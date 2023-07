Chery Omoda 5 từ 564 triệu đồng “cháy hàng” tại Malaysia, sắp về Việt Nam

Chery Omoda 5 2023 mới có được doanh số ấn tượng như vậy là nhờ vào giá bán hợp lý và chính sách bảo hành đặc biệt ưu đãi dành cho khách hàng. Theo đó, ra mắt tại Malaysia, Chery Omoda 5 có giá dao động từ 108.800 - 118.800 RM (tương đương 564 - 615 triệu đồng). Khách hàng mua xe Chery Omoda 5 tại Malaysia còn được tặng gói bảo hành 7 năm hoặc 150.000 km, cộng với 5 năm dịch vụ miễn phí. Bảo hành động cơ lên tới 10 năm hoặc một triệu km, dành cho 3.000 khách hàng đầu tiên. Những khách hàng sau đó có thể bỏ ra số tiền 2.000 RM (khoảng 10 triệu đồng) để sử dụng dịch vụ này. Được định vị ở phân khúc SUV cỡ B, Omoda 5 sở hữu số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.588 mm. Bên cạnh kích thước vượt mặt các đối thủ, OMODA 5 còn sở hữu thiết kế ngoại thất đầy phong cách nhờ triết lý Art in Motion mới. Đây cũng là mẫu SUV đầu tiên của OMODa được áp dụng triết lý thiết kế này. Nhờ đó, Omoda 5 mang trên mình những đường nét thiết kế mượt mà và khí động lực học. Omoda 5 có phần lưới tản nhiệt tràn viền cỡ lớn được thiết kế khá táo bạo cùng hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "T" có thiết kế hẹp. Thân xe được thiết kế dốc về phía sau, kính cửa sổ khá hẹp và bộ vành hợp kim 18 inch với 5 chấu kép sơn 2 màu tương phản. Phía đuôi xe là đèn hậu được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật nằm khá cao.



Về nội thất, bên trong khoang cabin của Omoda 5 là không gian hiện đại với điểm nhấn là 2 màn hình 10,25 inch đặt nổi trên mặt táp lô. Không những thế, chiếc SUV này còn được trang bị vô lăng vát đáy khỏe khoắn và ghế thể thao ôm lấy thân người ngồi. Ghế có thể kết hợp nhiều màu sắc với nhau theo đúng tinh thần trẻ trung được áp dụng cho xe.



Bên cạnh sự tiện nghi và hiện đại, Omoda 5 còn có những trang bị an toàn như: hệ thống an toàn chủ động ADAS bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, camera 360 độ, hệ thống phát hiện, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo chệch làn đường, ngăn chệch làn đường và giữ làn đường khẩn cấp.



So với các đối thủ cùng phân khúc, Omoda 5 rõ ràng có hệ thống an toàn đầy đủ hơn. Cung cấp sức mạnh cho chiếc SUV này là 2 loại động cơ xăng: Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 156 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Động cơ này đi với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT.



Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.6L, tạo ra công suất tối đa 197 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ này đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.



Dự kiến, Omoda 5 sẽ về Việt Nam trong tháng 8/2023 tới đây, song chưa có thông tin chính thức về giá bán. Trước đó, hãng Chery liên tục thăm dò thị trường Việt Nam để tìm cơ hội hợp tác liên doanh và phân phối.



Đây sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc SUV hạng B vốn đang có sự cạnh tranh khốc liệt với những cái tên như Honda HR-V, KIA Seltos, Hyundai Creta.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV cỡ B - Chery Omoda 5 2023.





