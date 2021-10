Chiếc Ferrari 400i độ limousine độc nhất thế giới chỉ 455 triệu đồng

Những chiếc xe Ferrari vốn nổi tiếng nhờ thiết kế đẹp mắt, đẳng cấp và tốc độ tuyệt vời trên cả đường đua lẫn đường công cộng. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta biến một chiếc Ferrari thành limousine, một kiểu xe chú trọng hành khách phía sau và độ xa xỉ thái quá? Câu trả lời chính là chiếc Ferrari 400i đời 1981 trong bài viết này. Ferrari 400 là một dòng xe GT được sản xuất từ năm 1972 đến 1989. Dòng sản phẩm đó bao gồm 365 GT4, 400, 400i, and 412. Chiếc limousine này được chế tạo dựa trên 400i, mẫu xe được Ferrari thay đổi bộ chế hòa khí với hệ thống phun nhiên liệu vào năm 1979. Trang bị động cơ V12 dung tích 4.8 lít, 400i được duy trì sản xuất cho tới năm 1985, khi nó được thay thế bởi mẫu 412. Chiếc Ferrari 400 độ limousine này được sản xuất vào khoảng những năm 1980, hiện những chiếc xe này thường nằm trong một bộ sưu tập Ferrari tư nhân. Nó vẫn mang đúng số mã như vừa xuất xưởng, chiếc 400i đã được kéo dài trục cơ sở và có thêm một cặp cửa ở giữa. Phần đầu và đuôi xe không hề thay đổi so với xe gốc, nhưng phần nóc đã được phủ bằng bạt đen, một đặc điểm thiết kế thường thấy trên những chiếc limousine thập niên 1970-1980. Một điểm thay đổi đáng lưu ý khác ở ngoại thất là một bộ la-zăng độ với thiết kế 5 chấu phổ biến trên những chiếc Ferrari thời đó. Dĩ nhiên, chiếc Ferrari 400i này không còn là một chiếc GT với cấu hình chỗ ngồi chỗ ngồi 2+2. Với trục cơ sở dài gấp đôi, nó có không gian cho 6 người lớn. Nhưng trong khi người lái và hành khách phía trước có vị trí ngồi như thường, hành khách phía sau sẽ được hưởng thụ chỗ ngồi rộng rãi và những tiện nghi sang chảnh khác. Tất cả mọi thứ đều được bọc bằng da hai tông màu, trong khi mỗi ghế đều có biểu tượng Ngựa Chồm được khâu trên tựa đầu. Về mặt sức mạnh, chiếc Ferrari limousine này vẫn giữ nguyên khối động cơ V12 dung tích 4.8 lít dưới nắp capô. Vì đây là một chiếc 400i 1981, động cơ có công suất 306 mã lực khi rời khỏi nhà máy, nhưng chủ xe lại tuyên bố rằng nó cung cấp những 340 mã lực. Chiếc Ferrari 400i độc nhất vô nhị mới đây đã được rao bán đấu giá trên internet và sang tay một người chủ mới với giá 20.000 USD (khoảng 455 triệu đồng). Với mức giá chưa đến nửa tỷ đồng, nhiều dân chơi cho rằng chủ nhân đã khá hời bởi nếu so với một chiếc 400i nguyên bản sẽ có giá trị lên đến 35.000 USD (khoảng 796 triệu đồng) nếu vẫn trong điều kiện tốt. Video: Chi tiết Ferrari 400i độ limousine độc nhất thế giới.

