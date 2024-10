Cận cảnh Honda ICON e: - xe ga điện học sinh dưới 30 triệu đồng

Tại triển lãm VMS 2024, Honda Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện dành cho học sinh mới mang tên ICON e:. Theo hãng, mẫu xe ga Honda ICON e: 2025 mới là sản phẩm đầu tiên được sản xuất hàng loạt dành cho người dùng tại Việt Nam. Mẫu xe ga điện Honda ICON e: gây ấn tượng với thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với vóc dáng của người Việt, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Theo đó, mẫu xe máy điện này sở hữu yên chỉ cao 742 mm và trọng lượng 89 kg. Những thông số này, cộng với khoảng sáng gầm 132 mm, giúp ICON e: có thể di chuyển linh hoạt trên đường phố Việt Nam. Ngoài ra, mẫu xe máy điện ICON e: của Honda còn có những đường nét cắt xẻ gọn gàng, vuông vắn. Trong khi đó, cụm đèn sau và đèn xi-nhan được thiết kế liền khối, kết hợp cùng logo tối giản. Mẫu xe điện này được trang bị toàn bộ hệ thống đèn LED với đèn phía trước luôn sáng, tăng khả năng quan sát khi di chuyển. Bên cạnh đó là sàn để chân phẳng rộng rãi, cốp chứa đồ 26 lít bên dưới yên, hai hộc đựng đồ phía trước, cổng sạc điện thoại USB Type A và mặt đồng hồ kỹ thuật số LCD hiển thị thông tin rõ ràng. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, Honda ICON e: được trang bị hệ thống phanh kết hợp CBS. Cung cấp sức mạnh cho mẫu xe máy điện mới của Honda là mô-tơ tích hợp vào bánh sau với công suất tối đa 1,5 kW và mô-men xoắn cực đại 85 Nm, giúp xe có ngoại hình thon gọn. Pin của xe là loại lithium-ion 30,6 Ah được đặt dưới sàn để chân trong khi bộ điều khiển năng lượng PCU nằm bên dưới cốp xe. Sau khi được sạc đầy, pin cho phép Honda ICON e: chạy 50 km một lần sạc và đạt vận tốc tối đa 49 km/h. Đặc biệt, người dùng có thể sạc pin trực tiếp trên xe hoặc tháo rời pin để sạc. Vỏ pin được làm bằng hợp kim nhôm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn đồng thời có khả năng chống nước. Mặt trên của pin có tay nắm cao su để dễ dàng cầm nắm và có các đèn chỉ báo giúp quan sát trạng thái sạc pin. Thời gian sạc pin từ 0% lên 100% là 7 giờ 20 phút và từ 25% đến 75% là 3,5 giờ. Theo hãng Honda, bộ sạc của xe được thiết kế an toàn nên người dùng có thể yên tâm sạc khi đang ngủ. Trên tay lái của Honda ICON e: được trang bị một cảm biến để nhận biết các thao tác tay ga của khách hàng. Người sử dụng có thể tùy chọn 2 chế độ lái là Tiêu chuẩn hoặc ECO. Trong đó, chế độ ECO được thiết kế để đi lại một cách nhẹ nhàng và phù hợp với người mới lần đầu điều khiển xe gắn máy. Chế độ ECO cũng giúp tiết kiệm pin hơn, từ đó kéo dài quãng đường di chuyển thêm khoảng 15% so với chế độ Tiêu chuẩn. Tại Việt Nam, Honda ICON e: có 3 phiên bản, bao gồm Thể thao, Đặc biệt và Cao cấp. Trong đó, phiên bản Thể thao sở hữu hai lựa chọn màu sắc là xám và xanh. Phiên bản Đặc biệt được phối màu bạc nhám trong khi phiên bản Cao cấp có 3 lựa chọn màu sắc là đen xám, đỏ xám và trắng xám. Hiện giá xe Honda ICON e: 2025 chính hãng tại Việt Nam vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên theo hãng Honda, xe dự kiến có giá dưới 30 triệu đồng không kèm pin. Pin sẽ được cung cấp dưới hình thức cho thuê, không giới hạn quãng đường, với phương thức thanh toán trực tuyến qua ứng dụng My Honda+. Trong giai đoạn đầu, Honda Việt Nam đã lựa chọn 76 đại lý trong hệ thống tại 7 tỉnh, thành phố, để trở thành cửa hàng ủy nhiệm cung cấp sản phẩm xe điện. Các cửa hàng cam kết mua lại xe cũ trong vòng 3 năm sử dụng nếu xe đáp ứng một số tiêu chí nhất định về bảo dưỡng, ngoại quan, vận hành,… Video: Xem chi tiết xe ga điện Honda ICON e: 2025 mới.

