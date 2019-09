Cận cảnh Toyota Fortuner TRD hơn 1 tỷ đồng tại Việt Nam

Toyota Fortuner 2.7 4x2 AT TRD mở ra một lựa chọn mới dành cho khách hàng Việt đang quan tâm phiên bản máy xăng, số tự động 1 cầu của Fortuner. Về cơ bản, Fortuner 2.7 4x2 AT TRD không khác biệt so với Fortuner 2.7AT 4x2. Điểm nhấn của Fortuner 2.7 4x2 AT TRD chính là ngoại thất đi kèm bộ phụ kiện ‘’dàn áo’’ trang trí TRD (Toyota Racing Development) mang hơi hướng thể thao, bao gồm: mặt ca-lăng với cụm lưới tản nhiệt mới sơn màu đen, bộ mâm hợp kim 17 inch đa chấu mang thiết kế mới, ốp cản và sau thể thao, điểm nhấn bên sườn xe với logo TRD và tem nổi bật trên nền màu sơn ngoại thất trắng ngọc trai (lựa chọn màu sơn duy nhất). Phiên bản của mẫu xe Toyota Fortuner TRD lắp ráp này nhắm vào những khách hàng trẻ yêu thích Fortuner với diện mạo trẻ trung, cá tính và mang phong cách năng động hơn so với các phiên bản còn lại. So với phiên bản Fortuner 2.7AT 4x2 đang phân phối với mức giá 1,150 triệu đồng, phiên bản Fortuner 2.7 4x2 AT TRD có mức giá chênh 49 triệu đồng. Nói cách khác, khách hàng Việt trả thêm 49 triệu đồng cho bộ phụ kiện trang trí TRD này, bao gồm bộ mâm đa chấu kép có cùng kích thước 17 inch (265/65R17). Nhìn chung, mức giá xe Toyota Fortuner 2.7 4x2 AT TRD ở mức 1,199 tỷ đồng sẽ hơn một chút so với hai đối thủ nhập khẩu như: Ford Everest Titanium 4x2 10AT (1,177 tỷ đồng) hay Mitsubishi Pajero Sport 4x2 8AT (1,183 tỷ đồng). Mặc dù trang bị và hiệu suất của Toyota Fortuner có thể khiêm tốn hơn các đối nhủ, nhưng bù lại Fortuner lại mang ưu điểm về thương hiệu mạnh, động cơ bền bỉ, dễ mua dễ bán và hơn hết là ít rớt giá so với các đối thủ. Chính vì lẽ đó, Fortuner luôn là lựa chọn hàng đầu đối với các đối tượng khách hàng có xu hướng mua xe theo kiểu “ăn chắc mặc bền”. Động cơ xăng 2.7L ~164 mã lực tại 5.200 v/p + 241Nm tại 3.800 v/p. Dẫn động cầu sau (RWD) + 6AT Nội thất xe được trang bị ghế xe bọc da, ghế lái chỉnh điện 08 hướng. Đề nổ Start/Stop. Trang bị màn hình DVD 7 inch, kết hợp với dàn âm thanh 06 loa. Hệ thống đề nổ bằng nút bấm (Start/Stop). Vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, nhiều nút bấm và Cruise Control. Video: Toyota Fortuner 2019 máy dầu số tự động tại Việt Nam.

