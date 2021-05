Cận cảnh Toyota Land Cruiser VXS hơn 6,6 tỷ độc nhất Việt Nam

Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 vốn là phiên bản được sản xuất dành riêng cho thị trường châu Âu và Nga, xe có nhiều trang bị độc mà những chiếc Land Cruiser chính hãng tại Việt Nam không có, đó chính là lý do để các đại gia Việt chịu "xuống tiền" dù Land Cruiser thế hệ mới đã có kế hoạch ra mắt nước ta trong tháng 8 tới. Về diện mạo, Toyota Land Cruiser 2021 mới phiên bản VXS Executive Lounge tạo sự khác biệt riêng với lưới tản nhiệt hầm hồ có các dải crôm trang trí sáng loáng, ốp gương chiếu hậu sơn đen đi kèm dải crôm trang trí kiểu mới, khe hút gió hầm hố, mâm xe 5 chấu kép 20 inch, logo "Executive Lounge" trên cột D, cản sau được bổ sung một dải crôm sáng và hệ thống đèn full LED hiện đại. Đối với bên trong, tổng thể thiết kế nội thất xe không có nhiều thay đổi so với bản thường nhưng lại được "đắp" đầy trang bị cao cấp, có thể kể đến như ghế bọc da với đường chỉ khâu tinh tế, vô lăng bọc da - ốp gỗ có sưởi, hệ thống âm thanh JBL 14 loa, cửa sổ trời cho hàng ghế trước, màn hình trung tâm 7 inch, cặp màn hình gối đầu cho hàng ghế phía sau, hàng ghế đầu chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí... Về an toàn, Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 đạt tiêu chuẩn với hệ thống an toàn Toyota Safety Sense tiên tiến và có tới 10 túi khí. Xe còn có rất nhiều nút bấm ở khu vực cần số cho các tùy chọn như khóa vi sai trung tâm, chế độ Crawl Control tự động vượt địa hình và hệ thống treo khí nén nâng hạ gầm. Xe cũng có núm xoay lựa chọn đa địa hình Multi-Terrain Select. "Trái tim" của xe là khối động cơ V8 4.6L sản sinh công suất 305 mã lực và mô-men xoắn cực đại 439Nm, giống bản tiêu chuẩn, đi kèm tiếp tục là hộp số tự động 6 cấp cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Mức giá xe Toyota Land Cruiser VXS Executive Lounge 2021 được đại lý tư nhân Việt Nam chào bán khoảng hơn 6,6 tỷ đồng. Video: Toyota Land Cruiser VXS 5.7 2021 về Việt Nam.

