nhưng ở một khu vực khác. Vì vậy, với thành tích 6.734 mét lần này, Porsche 911 chính thức phá kỷ lục cũ và thiết lập nên kỷ lục mới. Được biết, Porsche 911 lập kỷ lục này được cho là rất khó. Lý do là bởi ngọn núi lửa Ojos del Salado đã được đội ngũ chuyên gia nghiên cứu của Porsche tìm hiểu kỹ lưỡng, từng thực hiện chạy thử năm 2022 và đã vượt quá mốc 6.000 mét Đồng thời đưa ra nhận định rằng đây chính là nơi cao nhất trên toàn bộ Trái Đất này có đường phù hợp cho xe ôtô di chuyển và đặc biệt lại là một mẫu xe gầm thấp như Porsche 911 có thể chinh phục. Porsche cũng lưu ý rằng nhóm nghiên cứu đã dành 2 tuần ở độ cao này để cơ thể có thời gian thích nghi với không khí loãng nhưng những chiếc xe 911 đã thích nghi rất dễ dàng, không gặp khó khăn gì trong việc tiếp nhiên liệu. Hãng xe Đức khẳng định điều này có được là nhờ sự ưu việt của nhiên liệu điện tử e-fuel. “Tôi sẽ không bao giờ quên trải nghiệm này,” Dumas nhận xét. “Đó là một cảm giác phi thường khi lái xe đến nơi chưa có chiếc xe nào từng đi qua. Chiếc 911 đã đạt được thành tích cao hơn bất kỳ phương tiện di chuyển trên mặt đất nào khác trong lịch sử. Chúng tôi đã đến đỉnh thực sự của sườn núi phía tây, tức là không thể đi cao hơn nữa". "Vì vậy, đây thực sự là độ cao tối đa có thể đạt được. Một khoảnh khắc đáng tự hào đối với toàn bộ đội ngũ. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ và niềm tin của tất cả các đối tác, mỗi người trong số họ đã biến điều này thành hiện thực”, Dumas cho biết thêm. Video: Porsche 911 vượt độ cao 6.734 mét so với mực nước biển.

