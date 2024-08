Cận cảnh Volvo XC90 tai nạn bẹp dúm, tài xế thoát chết thần kỳ

Vào khoảng 14 giờ 43 phút ngày 8/8/2024, trên cầu Phú Mỹ thuộc địa bàn phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, đã xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến 7 chiếc ôtô và nghiêm trọng nhất là chiếc SUV hạng sang Volvo XC90 bốc cháy dữ dội. Theo đó, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do chiếc xe tải mang biển kiểm soát 68H-000.68 đã mất phanh khi xuống dốc cầu, dẫn đến tai nạn thảm khốc cho hàng loạt những chiếc xe khác đang lưu thông. Trong đó có 8 ôtô liên quan đến vụ việc này, bao gồm một xe tải, 2 xe container cùng với 5 ôtô loại 4 - 7 chỗ ngồi. Trong đó 3 xe bị bốc cháy sau va chạm, nghiêm trọng nhất có lẽ là chiếc xe SUV Volvo XC90 bị xe tải tông trực diện. Sau đó chiếc Volvo XC90 tiếp tục bị dồn vào đuôi một chiếc xe đầu kéo khác. Dù bị vò nát gần như hoàn toàn phần thân xe nhưng may mắn phần khung còn lại vẫn đủ giúp tài xế thoát nạn. Chủ nhân chiếc xe SUV Volvo XC90 tai nạn bẹp dúm đã may mắn được người dân nhanh chóng cắt phần kính chắn gió phía trước cứu ra khỏi xe, trước chiếc SUV của hãng xe Thụy Điển bốc cháy dữ dội. Từ trước tới nay, Volvo luôn là hãng xe được mệnh danh là an toàn nhất thế giới. Đặc biệt, trong bài các bài kiểm tra đánh giá độ an toàn của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) và Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), xe Volvo XC90 luôn đạt điểm tuyệt đối. Kết cấu xe có tới 40% là làm từ thép boron là loại thép vững chắc nhất đang được sử dụng trong ngành công nghiệp chế tạo thân xe. Vật liệu này được sản xuất thông qua quy trình gia nhiệt và làm nguội nhanh, giúp nó có thể chịu được lực tác động mạnh mà không bị biến dạng hoặc gãy. Ngoài ra, khung xe cũng được thiết kế để hấp thụ lực va chạm một cách hiệu quả, ghế ngồi được trang bị lò xo hấp thụ lực nén và ngăn ngừa chấn thương lưng... Trên mỗi chiếc Volvo XC90 nói riêng và toàn bộ các sản mẫu xe Volvo sản xuất nói chung đều được trang bị tất cả những tính năng an toàn nhất thế giới. Các công nghệ trên xe có thể kể tới như: công nghệ hỗ trợ lái xe tự động Pilot Assist, tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động, công nghệ tự động dừng xe khi phát hiện nguy cơ xảy ra va chạm, công nghệ an toàn giúp cảnh báo va chạm, hệ thống bảo vệ người lái xe trên những đoạn đường xấu, công nghệ cảnh báo phương tiện cắt ngang. Video: Volvo XC90 tai nạn bẹp dúm, tài xế thoát chết thần kỳ.

