Cận cảnh Volkswagen Lavida XR 2023, cao nhất chỉ 407 triệu đồng

Tại triển lãm ô tô Trùng Khánh 2023 đang diễn ra ở Trung Quốc, liên doanh SAIC - Volkswagen Lavida XR 2023 mới đã chính thức ra mắt, đây là phiên bản không liên quan gì đến dòng xe Lavida thế hệ thứ 3, bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt vào năm ngoái, và đang bán ra tại thị trường Trung Quốc. Việc tung ra Volkswagen Lavida XR giá rẻ tại Trung Quốc được dự đoán là giúp cho liên doanh SAIC - Volkswagen thu hút nhiều người tiêu dùng hơn, vì đây được định vị là phiên bản giá rẻ. Tại sự kiện, mức giá xe Volkswagen Lavida XR 2023 cũng đã được tiết lộ bán ra tại thị trường tỷ dân là từ 99.900 nhân dân tệ đến 123.900 nhân dân tệ (tương đương 328 triệu đồng đến 407 triệu đồng). Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy đề-can bên thân chiếc xe Volkswagen Lavida XR đang trưng bày trong triển lãm ô tô Trùng Khánh 2023 có ghi khoản thanh toán trước bắt đầu từ 17.798 nhân dân tệ, tương đương 58 triệu đồng và khoản thanh toán hàng ngày là 51 nhân dân tệ, chỉ 167 nghìn đồng So sánh nhanh với Volkswagen Lavida đang bán ra thị trường, phiên bản XR có ngoại hình thể thao hơn với việc phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt trang trí màu đen nối liền với 2 đen pha, không chia cách, tiếp đó là phần hốc gió trước liền mạch, với điểm nhấn là các viền mạ crôm ma trận chấm, cũng là điểm trang trí cho mặt tiền xe. Về kích thước thân xe, Volkswagen Lavida XR có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.561/1.740/1.494 mm, chiều dài cơ sở là 2.651 mm, nó ngắn hơn 117 mm so với LaVida hiện tại và chiều dài cơ sở ngắn hơn 37 mm. Về nội thất, bảng điều khiển trung tâm và ghế ngồi của Volkswagen Lavida XR đều khác biệt so với xe Lavida đang bán ra trên thị trường, màn hình điều khiển trung tâm dạng cảm ứng kích thước 8 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Về sức mạnh, Volkswagen Lavida XR được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít, hút khí tự nhiên với công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Video: Xem chi tiết Volkswagen Lavida 2023 thế hệ mới.

