Chi tiết siêu xe mui trần hiệu năng cao Pagani Huayra Roadster BC

Khác với những phiên bản mui trần khác, Pagani Huayra Roadster BC mới không được phát triển trên Huayra BC, nó được phát triển dựa trên Huayra Roadster. Với mẫu xe này, Horaccio Pagani cùng các đồng nghiệp tại Modena vẫn tuân thủ những quy tắc nghệ thuật và khoa học của Leonardo da Vinci nhằm mang đến một tác phẩm nghệ thuật nhanh nhất thế giới. Hãng siêu xe Pagani cho biết chiếc Roadster BC này là một “thách thức kỹ thuật chưa từng có” vì vừa phải mang đến khả năng vận hành đỉnh cao cho xe và vừa phải cắt giảm trọng lượng. Chiếc xe được thiết kế nhằm tạo ra lực ép tối đa ở tốc độ cao nhưng vẫn đảm bảo khoảng sáng gầm cần thiết để khách hàng có thể sử dụng trên đường phố công cộng. Ở đầu xe, những chi tiết khí động học như líp trước kéo dài, cánh gió hai bên vòm bánh xe và những hốc gió phía sau đều được Pagani thiết kế nhằm tạo hiệu quả tối ưu cũng như giúp giải nhiệt cho động cơ. Phía sau, xe sở hữu khuếch tán cỡ lớn như trên Huayra BC, cánh gió phía trên được thiết kế lại, thích hợp hơn cho việc di chuyển trên đường phố hằng ngày. Trên Huayra Roadster BC, Pagani đã thiết kế mới hệ thống 6 ống xả, bao gồm bộ bốn ống xả tiêu chuẩn giống những chiếc Pagani khác và thêm bài đó hai ống xả dạng “straight pipe” được đặt dưới gầm xe. Như những mẫu Huayra khác, Roadster BC vẫn được trang bị bốn cánh gió ở đầu và đuôi kết hợp cùng hệ thống treo chủ động giúp tăng khả năng ổn định khi xe vận hành ở tốc độ cao. Theo Pagani, hãng sản xuất khung gầm của Huayra Roadster từ vật liệu composite có chất nền là sợi carbon kết hợp với hợp chất carbon-titan. Chất liệu composite này sẽ giúp khung gầm của xe tăng 12% độ cứng xoắn và 20% độ cứng đàn hồi. Với việc sử dụng vật liệu mới, Huayra Roadster BC có trọng lượng khô chỉ 1.250 kg, nhẹ hơn 30 kg so với Huayra Roadster và nặng hơn 32 kg so với Huayra Roadster. Bên dưới nắp máy phía sau, Pagani vẫn trang bị cho xe động cơ V12 6.0 lít tăng áp kép do AMG sản xuất. Tuy cũng mà mới, động cơ này được nâng cấp với hai bộ tăng mới, ống dẫn hydroform công nghệ cao, bướm ga đôi, và bốn bộ tản nhiệt tăng áp chất lỏng. Với những nâng cấp này, động cơ của xe sản sinh công suất cực đại 802 mã lực cùng 1.050 Nm mô-men xoắn đạt được ngay tại vòng tua máy 2.000 vòng/phút. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau của xe thông qua hộp số tuần tự 7 cấp, cho phép xe tăng tốc lên 100 km/h chỉ trong 2.9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Pagani Huayra Roadster BC sử dụng mâm nhôm nhẹ thiết kế 14 chấu, kích thước 20 inch phía trước và 21 inch ở phía sau và bọc bên ngoài bởi lốp xe Pirelli P Zero Trofeo R. Xe sử dụng hệ thống phanh gốm – carbon do Brembo sản xuất với cùm phanh 6 piston ở bánh sau và 4 piston ở bánh trước. Bên trong, giống với những mẫu xe khác đến từ Pagani, nội thất của Huayra Roadster BC cũng là một tác phẩm nghệ thuật. Pagani sẽ chỉ sản xuất 40 chiếc Huayra Roadster BC, gấp đôi số lượng Huayra BC mà hãng đã sản xuất trước đây. Giá siêu xe Pagani Huayra BC Roadster sẽ khởi điểm ở mức 3.085 triệu Euro, tương đương khoảng 3,5 triệu Đô-la, khoảng 79 tỷ đồng. Hiện chiếc xe vẫn chưa được bán hết, tuy nhiên điều này sẽ sớm diễn ra, giống với những mẫu xe khác. Video: Siêu xe mui trần hiệu năng cao Pagani Huayra Roadster BC.

