Cận cảnh MG3 2025 hơn 400 triệu đồng sắp về Việt Nam đấu Mazda2

MG3 thế hệ mới đã lần đầu tiên ra mắt ở thị trường châu Âu vào tháng 2/2024. Sau nửa năm, mẫu xe hatchback hạng B này tiếp tục được giới thiệu ở khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. MG3 2025 tại thị trường Thái Lan có 2 phiên bản, bao gồm D và X. Giá xe MG3 2025 tương ứng cho 2 phiên bản là 579.900 Baht (khoảng 421 triệu đồng) và 619.900 Baht (450 triệu). Tuy nhiên, 1.000 chiếc xe đầu tiên sẽ được áp dụng giá bán đặc biệt, chỉ còn 559.900 Baht (407 triệu) và 599.900 Baht (436 triệu đồng). Thuộc cùng phân khúc với Mazda2, Toyota Yaris và Honda City Hatchback, MG3 2025 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.113 x 1.797 x 1.502 mm cùng chiều dài cơ sở 2.570 mm. Mẫu xe này có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn Toyota Yaris và ngắn hơn Honda City Hatchback. So với thế hệ cũ, mẫu xe MG3 2025 giá rẻ đã được cải thiện cả về mặt kích thước lẫn thiết kế. Mẫu xe này được áp dụng phong cách thiết kế sắc sảo hơn với nhiều đường cắt xẻ tương tự những người anh em cùng thương hiệu như MG5 hay MG7. Thiết kế này khiến mẫu xe hatchback nhà MG trông thể thao và hiện đại hơn. Ở khu vực đầu xe, MG3 2025 được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn pha LED dữ dằn hơn trước. Thêm vào đó là khe gió rộng ở hai góc đầu xe và cánh lướt gió thể thao dưới cản trước. Sườn xe của mẫu ô tô Trung Quốc này có thêm nhiều đường dập gân hơn trước, vành la-zăng mới với thiết kế 5 chấu kép hình chữ "Y" và phay xước 2 màu. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu nhỏ gọn với thiết kế tương tự đèn pha và cản sau tích hợp hốc gió giả cũng như 2 dải đèn nằm dọc. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này có những trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn chờ dẫn đường, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn sương mù sau, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/tự động gập khi lùi, vành hợp kim 16 inch, hệ thống treo MacPherson với thanh chống lật phía trước và hệ thống treo bán độc lập đằng sau. Bên trong MG3 2025 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Xe được trang bị ghế bọc nỉ màu đen với ghế lái chỉnh 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh 4 hướng và ghế sau có thể gập xuống. Bên cạnh đó, xe còn sở hữu vô lăng chỉnh 4 hướng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động với màn hình hiển thị kỹ thuật số, hệ thống lọc không khí PM2.5, cửa gió dành cho hàng ghế sau, 2 cổng sạc USB Type A, 1 cổng USB Type C, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm. Trang bị an toàn tiêu chuẩn của MG3 2025 ở thị trường Thái Lan khá cơ bản với 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh điện tử, kiểm soát phanh khi ôm cua, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera lùi và phanh đĩa trên 4 bánh. Trong khi đó, bản cao cấp nhất có thêm cần gạt mưa tự động, ghế bọc da tổng hợp phối 2 màu đen - trắng, sạc điện thoại không dây, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng Hỗ trợ lái khi tắc đường, hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp, hệ thống ngăn lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo người lái mất tập trung và kiểm soát đèn pha thông minh. Nằm bên dưới nắp ca-pô của MG3 2025 là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 128 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 136 mã lực và 250 Nm. Tổng cộng, mẫu xe này có công suất tối đa 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Bên cạnh đó, xe còn có pin lithium-ion NMC 1,83 kWh, hộp số tự động 3 cấp và hệ dẫn động cầu trước. 3 chế độ lái của xe gồm có Eco, Normal và Sport. Ngoài ra, MG3 2025 cũng có hệ thống phục hồi động năng KERS với 3 cấp độ là cao, trung bình và thấp. Khi mua MG3 2025, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 6 màu sắc là trắng, đen, xám, đỏ, xanh dương và vàng. Hiện chưa rõ sau Thái Lan, mẫu xe hạng B này có được đưa về bán ở Việt Nam hay không. Video: Xem chi tiết mẫu xe hạng B MG3 thế hệ mới.

