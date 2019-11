Chi tiết xe siêu sang Bentley Continental GT Number 9 mới

Tại triển lãm Geneva Motorshow 2019 diễn ra vào tháng 3 vừa qua, hãng xe Anh quốc đem đến chiếc xe siêu sang Bentley Continental GT thế hệ mới với màu sơn British Racing Green chủ đạo. Với những người có hứng thú tìm hiểu về lịch sử của thương hiệu, màu sắc British Racing Green thường xuyên được sử dụng trên những mẫu xe đua cổ đến từ thương hiệu Bentley nói riêng và những chiếc xe đua Anh Quốc nói chung. Sau nhiều năm, màu xanh rêu này đã trở thành một trong những màu sắc đặc trưng, mang tính biểu tượng và được nhiều hãng xe trứ danh như McLaren, Mini thường xuyên sử dụng cho những mẫu xe của mình. Chiếc Bentley Continental GT Number 9 mới này là một sản phẩm đặc biệt được tạo nên bởi bộ phận cá nhân hóa Mulliner và chỉ được sản xuất giới hạn đúng 100 chiếc trong năm nay. Số “9” trong tên xe được lấy cảm hứng từ chiếc xe đua sử dụng động cơ siêu nạp do Sir Hanry Ralph Stanley “Tim” Birkin sử dụng tại giải đua Le Mans 24 giờ năm 1930. Gần đây, ta lại có cơ hội được chiêm ngưỡng mẫu xe này qua những bức ảnh thực tế được cung cấp bởi một đại lý bản lẻ của Bentley tại Nga. Đồng thời, đây cũng chính là một cơ hội tuyệt vời cho những người đam mê phiên bản này nhưng chưa có cơ hội sở hữu. 100 người đủ may mắn để ghi tên của họ trên phiên bản kỷ niệm này sẽ sở hữu một chiếc GT với màu xanh lá cây Viridian hoặc yêu cầu Mulliner sơn chiếc xe trong màu đen Beluga thanh lịch hơn. Chiếc xe sẽ đi kèm với mâm xe 21 inch phù hợp với thiết kế 10 chấu, cùng với gói nâng bằng sợi carbon và các điểm nhấn màu đen ở nơi bạn thường tìm thấy chi tiết mạ chrome. Về nội thất, Mulliner đem tới hai sự lựa chọn về màu da là xanh lá Cumbirian hoặc màu đen Beluga. Mô-típ logo chữ “B” được dàn trải khắp khoang nội thất giống với chiếc Bentley của những năm 30. Nói về điều này, một vật phẩm của Bentley Blower trang trí màn hình xoay lạ mắt trên bảng điều khiển trung tâm, trong khi phần gỗ chèn ở giữa màn hình quay số quay số được lấy từ ghế ngồi xe đua Le Mans năm 1930. Ngoài ra, Mulliner đã bổ sung những chiếc Continental GT đặc biệt với logo “1 of 100”, cũng như các chi tiết mạ vàng 18K trên táp lô Giống với những chiếc Continental GT khác, xe vẫn được trang bị động cơ W12 dung tích 6.0 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 626 mã lực và mô men xoắn 900 Nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh xe thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây, và đạt vận tốc tối đa 333 km/h. Giá xe Bentley Continental GT Number 9 mới hiện chưa được công bố chính thức đến người dùng. Video: Ra mắt xe siêu sang Bentley Continental GT Number 9 mới.

