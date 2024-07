Cận cảnh Honda Wave Alpha Retro 2025 tại Việt Nam, hơn 18 triệu đồng

Tiếp nối thành công, HVN ra mắt hai bản thiết kế mới của Honda Wave Alpha Retro 2025 mới (hay phiên bản Cổ điển) với màu và tem mới. Bằng cách kết hợp phong cách cổ điển và hiện đại, những thay đổi này mang đến cho khách hàng một bộ sưu tập màu sắc hoài cổ đa dạng và đầy thú vị, nhiều lựa chọn hơn để thể hiện cá tính bản thân. Honda Wave Alpha Cổ điển 2025 mới lạ với hai màu Xám và Xanh, gam màu trầm đặc trưng trong bảng màu Retro, gợi nhớ về vẻ đẹp hoài cổ của quá khứ. Một chiếc Wave Alpha phiên bản Cổ điển màu Xám là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ theo đuổi phong cách hoài cổ nhưng vẫn năng động, trẻ trung, tươi mới. Trong khi đó, bản màu Xanh hứa hẹn sẽ thu hút các chàng trai, cô gái thời trang, sành điệu. Thiết kế khéo léo kết hợp chỉ một tông màu chủ đạo trên mỗi bản Xanh - Xám, với yếm xe được phối màu nhạt hơn so với thân xe, tạo ra sự tập trung, ấn tượng người nhìn, nổi bật nhưng vẫn hài hòa giữa cổ điển và thời thượng. Bộ tem mới với logo "Wave Alpha" mang kiểu chữ retro cách điệu cùng sắc xám nhạt, nổi bật trên thân xe. Sự kết hợp hoàn hảo giữa phông chữ và màu tem giúp người dùng khoe trọn vẻ đẹp hoài cổ mà vẫn mang tính hiện đại. Wave Alpha phiên bản Cổ điển chính là người bạn đồng hành cho thế hệ trẻ tự tin thể hiện phong cách và sự năng động của mình. Bên cạnh những gam màu cá tính, Wave Alpha phiên bản Cổ điển duy trì thiết kế nhỏ gọn đặc trưng, cân đối với vóc dáng của người Việt, từ đó đem lại sự thuận tiện và linh hoạt cho người dùng, phục vụ đa dạng mục đích trong cuộc sống hàng ngày. Tiếp tục được trang bị động cơ 110cc bền bỉ, dòng xe Wave Alpha sở hữu khả năng vận hành tốt với công suất tối đa 6,12kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44Nm tại 5.500 vòng/phút mà vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Bên cạnh đó, các tiện ích giúp tăng sự thuận tiện và an toàn cho người dùng vẫn được duy trì, bao gồm: hệ thống đèn hiển thị trên mặt đồng hồ nổi bật và các thông số trên mặt đồng hồ được bố trí hợp lý. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn bật sáng khi xe vận hành đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái; ổ khóa đa năng 3 trong 1 gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ với nắp đậy có khả năng chống rỉ sét, dễ dàng sử dụng... Wave Alpha Retro 2025 sẽ được chính thức bán ra thị trường từ ngày 23 tháng 7 năm 2024 thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc. Mức giá xe Honda Wave Alpha 2025 bản Cổ điển bán ra chính hãng từ 18,939 - 19,29 triệu đồng (đã bảo gồm VAT). Video: Ra mắt Honda Wave Alpha Retro 2025 hoàn toàn mới.

Tiếp nối thành công, HVN ra mắt hai bản thiết kế mới của Honda Wave Alpha Retro 2025 mới (hay phiên bản Cổ điển) với màu và tem mới. Bằng cách kết hợp phong cách cổ điển và hiện đại, những thay đổi này mang đến cho khách hàng một bộ sưu tập màu sắc hoài cổ đa dạng và đầy thú vị, nhiều lựa chọn hơn để thể hiện cá tính bản thân. Honda Wave Alpha Cổ điển 2025 mới lạ với hai màu Xám và Xanh, gam màu trầm đặc trưng trong bảng màu Retro, gợi nhớ về vẻ đẹp hoài cổ của quá khứ. Một chiếc Wave Alpha phiên bản Cổ điển màu Xám là sự lựa chọn hoàn hảo cho những bạn trẻ theo đuổi phong cách hoài cổ nhưng vẫn năng động, trẻ trung, tươi mới. Trong khi đó, bản màu Xanh hứa hẹn sẽ thu hút các chàng trai, cô gái thời trang, sành điệu. Thiết kế khéo léo kết hợp chỉ một tông màu chủ đạo trên mỗi bản Xanh - Xám, với yếm xe được phối màu nhạt hơn so với thân xe, tạo ra sự tập trung, ấn tượng người nhìn, nổi bật nhưng vẫn hài hòa giữa cổ điển và thời thượng. Bộ tem mới với logo "Wave Alpha" mang kiểu chữ retro cách điệu cùng sắc xám nhạt, nổi bật trên thân xe. Sự kết hợp hoàn hảo giữa phông chữ và màu tem giúp người dùng khoe trọn vẻ đẹp hoài cổ mà vẫn mang tính hiện đại. Wave Alpha phiên bản Cổ điển chính là người bạn đồng hành cho thế hệ trẻ tự tin thể hiện phong cách và sự năng động của mình. Bên cạnh những gam màu cá tính, Wave Alpha phiên bản Cổ điển duy trì thiết kế nhỏ gọn đặc trưng, cân đối với vóc dáng của người Việt, từ đó đem lại sự thuận tiện và linh hoạt cho người dùng, phục vụ đa dạng mục đích trong cuộc sống hàng ngày. Tiếp tục được trang bị động cơ 110cc bền bỉ, dòng xe Wave Alpha sở hữu khả năng vận hành tốt với công suất tối đa 6,12kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 8,44Nm tại 5.500 vòng/phút mà vẫn đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. Bên cạnh đó, các tiện ích giúp tăng sự thuận tiện và an toàn cho người dùng vẫn được duy trì, bao gồm: hệ thống đèn hiển thị trên mặt đồng hồ nổi bật và các thông số trên mặt đồng hồ được bố trí hợp lý. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng phía trước luôn bật sáng khi xe vận hành đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho người lái; ổ khóa đa năng 3 trong 1 gồm khóa điện, khóa cổ và khóa từ với nắp đậy có khả năng chống rỉ sét, dễ dàng sử dụng... Wave Alpha Retro 2025 sẽ được chính thức bán ra thị trường từ ngày 23 tháng 7 năm 2024 thông qua hệ thống Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc. Mức giá xe Honda Wave Alpha 2025 bản Cổ điển bán ra chính hãng từ 18,939 - 19,29 triệu đồng (đã bảo gồm VAT). Video: Ra mắt Honda Wave Alpha Retro 2025 hoàn toàn mới.