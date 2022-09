Chiếc Mercedes E-Class đặc biệt chở Nữ hoàng Elizabeth II lần cuối

Chiếc Mercedes E-Class chở linh cữu nữ hoàng Elizabeth II là Binz H4 - một mẫu xe tang dựa trên cơ sở Mercedes E-Class thế hệ W212 được sản xuất từ năm 2009-2016. Binz là một hãng chế tác thân xe được thành lập từ năm 1936 tại Đức, với chuyên môn là tạo ra những chiếc xe chở quan tài và cứu thương. Trong thập niên 50, Binz đã bắt đầu hợp tác cùng Mercedes để trở thành nhà chế tác các dòng xe limousine, cứu thương và xe tang hàng đầu từ hãng ôtô Đức. Chiếc Mercedes E-Class Binz H4 đặc biệt chở Nữ hoàng Anh lần cuối này cũng được Binz thiết kế riêng. Chiếc xe tang Mercedes E-Class Binz H4 chở nữ hoàng Anh Elizabeth II này cũng đã được thiết kế kéo dài cả phần đuôi và trục cơ sở so với E-Class thường. Phần mở rộng cho phép chiếc xe duy trì chỗ cho cả hành khách ngồi trước và sau, cũng như sàn quan tài 2800mm. Các cửa sổ trên thân sau cao 750mm, với chiều cao tổng thể của xe hiện là 1920mm hoặc cao hơn 446mm so với E-Class nguyên bản. Chiếc Mercedes E-Class Binz H4 đặc biệt phục vụ cho lễ tang của Nữ hoàng Anh là do giám đốc nhà tang lễ địa phương William Purvee cung cấp. Chiếc xe ban đầu có màu bạc, nhưng được chuyển sang màu đen để phù hợp với các giao thức hoàng gia. Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II được chở trên Mercedes E-Class Binz H4, phía trước là BMW R1250RT của cảnh sát mở đường theo sau là Bentley và những chiếc Range Rover hộ tống. Đoàn xe đi qua nhiều thị trấn nhỏ và làng mạc của Edinburgh trước khi đưa nữ hoàng đến phòng ngai vàng của Cung điện Holyroodhouse. Sau đó quan tài của bà đã được Không quân Anh RAF chở bằng máy bay từ Scotland tới London để chuẩn bị cho lễ tang. Để chở Nữ hoàng Elizabeth II đến Cung điện Buckingham, một chiếc xe tang dựa trên Jaguar XJ tùy chỉnh đã được sử dụng. Chính Nữ hoàng đã đặt mua chiếc xe này cách đây vài năm. Chế tạo bởi hãng Wilcox Limousines ở Anh, xe tang Jaguar được hoàn thiện trong màu Royal Claret - màu chính thức của xe Hoàng gia và Nhà nước. Công chúng có thể nhìn thấy quan tài của bà dù đứng ở bất kỳ hướng nào do mui kính lớn và trần cao hơn XJ nguyên bản. Với việc tới nơi an nghỉ cuối cùng bằng một chiếc xe tang dựa trên Jaguar XJ, Elizabeth II đã nối tiếp truyền thống của mẹ bà. Vào năm 2002, linh cữu của Nữ hoàng Elizabeth I cũng đã được chở trên một chiếc xe tang Jaguar XJ. Vào năm ngoái, vào lễ tang của Hoàng thân Philip, chiếc Land Rover Defender đã được điều chỉnh lại dùng để chở linh cữu của ông. Được biết đây cũng là di nguyện của Hoàng thân Philip nói với Nữ hoàng Elizabeth II trước khi qua đời. Quốc tang của Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tổ chức vào ngày 19/9/2022 tại tu viện Westminster và sẽ là một trong những sự kiện lớn nhất tại Anh từ Thế chiến 2, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế. Video: Mercedes E-Class đặc biệt chở linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II.

