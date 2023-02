Cận cảnh Porsche 911 Carrera T từ 8,23 tỷ đồng tại Việt Nam

Phiên bản Porsche 911 Carrera T 2023 mới sở hữu hộp số sàn 7 cấp tiêu chuẩn, hoặc tùy chọn hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép PDK. Nguyên tắc tinh giản cũng được áp dụng cho không gian nội thất của phiên bản này với hàng ghế sau được lược bỏ. Trang bị Hệ thống Treo Chủ Động của Porsche (PASM) được hạ thấp 10mm cùng việc giảm thiểu vật liệu cách âm, phiên bản Porsche 911 Carrera T về Việt Nam là một đại diện cho xe thể thao thuần chủng, tập trung mang đến trải nghiệm lái phấn khích. Người lái có thể cảm nhận điều này một cách rõ ràng, đặc biệt trên các cung đường ngoại ô hay đèo núi quanh co. Âm thanh của động cơ boxer 6 xy-lanh cũng gây ấn tượng mạnh mẽ và sắc nét hơn bao giờ hết ngay từ bên trong khoang nội thất. 911 Carrera T được phân loại ở giữa phiên bản 911 Carrera và 911 Carrera S. 911 Carrera T được trang bị động cơ tăng áp kép 6 xy-lanh, sản sinh công suất 283 kW (385 PS), mô-men xoắn đạt 450 Nm cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ trong 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa 291 km/giờ, kế thừa phiên bản 911 tiêu chuẩn. Thừa hưởng trang bị tiêu chuẩn của phiên bản Carrera S với hộp số sàn và sở hữu thêm Porsche Torque Vectoring (PTV) cùng khóa vi sai cơ khí phía sau. Mẫu xe cũng được trang bị tiêu chuẩn Gói Kích hoạt chế độ thể thao Sport Chrono và Hệ thống Treo Chủ Động của Porsche PASM (thấp hơn 10mm) kết hợp với động cơ 385 PS, tạo nên sự khác biệt chỉ có ở 911 Carrera T. Đây là những tính năng tùy chọn trên 911 Carrera S. Phiên bản Carrera T có thể được đặt hàng với tùy chọn hệ dẫn động cầu sau vốn chỉ dành cho Carrera S trở lên. Trang thiết bị dành riêng cho dòng T bao gồm bộ mâm Titanium Grey Carrera S, kích thước 20-inch (245/35) tại trục trước và 21-inch (305/30) ở trục sau. 911 Carrera T cũng được trang bị tiêu chuẩn với vô lăng thể thao GT, hệ thống xả thể thao và ghế ngồi thể thao Sport Seats Plus chỉnh điện 4 hướng. Trọng lượng chỉ 1.470 kg, 911 Carrera T với hộp số sàn hiện đang là phiên bản có trọng lượng nhẹ nhất của dòng xe 911 với động cơ tiêu chuẩn, nhẹ hơn 35 kg so với 911 Carrera trang bị hộp số tự động 8 cấp ly hợp kép của Porsche (PDK). Với sự xuất hiện của phiên bản T, Porsche cũng loại bỏ tùy chọn số sàn trên mẫu 911 Carrera. Ngoài việc lược bỏ hàng ghế sau và giảm cách âm, Carrera T còn sử dụng kính và hệ thống ắc-quy nhẹ hơn nhằm tối ưu trọng lượng xe.Ký tự “T” trong nhận diện dòng xe Porsche 911 Carrera T là viết tắt của từ “Touring”, mô tả những dòng xe đua đường trường đề cao trải nghiệm lái, tương tự như trên phiên bản 911 T đầu tiên trong lịch sử được ra mắt vào năm 1968. Mẫu 911 T đầu tiên này được cung cấp tới năm 1973, vào năm 2017, Porsche đã hồi sinh phiên bản 911 Carrera T với thế hệ 991. Kể từ đó, khái niệm thiết kế tinh giản đặc trưng đã được áp dụng thành công trên nhiều dòng xe khác như 718 Cayman T, 718 Boxster T và Macan T. Về ngoại thất, Porsche 911 Carrera T nổi bật so với các phiên bản còn lại với chi tiết điểm nhấn màu Dark Grey. 911 Carrera T mang thiết kế mới kết hợp nhiều yếu tố tương phản như bộ tem logo dọc theo cửa và phía sau đuôi xe, đường viền trên dưới gương ngoại thất, các dải trang trí màu Agate Grey trên lưới tản nhiệt sau. Kính chắn gió cũng được phủ lớp màu xám cùng đuôi ống xả thể thao màu đen bóng. Tất cả tạo nên diện mạo mới mạnh mẽ và năng động hơn trên chiếc 911 Carrera T. Tính thể thao của mẫu xe được nhấn mạnh trong nội thất với bộ ghế ngồi Sport Seats Plus 4 hướng tiêu chuẩn. Các viền trang trí đen mờ và các chi tiết ốp trong xe màu đen bóng. Với những khách hàng muốn khác biệt hơn nữa, Porsche cũng cung cấp tùy chọn gói nội thất Carrera T Interior Package, bao gồm đai an toàn với các màu tương phản Slate Grey hoặc Lizard Green. Những gam màu này cũng được áp dụng với viền chỉ thêu trang trí, logo 911 dập nổi ở phần tựa đầu cũng như sọc trang trí phần trung tâm ghế ngồi. Thảm sàn xe cũng có tùy chọn logo và chỉ thêu màu Lizard Green và Slate Grey. Phiên bản 911 Carrera T cung cấp tùy chọn ghế cao cấp Adaptive Sport Seats Plus chỉnh điện 18 hướng hoặc mẫu ghế đơn thể thao siêu nhẹ kết hợp chất liệu Race-Tex ở trung tâm. Bên cạnh đó, gói nâng cấp nội thất Carrera T còn cho phép mở rộng tùy chọn bọc da nội thất như: bệ tì tay trên cửa, bảng điều khiển trung tâm, táp-lô và viền ốp cửa. 911 Carrera T được giới thiệu với 4 màu đen, trắng, đỏ Guards Red và vàng Racing Yellow cũng như bốn màu sơn ánh kim là Deep Black, Gentian Blue, Ice Grey và GT Silver. Các màu đặc biệt có sẵn là Chalk, Ruby Star Neo, Carmine Red, Shark Blue và Python Green. Khách hàng khi mua 911 Carrera T có thể lựa chọn danh mục Paint to Sample cho tùy chọn với hơn 110 màu sơn ngoại thất có sẵn... Tại Việt Nam, giá xe Porsche 911 Carrera T bản tiêu chuẩn từ 8,23 tỷ đồng (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT). Video: Giới thiệu Porsche 911 Carrera T 2023 mới.

