Chi tiết SUV lai coupe Lynk & Co 05 tại Trung Quốc

Hãng xe Link & Co thuộc sở hữu của tập đoàn Geely ra mắt mẫu xe mới nhất của thương hiệu với tên gọi "05" dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Chiếc SUV Coupe 05 sẽ góp mặt vào dòng sản phẩm của Lynk & Co bên cạnh mẫu SUV 01, crossover 02 và sedan 03. Mang theo nhiều nét thiết kế của mẫu SUV 01, đối thủ của BMW X4 vẫn mang kiểu dáng đèn pha đặc trưng được đặt ở vị trí cao, lưới tản nhiệt mỏng theo chiều ngang tích hợp đèn sương mù. Theo dọc nóc xe dốc thoải về phía đuôi xe là cụm đèn hậu ôm lấy toàn bộ chiều rộng của SUV lai coupe Lynk & Co 05, vị trí gắn biển số cũng đã được di chuyển từ cửa hậu sang cản sau. Bên trong xe, Lynk & Co 05 2020 mới trang bị vô lăng ba chấu thể thao, màn hình kỹ thuật số lớn trên bảng táp lô. Bảng điều khiển trung tâm cũng được thiết kế lại và có nhiều phím bấm vật lý hơn, trong khi những đường chỉ khâu tương phản có mặt ở khắp khoang cabin. Thông số kỹ thuật vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên SUV 05 dựa trên nền tảng CMA (Compact Modular Architecture) tương tự mẫu 01 và nhiều khả năng sẽ được nhà sản xuất trang bị 2 tuỳ chọn động cơ bao gồm động cơ 3 xy-lanh 1.5L và động cơ 4 xy-lanh 2.0L. Ngoài động cơ xăng, 05 sẽ có thêm phiên bản hệ truyền động plug-in hybrid. Dù thương hiệu Lynk & Co sẽ tiến vào thị trường châu Âu vào năm sau, nhưng 05 sẽ chỉ được phân phối dành riêng cho thị trường nội địa Trung Quốc. Lynk & Co 05 là phiên bản coupe của chiếc SUV Lynk & Co 01. Video: Lynk & Co 01 thử nghiệm dưới trời tuyết -42 Độ.

