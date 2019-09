Chi tiết xe ga Honda Vision 2019, cao nhất 31,9 triệu đồng

Trên phiên bản mới, mẫu xe ga Honda Vision 2019 vẫn theo đuổi thiết kế tinh tế và thân thiện của một chiếc xe tay ga phổ thông năng động, nhưng được bổ sung hai màu sắc mới là đen bóng trên phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp; đỏ đậm trên phiên bản tiêu chuẩn, góp phần cho bộ sưu tập màu sắc đa dạng hơn. Bên cạnh màu đen mờ huyền bí trên xe ga Honda Vision mới, các nhà thiết kế bổ sung thêm tông đen với nền bóng, dành cho những khách hàng mong muốn sở hữu phong cách năng động nhưng vẫn cuốn hút tạo được sự bí ẩn. Trong khi đó, trên phiên bản tiêu chuẩn, màu đỏ đậm được bổ sung nhằm nổi bật vẻ ngoài sang trọng nổi bật của chủ sở hữu. Honda Vision phiên bản mới vẫn giữ nguyên thiết kế nhỏ gọn, năng động vốn đã và đang rất thành công khi được nhiều khách hàng Việt Nam ưa chuộng. Xe vẫn được trang bị đèn pha và đèn hậu dạng halogen, xi nhan đặt dưới mặt nạ phía trước khá gọn gàng. Ở các phiên bản mới này, hệ thống khoá thông minh Honda Smartkey tiếp tục được áp dụng trên phiên bản cao cấp và đặc biệt, mang lại sự an tâm và tiện ích cao cho người dùng so với hệ thống khoá thông thường. Với hệ thống khoá thông minh Honda Smartkey, đây được coi là một trong những công nghệ tiên tiến nhất trên xe máy tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng đã hoàn thiện lộ trình ứng dụng công nghệ tiên tiến này lên toàn bộ xe máy tay ga đang bán ra của mình. Hệ thống điện của Honda Vision với Smartkey, nó được mở/tắt thông qua kết nối không dây từ thiết bị điều khiển FOB thông minh đến ECU (bộ vi xử lý trung tâm). Do đó các phương thức đấu điện hay phá ổ khóa trái phép hoàn toàn được ngăn chặn. Đáng tiếc, phiên bản tiêu chuẩn vẫn sẽ sử dụng ổ khóa cắm chìa như trước đây. Khóa thông minh Honda Smart Key vẫn sẽ chỉ xuất hiện trên 2 phiên bản cao cấp và đặc biệt, với khả năng chống trộm, kích hoạt/ngưng kích hoạt khóa điện từ xa và hệ thống xác định vị trí xe thông minh. Ngoài ra trên phiên bản mới này, Honda Vision tiếp tục được thương hiệu xe máy Nhật Bản trang bị động cơ thông minh thế hệ mới eSP 110cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử PGM FI, tích hợp bộ đề ACG cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling stop...Giá xe Honda Vision 2019 bán ra chính hãng tại Việt Nam từ 29,990 triệu cho bản tiêu chuẩn; 30,790 triệu cho bản cao cấp; và 31,990 triệu đồng cho phiên bản đặc biệt, đi kèm chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km. Honda Vision lần đầu tiên được giới thiệu đến khách hàng Việt Nam vào tháng 9 năm 2011. Trải qua 8 năm với nhiều thay đổi và sự hoàn thiện ngày càng cao qua từng phiên bản Vision hiện là mẫu xe máy bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Video: Chi tiết xe ga Honda Vision tại Việt Nam.

