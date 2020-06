Cận cảnh Toyota Land Cruiser Prado 2020 hơn 2,3 tỷ ở Hà Nội

Mới đây, Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn Toyota Land Cruiser Prado 2020 mới đến khách hàng trong nước. Không thay đổi quá nhiều về thiết kế tổng thể, hãng xe Nhật Bản tập trung nâng cấp một số tiện nghi giúp người dùng có những trải nghiệm tốt nhất trong phân khúc với tầm giá hơn 2 tỷ đồng. Do không có sự khác biệt về mặt tổng thể ngoại thất nên mẫu Toyota Land Cruiser Prado bản nâng cấp cho năm 2020 tại Việt Nam vẫn sở hữu nét cơ bắp đậm chất SUV. Sự cứng cáp, nam tính của Prado thể hiện ở ngay phần đầu xe khi nhìn trực diện. Phần đầu xe vẫn sử dụng đèn pha LED dạng Projector với chức năng bật/tắt tự động, tự cân bằng góc chiếu sáng chủ động. Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản đã bổ sung tính năng đèn chờ dẫn đường (Follow me home) giúp chiếu sáng 30 giây dù bạn đã ra khỏi xe và tắt động cơ. Ngoài ra, gạt mưa tự động cũng là một điểm mới trên mẫu xe này. Trung tâm, xe vẫn sở hữu lưới tản nhiệt gồm những thanh dọc quen thuộc, cản trước khá hiền hoà và đèn sương mù được tích hợp. Toyota Land Cruiser Prado mới hiện sở hữu khung gầm dùng chung với "người anh em" 4Runner với thông số kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.840 x 1.885 x 1.845, chiều dài cơ sở đạt 2.790 (mm) và khoảng sáng gầm xe 215 mm. Xe vẫn sở hữu "dàn chân" cứng cáp với kích thước 18 inch 6 chấu kép kết hợp với bộ lốp 265/60R18. Gương chiếu hậu xe đồng màu với ngoại thất kết hợp đèn xi-nhan dạng LED có tính năng chỉnh & gập điện, sấy gương. Bậc lên/xuống gắn cố định và đã được bổ sung đèn chiếu sáng giúp người dùng ra/vào xe dễ dàng hơn, tay nắm cửa đồng màu thân xe. Bước sang phần đuôi, mẫu xe hơi mới Toyota Land Cruiser Prado 2020 vẫn đặc trưng với kiểu mở cửa cốp ngang, đèn phanh trên cao dạng LED tích hợp cánh hướng gió. Tương tự, khách hàng vẫn được sử dụng đèn hậu LED thiết kế quen thuộc. Ảnh hưởng nhiều từ phong cách của "đàn anh" Toyota Land Cruiser nên Prado 2020 có khoang nội thất khá hấp dẫn khi xét về mặt thẩm mỹ. Chiếc SUV này sở hữu nhiều vật liệu trang trí như da, ốp gỗ, nhựa mềm... Toyota Land Cruiser và bản Prado sử dụng chung vô-lăng, nhưng khác biệt đến ở vật liệu ốp gỗ sẽ không xuất hiện trên mẫu SUV hơn 2 tỷ này. Khu vực tay lái vẫn bọc da, tích hợp nhiều nút bấm và cụm đồng hồ Analog không khác biệt so với đời cũ của Prado. Ba hàng ghế rộng rãi là một trong những điểm cộng mà người dùng vẫn đề cao trên chiếc SUV đối thủ của Ford Explorer tại Việt Nam. Toàn bộ ghế xe sẽ được bọc da, hàng ghế trước có khả năng chỉnh điện 10 hướng bên lái và 4 hướng bên tài cùng tính năng thông gió/sưởi ấm. Hàng ghế thứ 2 của xe gập Gập 40:20:40 và 2 ghế cuối gập 50:50 bằng điện phẳng với mặt sàn giúp gia tăng diện tích chứa đồ. Về an toàn, Prado mới sẽ có nhiều trang bị gồm: Hệ thống chống trộm & mã hóa khóa động cơ, Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống cân bằng điện tử, Cảm biến hỗ trợ đỗ xe, Đèn báo phanh khẩn cấp, Chức năng kiểm soát hành trình tự động, Khóa cửa tự động, Camera lùi, bàn đạp ga tự đổ, 7 túi khí... Toyota Land Cruiser Prado 2020 vận hành nhờ khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, Dual VVT-i cho công suất tối đa 161 mã lực tại vòng tua 5.200 v/p và mô men xoắn cực đại 246 Nm tại vòng tua 3.900 v/p. Cỗ máy trên sẽ kết hợp cùng hộp số AT 6 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian.Giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2020 tại các đại lý chính hãng được niêm yết 2,379 tỷ đồng và tăng thêm 8 triệu đồng với bản có ngoại thất màu trắng ngọc trai. Đây được xem là mức giá cao hơn so với phiên bản cũ, nhưng lại chưa có thay đổi nhiều về thiết kế cũng như tính năng. Video: Toyota Land Cruiser Prado 2020 tại thị trường Đông Âu.

Mới đây, Toyota Việt Nam (TMV) đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ lớn Toyota Land Cruiser Prado 2020 mới đến khách hàng trong nước. Không thay đổi quá nhiều về thiết kế tổng thể, hãng xe Nhật Bản tập trung nâng cấp một số tiện nghi giúp người dùng có những trải nghiệm tốt nhất trong phân khúc với tầm giá hơn 2 tỷ đồng. Do không có sự khác biệt về mặt tổng thể ngoại thất nên mẫu Toyota Land Cruiser Prado bản nâng cấp cho năm 2020 tại Việt Nam vẫn sở hữu nét cơ bắp đậm chất SUV. Sự cứng cáp, nam tính của Prado thể hiện ở ngay phần đầu xe khi nhìn trực diện. Phần đầu xe vẫn sử dụng đèn pha LED dạng Projector với chức năng bật/tắt tự động, tự cân bằng góc chiếu sáng chủ động. Đáng chú ý, hãng xe Nhật Bản đã bổ sung tính năng đèn chờ dẫn đường (Follow me home) giúp chiếu sáng 30 giây dù bạn đã ra khỏi xe và tắt động cơ. Ngoài ra, gạt mưa tự động cũng là một điểm mới trên mẫu xe này. Trung tâm, xe vẫn sở hữu lưới tản nhiệt gồm những thanh dọc quen thuộc, cản trước khá hiền hoà và đèn sương mù được tích hợp. Toyota Land Cruiser Prado mới hiện sở hữu khung gầm dùng chung với "người anh em" 4Runner với thông số kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.840 x 1.885 x 1.845, chiều dài cơ sở đạt 2.790 (mm) và khoảng sáng gầm xe 215 mm. Xe vẫn sở hữu "dàn chân" cứng cáp với kích thước 18 inch 6 chấu kép kết hợp với bộ lốp 265/60R18. Gương chiếu hậu xe đồng màu với ngoại thất kết hợp đèn xi-nhan dạng LED có tính năng chỉnh & gập điện, sấy gương. Bậc lên/xuống gắn cố định và đã được bổ sung đèn chiếu sáng giúp người dùng ra/vào xe dễ dàng hơn, tay nắm cửa đồng màu thân xe. Bước sang phần đuôi, mẫu xe hơi mới Toyota Land Cruiser Prado 2020 vẫn đặc trưng với kiểu mở cửa cốp ngang, đèn phanh trên cao dạng LED tích hợp cánh hướng gió. Tương tự, khách hàng vẫn được sử dụng đèn hậu LED thiết kế quen thuộc. Ảnh hưởng nhiều từ phong cách của "đàn anh" Toyota Land Cruiser nên Prado 2020 có khoang nội thất khá hấp dẫn khi xét về mặt thẩm mỹ. Chiếc SUV này sở hữu nhiều vật liệu trang trí như da, ốp gỗ, nhựa mềm... Toyota Land Cruiser và bản Prado sử dụng chung vô-lăng, nhưng khác biệt đến ở vật liệu ốp gỗ sẽ không xuất hiện trên mẫu SUV hơn 2 tỷ này. Khu vực tay lái vẫn bọc da, tích hợp nhiều nút bấm và cụm đồng hồ Analog không khác biệt so với đời cũ của Prado. Ba hàng ghế rộng rãi là một trong những điểm cộng mà người dùng vẫn đề cao trên chiếc SUV đối thủ của Ford Explorer tại Việt Nam. Toàn bộ ghế xe sẽ được bọc da, hàng ghế trước có khả năng chỉnh điện 10 hướng bên lái và 4 hướng bên tài cùng tính năng thông gió/sưởi ấm. Hàng ghế thứ 2 của xe gập Gập 40:20:40 và 2 ghế cuối gập 50:50 bằng điện phẳng với mặt sàn giúp gia tăng diện tích chứa đồ. Về an toàn, Prado mới sẽ có nhiều trang bị gồm: Hệ thống chống trộm & mã hóa khóa động cơ, Hệ thống chống bó cứng phanh, Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, Hệ thống phân phối lực phanh điện tử, Hệ thống kiểm soát lực kéo, Hệ thống cân bằng điện tử, Cảm biến hỗ trợ đỗ xe, Đèn báo phanh khẩn cấp, Chức năng kiểm soát hành trình tự động, Khóa cửa tự động, Camera lùi, bàn đạp ga tự đổ, 7 túi khí... Toyota Land Cruiser Prado 2020 vận hành nhờ khối động cơ 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van, DOHC, Dual VVT-i cho công suất tối đa 161 mã lực tại vòng tua 5.200 v/p và mô men xoắn cực đại 246 Nm tại vòng tua 3.900 v/p. Cỗ máy trên sẽ kết hợp cùng hộp số AT 6 cấp và dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Giá xe Toyota Land Cruiser Prado 2020 tại các đại lý chính hãng được niêm yết 2,379 tỷ đồng và tăng thêm 8 triệu đồng với bản có ngoại thất màu trắng ngọc trai. Đây được xem là mức giá cao hơn so với phiên bản cũ, nhưng lại chưa có thay đổi nhiều về thiết kế cũng như tính năng. Video: Toyota Land Cruiser Prado 2020 tại thị trường Đông Âu.