Chi tiết Cadillac XT5 2025 cao nhất 1,182 tỷ đồng tại Trung Quốc

Cadillac XT5 2025 mới là dòng xe thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ với 2 hàng ghế/5 chỗ ngồi, được hãng Mỹ tạo ra nhằm thay thế cho mẫu SRX cũ vào năm 2016 và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3. Doanh số dòng xe SUV hạng sang Cadillac XT5 tại Mỹ và các thị trường quốc tế được đánh giá là rất tốt, đủ để hãng phát triển tiếp thế hệ thứ 2, tuy nhiên màn ra mắt lại là ở Trung Quốc. Theo đó, Cadillac XT5 2025 thế hệ mới đã được “lột xác” toàn diện so với thế hệ đầu tiên, sở hữu thiết kế và công nghệ mang phong cách mới nhất của hãng, cùng với kích thước được gia tăng đáng kể nhằm đem lại trải nghiệm rộng rãi hơn cho người sử dụng. Chiều dài xe tăng thêm 75 mm lên 4.888 mm, trong khi chiều rộng tăng 54 mm lên 1.957 mm. XT5 2025 có khoảng sáng gầm xe là 158 mm, cũng được tăng thêm 22 mm so với mẫu cũ. Ngoại thất xe vẫn duy trì ngôn ngữ “đậm chất Mỹ” với lưới tản nhiệt rộng được bao quanh bởi các cụm đèn chia đôi theo phong cách các dòng xe gần đây của hãng như Escalade iQ, Vistiq hay Optiq. Xe trang bị đèn pha chống chói thích ứng tự động tránh người đi bộ, cũng như các phương tiện ngược chiều. Hai bên thân xe là các đường nét chắc chắn và vòm mui tạo cảm giác “nổi” bởi dải trang trí màu đen nằm ở cột D. Bộ mâm xe 20 inch hoặc 21 inch, đi kèm với hệ thống phanh Brembo 6 piston với cùm phanh màu đỏ tuỳ phiên bản. Phía sau có cửa hậu chỉnh điện rảnh tay được cách điệu mạnh mẽ với cánh gió tích hợp. Ống xả kép và đèn hậu thẳng đứng được kết nối bằng thanh chrome. Bên trong, nội thất Cadillac XT5 2025 lấy cảm hứng từ Lyriq và có màn hình cong 33 inch kéo dài từ sau vô-lăng ra đến giữa táp-lô cũng như hệ thống đèn viền 126 màu. Ghế bọc da semi-aniline sang trọng, có đệm dày hơn cũng như tựa lưng có thể điều chỉnh 23 độ tại các ghế phía trước và 5 độ đối với hàng ghế phía sau. Những điểm đáng chú ý khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, cụm “yên ngựa” dạng nổi và bệ sạc điện thoại thông minh không dây 15W tích hợp cơ chế làm mát từ gió điều hòa. Chúng được kết hợp với viền gỗ và nhôm cũng như núm xoay giống như pha lê có họa tiết hình tấm khiên Cadillac với hiệu ứng nổi 3D... Người mua cũng sẽ tìm thấy 24 ngăn chứa đồ, hệ thống âm thanh AKG 15 loa và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới với màn hình 9,3 inch. Màn hình cho hàng ghế sau có độ phân giải cao hơn cũng như góc nhìn tốt hơn 25% so với loại cũ. Cadillac XT5 2025 tại thị trường Trung Quốc vận hành bằng động cơ xăng 4 xy-lanh tăng áp 2.0L với công suất 230 mã lực, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và có thêm cơ chế hỗ trợ bằng mô-tơ điện 48V kích cỡ nhỏ, nên đây là hệ truyền động hybrid dạng nhẹ. Bản cao cấp được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian có khả năng truyền 100% sức kéo đến cầu sau hoặc cầu trước tùy điều kiện vận hành. Xe cũng có hệ thống treo giảm xóc thích ứng với khả năng điều chỉnh 100 lần mỗi giây để mang lại cảm giác thoải mái. Về công nghệ an toàn, XT5 2025 sở hữu đầy đủ các hệ thống ADAS chủ động bao gồm ga tự động thích ứng, giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Người mua cũng sẽ tìm thấy các tính năng thời thượng quen thuộc như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù bên hông và cảnh báo chệch làn đường, tổng cộng lên đến 22 chức năng khác nhau.Giá xe Cadillac XT5 2025 khởi điểm tại Trung Quốc từ 279.900 NDT (tương đương 973,6 triệu đồng) và lên tới 339.900 NDT (khoảng 1,182 tỷ đồng) cho phiên bản Platinum cao cấp. Hiện hãng chưa xác nhận kế hoạch kinh doanh XT5 thế hệ thứ 2 ở bất cứ thị trường nào khác ngoài Trung Quốc, nhưng nhiều khả năng sẽ đưa ngược nó về Mỹ trong thời gian sắp tới. Trước đây, Cadillac cũng đã từng làm điều tương tự với các mẫu Trax và Equinox. Video: Giới thiệu chi tiết SUV hạng sang Cadillac XT5 2025.

Cadillac XT5 2025 mới là dòng xe thuộc phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ với 2 hàng ghế/5 chỗ ngồi, được hãng Mỹ tạo ra nhằm thay thế cho mẫu SRX cũ vào năm 2016 và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Mercedes-Benz GLC hay BMW X3. Doanh số dòng xe SUV hạng sang Cadillac XT5 tại Mỹ và các thị trường quốc tế được đánh giá là rất tốt, đủ để hãng phát triển tiếp thế hệ thứ 2, tuy nhiên màn ra mắt lại là ở Trung Quốc. Theo đó, Cadillac XT5 2025 thế hệ mới đã được “lột xác” toàn diện so với thế hệ đầu tiên, sở hữu thiết kế và công nghệ mang phong cách mới nhất của hãng, cùng với kích thước được gia tăng đáng kể nhằm đem lại trải nghiệm rộng rãi hơn cho người sử dụng. Chiều dài xe tăng thêm 75 mm lên 4.888 mm, trong khi chiều rộng tăng 54 mm lên 1.957 mm. XT5 2025 có khoảng sáng gầm xe là 158 mm, cũng được tăng thêm 22 mm so với mẫu cũ. Ngoại thất xe vẫn duy trì ngôn ngữ “đậm chất Mỹ” với lưới tản nhiệt rộng được bao quanh bởi các cụm đèn chia đôi theo phong cách các dòng xe gần đây của hãng như Escalade iQ, Vistiq hay Optiq. Xe trang bị đèn pha chống chói thích ứng tự động tránh người đi bộ, cũng như các phương tiện ngược chiều. Hai bên thân xe là các đường nét chắc chắn và vòm mui tạo cảm giác “nổi” bởi dải trang trí màu đen nằm ở cột D. Bộ mâm xe 20 inch hoặc 21 inch, đi kèm với hệ thống phanh Brembo 6 piston với cùm phanh màu đỏ tuỳ phiên bản. Phía sau có cửa hậu chỉnh điện rảnh tay được cách điệu mạnh mẽ với cánh gió tích hợp. Ống xả kép và đèn hậu thẳng đứng được kết nối bằng thanh chrome. Bên trong, nội thất Cadillac XT5 2025 lấy cảm hứng từ Lyriq và có màn hình cong 33 inch kéo dài từ sau vô-lăng ra đến giữa táp-lô cũng như hệ thống đèn viền 126 màu. Ghế bọc da semi-aniline sang trọng, có đệm dày hơn cũng như tựa lưng có thể điều chỉnh 23 độ tại các ghế phía trước và 5 độ đối với hàng ghế phía sau. Những điểm đáng chú ý khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, cụm “yên ngựa” dạng nổi và bệ sạc điện thoại thông minh không dây 15W tích hợp cơ chế làm mát từ gió điều hòa. Chúng được kết hợp với viền gỗ và nhôm cũng như núm xoay giống như pha lê có họa tiết hình tấm khiên Cadillac với hiệu ứng nổi 3D... Người mua cũng sẽ tìm thấy 24 ngăn chứa đồ, hệ thống âm thanh AKG 15 loa và gương chiếu hậu kỹ thuật số thế hệ mới với màn hình 9,3 inch. Màn hình cho hàng ghế sau có độ phân giải cao hơn cũng như góc nhìn tốt hơn 25% so với loại cũ. Cadillac XT5 2025 tại thị trường Trung Quốc vận hành bằng động cơ xăng 4 xy-lanh tăng áp 2.0L với công suất 230 mã lực, đi kèm hộp số tự động 9 cấp và có thêm cơ chế hỗ trợ bằng mô-tơ điện 48V kích cỡ nhỏ, nên đây là hệ truyền động hybrid dạng nhẹ. Bản cao cấp được trang bị hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian có khả năng truyền 100% sức kéo đến cầu sau hoặc cầu trước tùy điều kiện vận hành. Xe cũng có hệ thống treo giảm xóc thích ứng với khả năng điều chỉnh 100 lần mỗi giây để mang lại cảm giác thoải mái. Về công nghệ an toàn, XT5 2025 sở hữu đầy đủ các hệ thống ADAS chủ động bao gồm ga tự động thích ứng, giữ làn đường và phanh khẩn cấp tự động. Người mua cũng sẽ tìm thấy các tính năng thời thượng quen thuộc như cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù bên hông và cảnh báo chệch làn đường, tổng cộng lên đến 22 chức năng khác nhau. Giá xe Cadillac XT5 2025 khởi điểm tại Trung Quốc từ 279.900 NDT (tương đương 973,6 triệu đồng) và lên tới 339.900 NDT (khoảng 1,182 tỷ đồng) cho phiên bản Platinum cao cấp. Hiện hãng chưa xác nhận kế hoạch kinh doanh XT5 thế hệ thứ 2 ở bất cứ thị trường nào khác ngoài Trung Quốc, nhưng nhiều khả năng sẽ đưa ngược nó về Mỹ trong thời gian sắp tới. Trước đây, Cadillac cũng đã từng làm điều tương tự với các mẫu Trax và Equinox. Video: Giới thiệu chi tiết SUV hạng sang Cadillac XT5 2025.