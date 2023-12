Chevrolet Tahoe và Suburban 2025 thêm hàng loạt cải tiến đáng tiền

Tại thị trường Mỹ, nhãn hiệu Chevrolet có 2 sản phẩm tiêu biểu thuộc phân khúc SUV cỡ đại (full-size) là Chevrolet Tahoe và Suburban. Thế hệ mới nhất hiện nay của cả 2 dòng xe này (được tính là thế hệ thứ 5 đối với Tahoe và thứ 12 đối với Suburban) đều được phát triển từ cùng một nền tảng khung gầm GMT T1XX nên chỉ khác biệt về kích thước, còn lại hầu như giống hệt nhau. Chính vì thế nên cả 2 đều được bước sang phiên bản đời mới ở cùng thời điểm. Ngoại thất bộ đôi SUV Chevrolet Tahoe và Suburban 2025 này được cải tiến nhẹ, với các chi tiết được thay đổi theo ngôn ngữ thiết kế mới của Chevrolet, từng thấy trên bản nâng cấp gần đây nhất của mẫu bán tải Silverado HD. Đèn pha nhỏ hơn và lắp thấp bên dưới, đèn hậu hiện đại hơn cùng bộ mâm có kích thước 24 inch. Ngoài ra, xe còn được làm mới cản trước, lưới tản nhiệt, đèn chạy ban ngày, đèn báo rẽ và đèn chào mừng. Những sự thay đổi bên trong khoang lái còn đáng chú ý hơn, khi Chevrolet Tahoe 2025 và Suburban 2025 giờ đây sở hữu nội thất hoàn toàn mới, hiện đại và sang trọng hơn hẳn so với bản đời cũ. Màn hình giải trí 17,7 inch ở trung tâm táp-lô nghiêng về phía người lái và màn hình đồng hồ 11 inch là 2 thành phần riêng biệt, nhưng được thiết kế nối liền vào nhau. Việc màn hình đồng hồ nằm thấp xuống so với tầm mắt người lái cũng giúp không gian cabin có cảm giác thông thoáng và rộng rãi hơn. Táp-lô mới đi kèm với vô-lăng kiểu dáng đẹp hơn cùng bệ trung tâm tối giản và cần số kiểu mới. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại với “các tùy chọn chứa đồ mới và vị trí đế sạc không dây được điều chỉnh lại để thuận tiện hơn khi sử dụng”. Các phiên bản cao cấp hơn của Tahoe 2025 và Suburban 2025 có sử dụng chất liệu gỗ tự nhiên. Đặc biệt, phiên bản High Country cao cấp nhất sở hữu cabin 2 tông màu với vô-lăng độc đáo và ghế ngồi bọc da có lỗ thông hơi. Về khả năng vận hành, Chevrolet Tahoe 2025 và Suburban 2025 được trang bị khối động cơ diesel tăng áp Duramax 6 xi-lanh 3.0L thế hệ thứ 2, sản sinh công suất tối đa 305 mã lực và mô-men xoắn cực đại 670 Nm. Đây là sự nâng cấp đáng kể so với động cơ 277 mã lực và mô-men xoắn cực đại 623 Nm của bản đời trước. Để đạt được thông số tốt hơn, các kỹ sư Chevrolet đã thực hiện hàng loạt cải tiến cho động cơ như pít-tông mới, kim phun nhiên liệu có dòng chảy cao hơn, máy nén turbo được điều chỉnh lại và các vòi phun dầu làm mát pít-tông được sửa đổi. Ngoài ra còn có hệ thống nạp khí được sửa đổi lại và vật liệu hấp thụ âm thanh mới, giúp giảm tiếng ồn và cải thiện sự tinh tế khi vận hành. Chevrolet cho biết những phiên bản Tahoe 2025 và Suburban 2025 dùng động cơ diesel Duramax mới sẽ chỉ được bán ra vào năm 2025. Bên cạnh đó, xe vẫn được cung cấp 2 tùy chọn động cơ V8 là 5.3L và 6.2L cho công suất tối đa tương ứng là 355 mã lực và 420 mã lực. Bộ đôi SUV gia đình cỡ đại này còn được tinh chỉnh lại hệ thống treo sau đa liên kết để mang lại “cảm giác lái và khả năng xử lý tinh tế hơn”. Các kỹ sư cũng cải tiến hệ thống lái để mang lại “trải nghiệm lái xe tự tin trong mọi điều kiện”. Hơn nữa, hệ thống treo thích ứng Air Ride sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên các cấu hình thể thao RST. Khách hàng cũng có thể nhận được bộ giảm chấn từ tính Magnetic Ride Control và hệ thống lái bán tự động Super Cruise. Xe vẫn được trang bị các tính năng an toàn quen thuộc như phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, hệ thống phanh chủ động, hỗ trợ đỗ xe tự động và hỗ trợ tầm nhìn xung quanh. Ngoài ra, xe được bổ sung thêm hệ thống phát hiện chuyển động bên trong hoàn toàn mới, nhạy hơn khi cần phát hiện các trường hợp phụ huynh bỏ quên trẻ nhỏ trong xe. Một tính năng mới khác là hệ thống camera kết nối, cho phép người dùng quan sát bên trong và bên ngoài xe từ xa. Điều này cần kích hoạt chức năng Live View và Security Recording, nhưng hệ thống cũng hoạt động như một camera hành trình và có khả năng ghi lại sự cố tự động. Chevrolet cũng lưu ý rằng dải sản phẩm Tahoe 2025 và Suburban 2025 đời mới dùng động cơ xăng V8 sẽ bắt đầu có mặt tại các đại lý trên khắp nước Mỹ trong năm 2024, nhưng chưa rõ cụ thể là vào khoảng quý nào. Mức giá xe Chevrolet Tahoe và Suburban 2025 chưa được công bố. Video: Xem chi tiết bộ đôi Chevrolet Tahoe và Suburban 2025 mới.

