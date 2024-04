Cận cảnh Kia K5 2025 từ 640 triệu đồng, chờ ngày về Việt Nam

Mẫu xe Kia K5 2025 mới được nâng cấp quan trọng tập trung dưới nắp capo. Nếu phiên bản GT tiếp tục được trang bị động cơ tăng áp 2.5L và sản sinh tổng công suất 290 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm thì phiên bản tiêu chuẩn có động cơ hút khí tự nhiên mới. Động cơ mới trên mẫu xe sedan cỡ D Kia K5 2025 có thể tùy chọn kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh khi mẫu sedan được trang bị gói GT-line. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Kia K5 2025 được trang bị động cơ 2.5L 4 xi lanh thẳng hàng, động cơ này cho phép cung cấp công suất hợp lý với 191 mã lực, nhiều hơn 11 mã lực của động cơ cũ nhưng mức mô-men xoắn đã giảm từ 264Nm xuống còn 245Nm. Động cơ mới có thể tùy chọn kết hợp với hệ thống dẫn động 4 bánh khi mẫu sedan được trang bị gói GT-line. Xe được trang bị hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn. Bên trong khoang cabin, Kia K5 được tinh chỉnh theo hướng tối giản hơn. Màn hình cảm ứng trung tâm 12.3inch được trang bị trên bản tiêu chuẩn. Đối với bản cao cấp, được bổ sung màn hình cong mới trên mặt taplo, tích hợp cùng đồng hồ kỹ thuật số 12inch và màn hình cảm ứng trung tâm. Bên cạnh đó, xe cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua Wifi, kết nối không dây Apple Carplay/Android Auto. Tại thị trường Mỹ, Kia K5 2025 được phân thành 3 phiên bản: LXS, GT-Line và GT. Phiên bản LXS được trang bị nhiều tính năng tiêu chuẩn mới như cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ tránh va chạm phía trước. Phiên bản EX cao cấp hơn một chút sẽ nhận được hệ thống âm thanh cao cấp Bose, ghế lái chỉnh 10 hướng, Chìa khóa kỹ thuật số 2, vô lăng có sưởi, gương gập điện… Bản GT-Line cung cấp gói Premium Package bổ sung với cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, đèn LED nội thất và hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, công nghệ hỗ trợ lái trên cao tốc, camera 360 độ và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi đỗ xe cũng là trang bị tiêu chuẩn của Kia K5 GT 2025. Ngoại hình xe được cải tiến với phần đầu xe mới, bao gồm hệ thống đèn được nâng cấp. Phía sau xe thể thao hơn với cốp xe và hệ thống cản mới, cùng với đèn hậu được thiết kế sắc sảo hơn. Các tính năng khác bao gồm mâm xe 19inch được bọc trong lốp Pirelli P-Zero, trong khi các bản GT-Line có lốp 18inch và K5 tiêu chuẩn đi kèm mâm xe 16 inch. K5 2025 sẽ sớm có mặt tại các đại lý ở Mỹ từ quý II năm 2024 với động cơ mới cùng nhiều nâng cấp hiện đại hơn so với thế hệ cũ. Mức giá xe Kia Kia K5 2025 khởi điểm từ 26.990 USD (tương đương 640 triệu đồng), tăng 1.400 USD so với mẫu trước đó. Video: Chi tiết sedan cỡ D Kia K5 2025 mới.

