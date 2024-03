Chi tiết MG5 Pro 2024 chỉ 428 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Tại triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2024, hãng xe MG cho ra mắt một phiên bản mới của dòng xe MG5 với tên gọi MG5 Pro 2024 mới. So với MG5 tiêu chuẩn, vốn đã hiện diện tại thị trường Thái Lan từ năm 2021 đến nay, bản mới MG5 Pro 2024 có diện mạo ấn tượng hơn với phong cách thể thao đậm nét. MG5 tiêu chuẩn đã là một dòng xe làm rất tốt trong việc thu hút sự chú ý khi lưu thông trên phố, nhờ kiểu dáng “coupe-4-cửa” bắt mắt. Giờ đây, mẫu xe sedan MG5 Pro 2024 nhận được những thay đổi đáng chú ý nhờ các chi tiết sơn đen như viền kính, chụp gương, bộ mâm 17 inch thiết kế mới và cánh gió nhỏ gắn sau cốp. Cùm phanh được sơn màu đỏ nổi bật. Bên cạnh đó, lưới tản nhiệt MG5 Pro 2024 được gia tăng kích thước lớn hơn, với các thanh nan lớn và thưa hơn, được gọi là “Black Chrome Gladius Grille”. Cụm đèn chiếu sáng chính được đưa xuống phía dưới, trong khi cụm LED định vị ban ngày nằm trong phần chóa lớn hơn ở phía trên. Đằng sau xe, đèn hậu LED của MG5 Pro cũng có giao diện khác. Phần đuôi xe hầm hố hơn với đầu ống xả kép ở cả 2 bên. Tuy là bản cao cấp hơn và mang trên mình diện mạo tươi mới khác biệt, nhưng MG5 Pro 2024 vẫn giữ nguyên các thông số về kích thước tổng thể khi so với MG5 tiêu chuẩn. Xe có chiều dài 4.675 mm, chiều rộng 1.842 mm, chiều cao 1.480 mm và trục cơ sở dài 2.680 mm. Tương tự như phần ngoại thất, nội thất của MG5 Pro 2024 cũng thể hiện ý tưởng thể thao rõ rệt hơn nhờ sự xuất hiện của các chi tiết màu đỏ điểm xuyết trên nhiều thành phần mang tông đen chủ đạo bên trong khoang cabin. Hàng ghế trước kiểu thể thao và được bọc da, trong đó ghế lái chỉnh điện 6 hướng. Thiết kế nội thất MG5 Pro 2024 vẫn giống MG5 tiêu chuẩn, sở hữu không gian được hãng quảng cáo là “rộng rãi nhất phân khúc”. Phía sau vô-lăng 3 chấu là màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10 inch, ở chính giữa táp-lô là màn hình giải trí cảm ứng 7 inch nghiêng về phía người lái, các khe gió điều hòa thiết kế 3D Diamond phong cách sang trọng, hệ thống điều hòa tích hợp lọc bụi PM 2.5, dàn âm thanh 6 loa, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold… MG5 Pro 2024 được bổ sung hàng loạt tính năng an toàn tiên tiến như cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ chuyển làn đường và hỗ trợ phanh khi vào cua, bên cạnh các trang bị an toàn cơ bản khác có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến va chạm, camera lùi và 6 túi khí. Xe cũng hỗ trợ công nghệ chìa khóa điện tử thông minh qua ứng dụng i-SMART, có thể chia sẻ quyền sử dụng xe cho người khác. Cơ cấu truyền động của MG5 Pro 2024 không đổi so với MG5 tiêu chuẩn. Xe vẫn vận hành bằng khối động cơ xăng 4 xy-lanh dung tích 1.5L cho công suất công suất 114 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống treo trước MacPherson với thanh cân bằng, treo sau dầm xoắn. Phanh đĩa cả 4 bánh. Vô-lăng trợ lực điện có thể chỉnh độ nặng/nhẹ theo 3 chế độ City/Standard/Sport. Tại Thái Lan, giá xe MG5 Pro 2024 được bán với 2 cấu hình là MG5 Pro D từ 629.900 baht (khoảng 428 triệu đồng) và MG5 Pro X giá 669.900 baht (khoảng 455 triệu đồng). Có 6 màu sơn ngoại thất để lựa chọn: xanh lục Mineral Green, đỏ Scarlet Red, vàng Nuclear Yellow, xám Metal Ash Grey, trắng Arctic White và đen Black Night. MG5 Pro 2024 cũng chính là bản đời mới nối tiếp mẫu MG5 nhập Thái hiện đang bán ở Việt Nam với giá khởi điểm từ 523 triệu đồng (khác với chiếc “New MG5” vốn là xe Trung Quốc Roewe i5 đổi tên). Vì vậy hoàn toàn có khả năng MG5 Pro 2024 sẽ được đưa về Việt Nam trong tương lai gần. VIdeo: MG5 Pro 2024 giá mềm chỉ 428 triệu đồng.

