Cận cảnh Mercedes-Benz C300 AMG Plus chỉ 860 triệu ở Sài Gòn

Chiếc xe sang Mercedes-Benz C300 AMG Plus đời 2014 này thuộc phiên bản nâng cấp facelift cuối đời của dòng C-Class thế hệ cũ (W204) trước khi chuyển sang thế hệ mới như hiện nay (W205). Mặc dù đã “có tuổi”, nhưng phiên bản C 300 AMG 2014 vẫn được rất nhiều fan “Mẹc” yêu thích bởi phong cách thiết kế lịch lãm đầy nam tính với nhiều đường nét cứng cáp vốn có của C-Class thế hệ cũ. Riêng phiên bản C300 AMG Plus được thửa riêng bộ mâm 18 inch 7 chấu kép khác biệt với các phiên bản còn lại. Ngoài ra, xe có gói trang trí AMG Line với bodykits thể thao đi kèm với cánh lướt gió phía sau, lưới tản nhiệt 3 nan, đèn pha Bi-xenon tích hợp đèn LED ban ngày,… Mercedes-Benz C300 AMG Plus đời 2014 phiên bản sản xuất giới hạn – Limited này đi kèm với nhiều trang bị “đồ chơi” như: Ghế bọc da lộ may đường chỉ đỏ nổi bật, dây seat belt an toàn màu đỏ, vô lăng thể thao 3 chấu bọc da Nappa, tích hợp nút chức năng, Cruise Control + SPEEDTRONIC và lẫy chuyển số, cửa nóc toàn cảnh (Panorama), thảm sàn logo AMG và hơn thế nữa. C300 AMG Plus được trang bị hệ thống treo AGILITY CONTROL. Đầy ắp trang bị an toàn và hỗ trợ lái như cảnh báo người lái mất tập trung ATTENTION ASSIST, hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC,… Đáng chú ý, chiếc xe trong bài viết này chỉ mới lăn bánh 21.888 dặm (khoảng 35.200 km). Mercedes-Benz C300 AMG Plus sử dụng động cơ V6 dung tích 3.0L hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 230 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 300Nm tại 2.500 – 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 7 cấp (7G –TRONIC). Nhờ đó, C300 có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong 7,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 246 km/h. Đáng chú ý, mẫu xe này là phiên bản lắp động cơ V6 hút khí tự nhiên cuối cùng của phiên bản C300 facelift thế hệ C-Class W204. Khi hiện nay, phiên bản C300 của C-Class thế hệ mới (W205) đã không còn sử dụng động cơ cỡ lớn này, mà chuyển sang sử dụng động cơ 4cyl 2.0L nhỏ hơn tích hợp tăng áp. Được biết, giá xe Mercedes-Benz C300 AMG Plus đời cũ này đang tìm chủ nhân mới với mức chào bán khoảng 860 triệu đồng. Mức giá rất hợp lý và dễ tiếp cận hơn nhiều so với thời điểm xe được ra mắt cách đây khoảng 6 năm vốn có giá bán lên đến 1,686 tỷ đồng. Mặc dù có chi phí nuôi xe sang cao so với các dòng xe thông thường, nhưng đổi lại, chủ sở hữu sẽ thụ hưởng được nhiều giá trị mà nó mang lại như: sự sang trọng, lịch lãm, khả năng vận hành mạnh mẽ, độ an toàn cao,... điều mà người mua sẽ không tìm thấy khi lựa chọn “đập hộp” các mẫu xe bình dân trong cùng tầm giá. Video: Chi tiết Mercedes Benz C300 AMG đời 2013 tại Việt Nam.

