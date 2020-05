“Chạm mặt” Bentley Mulsanne Speed đen huyền bí tại Sài Gòn

Chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne Speed đến từ Anh Quốc nổi bật ngay từ kích thước to lớn với chiều dài x chiều rộng x chiều cao là 5.575 x 2.208 x 1.521 mm, trục cơ sở dài 2.266 mm. Tổng thể xe toát lên sự đẳng cấp, đủ để "đấu" với Rolls-Royce Phantom. Bentley Mulsanne Speed hàng hiếm này sở hữu phần đầu xe to, cao cùng cụm đèn pha bo tròn đặt lệch, lưới tản nhiệt đan chéo màu đen bao quanh bởi đường nẹp chrome sáng bóng vô cùng đẹp mắt. Ở trước mũi xe chính là logo “Flying B” có thể mở đóng. Phần đuôi xe mạnh mẽ với thiết kế dốc cùng cặp ống xả thể thao làm từ thép không gỉ và cụm đèn hậu 3 tầng LED hình Oval. Hoàn thiện diện mạo đồ sộ của Mulsanne Speed là bộ mâm 5 chấu đơn bản to 21 inch được đánh bóng thủ công cẩn thận. Về nội thất, toàn bộ tinh túy của Mulsanne Speed đều nằm trọn trong xe, từ việc sử dụng các chất liệu xa xỉ như bọc da cao cấp, ốp gỗ óc chó...cho đến sự đa dạng trong phối màu (6 cách phối màu, 24 màu nội thất và 10 loại vật liệu ốp khác nhau) Các tính năng hiện đại gồm hệ thống âm thanh cao cấp, với 14 loa Naim, công suất 2.200 W, hãng xe sang Bentley còn trang bị hệ thống giải trí với màn hình riêng biệt cho hàng ghế sau, bộ phát wifi, tai nghe Bluetooth... Cung cấp sức mạnh cho chiếc Mulsanne Speed này là cỗ máy tăng áp V8 6.75L sản sinh công suất 530 mã lực và mô men xoắn cực đại 1.100 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, dẫn động cầu sau, cho phép xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây. Video: Chi tiết xe siêu sang Bentley Mulsanne Speed 2020 mới.

