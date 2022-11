Chi tiết Alpine A110 R - xe thể thao hiệu năng cao mạnh 297 mã lực

Alpine A110 R 2023 mới sử dụng động cơ tương tự được trang bị cho A110 S, nhanh hơn đáng kể cả khi chạy trên đường thẳng và xung quanh đường đua nhờ trọng lượng thấp hơn và được tăng lực ép. A110 S có trọng lượng được công bố là 1116 kg nhưng phiên bản A110 R chỉ còn nặng 1082 kg, giảm khoảng 34 kg so với phiên bản thông thường. Mẫu xe thể thao Alpine A110 R được trang bị loạt chi tiết cắt giảm trọng lượng như mui xe bằng carbon tiết kiệm 2,9 kg và một bộ mâm xe carbon đặc biệt có thiết kế mở hơn ở trục trước để hỗ trợ làm mát và thiết kế giống như đĩa ở phía sau để cắt giảm lực cản, tiết kiệm 12,5 kg. Ghế Sabelt được làm từ carbon và được trang bị dây đai sáu điểm giúp cắt giảm thêm khoảng 5 kg. Một số chi tiết bổ sung carbon được thiết kế đặc biệt để cải thiện lực ép ở tốc độ cao bao gồm một bộ khuếch tán rộng hơn có các cánh tản nhiệt lớn hơn, kết hợp các cánh nhỏ dọc để giảm nhiễu động khí động học. Các cánh gió bên bằng carbon giúp mở rộng chiều rộng của sàn xe trong khi cánh gió bằng carbon với giá gắn kiểu cổ thiên nga tăng thêm 29 kg lực ép xuống và lỗ thông hơi ở phía trước đóng góp thêm 14 kg lực ép ở tốc độ tối đa của A110 R. Mẫu xe có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 285 km/h, tăng từ mức 275 km/h của A110 S dùng chung động cơ và công suất. Xe được trang bị khối động cơ tăng áp 1,8 lít tạo ra mức công suất 297 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm như ở A110 S và dẫn động bánh sau mặc dù cùng hộp số ly hợp kép bảy cấp, R nhẹ hơn có thể đạt vận tốc 100 km/h trong 3,9 thay vì 4,2 giây. Và mặc dù bên trong động cơ giống nhau, nhưng âm thanh mà khối động cơ này tạo ra khá khác biệt, hứa hẹn với Alpine, nhờ vào hệ thống ống xả mới không còn van xả. Alpine đã loại bỏ một số lớp cách âm và thay thế vách ngăn kính ngăn cách khoang lái với khoang động cơ bằng một tấm ngăn bằng nhôm, từ đây đem tới âm thanh động cơ ấn tượng hơn cho xe. Phần lớn lợi thế về khả năng vận hành trên đường đua của A110 R so với A110 S không phải đến từ các lợi thế về trọng lượng và khí động học, mà là từ những gì Alpine đã điều chỉnh trong bánh xe. Phiên bản A110 R thấp hơn 10 mm so với S, thanh chống lật lần lượt cứng hơn 10% và 25% ở phía trước và phía sau, và lò xo cứng hơn 10% ở cả hai đầu. Các bộ giảm chấn mới có thể được điều chỉnh bằng tay thông qua 20 cài đặt khác nhau, đồng thời có đĩa phanh composite và lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 ở mỗi góc. Mức giá xe Alpine A110 R 2023 hiện chua được công bố chính thức. Video: Xem chi tiết Alpine A110 R 2023 hiệu năng cao.

