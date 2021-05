Chiếc Lamborghini Aventador từ bìa cứng, bán hơn 230 triệu đồng

Thông thường, những chiếc xe bản sao hoặc dự án xe tự chế thường có chất liệu kém và trông nghèo nàn hơn hẳn so với xe gốc. Tuy nhiên đôi khi chúng ta lại bắt gặp một chiếc trông còn thú vị hơn cả xe xịn nhờ sự cống hiến của người chế tạo. Chiếc Cardborghini bằng bìa cứng trong bài viết này chính là một trường hợp như thế. Hồi đầu năm nay, một video từ vlogger có tên David Jones đã lan truyền trên internet. Trong video đó, Jones thể hiện chi tiết quá trình tạo nên chiếc Lamborghini Aventador trong mơ của mình. Anh ấy nói rằng bản thân từng có cơ hội cầm lái một chiếc ở Los Angeles, và kể từ đó không thể ngừng suy nghĩ về nó. Do vậy, anh ấy quyết định tạo nên một cho riêng mình trong garage cá nhân ở New Zealand. Tất nhiên, bạn không thể tự chế tạo một chiếc Lamborghini mà giống y như thật, nhưng bạn hoàn toàn có thể thử nghiệm và nỗ lực hết mình. Jones đã lựa chọn chất liệu bìa cứng và sử dụng một mô hình Lamborghini bằng giấy mà anh ấy tìm thấy trên mạng để làm mẫu. Sau đó, anh ấy và bạn của mình đã vất vả làm việc trong 2 tuần rưỡi để hoàn thành dự án. Đầu tiên, chiếc xe mô phỏng Lamborghini Aventador chỉ có thể đứng im một chỗ, nhưng rồi qua những bước cải tiến cần thiết, nó đã có thể lăn bánh ngon lành. Để giúp chiếc xe di chuyển, Jones đã lắp đặt những bánh xe đạp 20 inch kết hợp với một cơ chế bẻ lái cực cơ bản, và tổng thể cấu trúc được hỗ trợ bởi một khung gỗ thô sơ. Nói một cách khác, nó giống như một chiếc xe kart với một chiếc ghế nhựa, bao phủ bởi thân vỏ bìa cứng tạo hình giống ôtô. Kế hoạch ban đầu là lắp đặt một mô tơ từ ván trượt điện vào trong xe, nhưng nó không đủ mạnh nên Jones đành phải lựa chọn “lực chân tay”. Cardborghini có thể lăn bánh khi bạn đạp bằng chân. Nó cũng có phanh, một biển số giả với hàng chữ “HONDA”, cửa ra vào và cửa sổ hoạt động tốt. Quan trọng hơn cả, vẻ ngoài của nó đúng là giống một chiếc Lamborghini Aventador hàng hiệu. Sau một thời gian chơi với siêu xe bìa cứng và không còn chỗ chứa trong garage nữa, Jones đã rao bán nó trên mạng thay vì vứt đi một cách lãng phí. Thật bất ngờ, chiếc xe độc đáo này đã thu về số tiền hơn 10.000 USD tại một phiên đấu giá. Bản thân Jones cũng nghĩ rằng anh ấy chỉ kiếm được cỡ 50 USD là cùng. YouTuber trẻ tuổi dự định quyên góp số tiền từ việc bán xe cho một bệnh viện trẻ em, nơi anh ấy từng được điều trị ung thư. Video: Chiếc siêu xe Lamborghini Aventador từ bìa cứng.

