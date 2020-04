Cận cảnh Ford Mustang 2020 đặc biệt, hơn 2,3 tỷ ở Hà thành

Nhân kỷ niệm cột mốc đáng nhớ 55 năm ra đời sản phẩm đầu tiên, Ford Mustang 2020 mới tiếp tục được hãng xe Mỹ trình làng phiên bản giới hạn chỉ 55 chiếc trên toàn cầu. Là bản kỷ niệm nên chiếc xe thể thao 2 cửa này có những điểm nhấn nhất định để hấp dẫn người dùng. Mới đây, 1 trong 55 chiếc Ford Mustang 2020 đặc biệt giới hạn đã cập bến thị trường ôtô Việt Nam. Mẫu xe này được đại lý tư nhân tại Hà Nội nhập khẩu về nước và đang chào bán đến những đại gia Việt thích sở hữu “hàng độc” ít người có này. So với những phiên bản tiêu chuẩn, ngoại hình tổng thể của mẫu xe cơ bắp Ford Mustang 2020 bản giới hạn không khác quá nhiều. Vẫn còn đó là một chiếc xe gầm thấp đậm chất thể thao giúp việc di chuyển nhanh nhẹn hơn. Ford Mustang sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.784 x 1.916 x 1.381 (mm). Phần đầu, Ford Mustang 2020 phiên bản giới hạn 1 trong 55 chiếc trên toàn cầu duy trì thiết kế nắp ca-pô dài gia tăng tính Sport cho xe. Trên nắp ca-pô xe Ford Mustang còn sở hữu 2 hốc gió cùng khả năng hợp sức với lưới tản nhiệt làm mát động cơ. Hệ thống chiếu sáng là đèn LED với bóng Projector, cùng với đó là 3 dải LED định vị ban ngày, đèn sương mù trên xe tiếp tục được đặt ngang kèm hốc gió đầy tính khí động học. Ford Mustang kỷ niệm 55 năm ra đời là bản Premium nên xe sử dụng bộ mâm hợp kim màu titan với kích thước đến 20 inch 5 chấu kép hình chữ “V”. Gương chiếu hậu của xe không tích hợp đèn xi-nhan nhưng có tính năng cảnh báo điểm mù. Đuôi xe nổi bật nhờ cụm đèn hậu với thiết kế 3 dải LED ấn tượng, cặp ống xả đôi xuất hiện kèm đèn phản quang kết hợp với hệ thống cản sau góc cạnh. Ford Mustang bản giới hạn có khoang nội thất điều chỉnh chế độ sáng trong xe Ambient Light thay đổi màu tuỳ nhu cầu. Đây là một trong những khác biệt lớn nhất của chiếc xe thể thao Mustang đầu tiên về nước. Hơn nữa, mẫu xe này còn được trang bị màn hình giải trí mới sắc nét hơn với kích thước 7 inch với hệ thống SYNC 3 có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/USB/AUX/Bluetooth... Đầu ra của hệ thống giải trí xe thể thao đến từ Mỹ là dàn âm thanh 9 loa. Ở khu vực táp-lô bên ghế phụ xe còn có dòng chữ “FIFTY FIVE YEAR” đánh dấu đây là bản kỷ niệm 55 năm. Bên cạnh đó, Ford Mustang còn nhiều tiện nghi khác như: Điều hoà tự động độc lập 2 vùng, nút bấm khởi động, cửa kính 1 chạm không viền... thiết kế ghế của chiếc xe thể thao này chỉ 2+2, hàng ghế sau nhỏ và chỉ dành cho trẻ em. Ford Mustang Premium 2020 không còn sử dụng ghế dạng nỉ mà thay vào đó là ghế bọc da hoàn toàn và có thể chỉnh điện trên hàng ghế trước. Vô-lăng trên Ford Mustang mới nhất này sử dụng chất liệu da cao cấp cùng hàng loạt nút bấm điều chỉnh được tích hợp. Điểm mới tiếp theo của xe là đồng hồ kỹ thuật số sau lái thay cho dạng cơ truyền thống như trước. Ford Mustang 2020 sở hữu khối động cơ Ecoboost, dung tích 2.3L cho công suất cực đại 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Ghép nối cùng động cơ xe là hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau. Xe có tính năng đề nổ từ xa hiện đại mà những bản tiêu chuẩn không có, cùng với đó là tiếng nổ được truyền qua hệ thống ống xả mới cực kỳ phấn khích. Động cơ Ecoboost của Ford trang bị trên Ford Mustang 2020 thực sự đáng giá khi xe có khả năng tăng tốc ấn tượng. Theo đó, để đạt tốc độ 100 km/h từ vị trí xuất phát, Ford Mustang 2020 chỉ mất khoảng hơn 4 giây. Hiện tại, giá xe Ford Mustang 2020 bản kỷ niệm 55 năm đang được chào bán với mức khoảng hơn 2,3 tỷ đồng tại đại lý tư nhân ở Hà Nội. Mẫu xe này được xem là khá "vừa miếng", khi rẻ hơn nhiều so với đối thủ là "người đồng hương" Chevrolet Camaro thế hệ mới cùng phân khúc cũng đang được bán ra không chính hãng ở Việt Nam. Video: ra mắt Ford Mustang 55th Anniversary Celebrations 2020.

Nhân kỷ niệm cột mốc đáng nhớ 55 năm ra đời sản phẩm đầu tiên, Ford Mustang 2020 mới tiếp tục được hãng xe Mỹ trình làng phiên bản giới hạn chỉ 55 chiếc trên toàn cầu. Là bản kỷ niệm nên chiếc xe thể thao 2 cửa này có những điểm nhấn nhất định để hấp dẫn người dùng. Mới đây, 1 trong 55 chiếc Ford Mustang 2020 đặc biệt giới hạn đã cập bến thị trường ôtô Việt Nam. Mẫu xe này được đại lý tư nhân tại Hà Nội nhập khẩu về nước và đang chào bán đến những đại gia Việt thích sở hữu “hàng độc” ít người có này. So với những phiên bản tiêu chuẩn, ngoại hình tổng thể của mẫu xe cơ bắp Ford Mustang 2020 bản giới hạn không khác quá nhiều. Vẫn còn đó là một chiếc xe gầm thấp đậm chất thể thao giúp việc di chuyển nhanh nhẹn hơn. Ford Mustang sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao tương ứng là 4.784 x 1.916 x 1.381 (mm). Phần đầu, Ford Mustang 2020 phiên bản giới hạn 1 trong 55 chiếc trên toàn cầu duy trì thiết kế nắp ca-pô dài gia tăng tính Sport cho xe. Trên nắp ca-pô xe Ford Mustang còn sở hữu 2 hốc gió cùng khả năng hợp sức với lưới tản nhiệt làm mát động cơ. Hệ thống chiếu sáng là đèn LED với bóng Projector, cùng với đó là 3 dải LED định vị ban ngày, đèn sương mù trên xe tiếp tục được đặt ngang kèm hốc gió đầy tính khí động học. Ford Mustang kỷ niệm 55 năm ra đời là bản Premium nên xe sử dụng bộ mâm hợp kim màu titan với kích thước đến 20 inch 5 chấu kép hình chữ “V”. Gương chiếu hậu của xe không tích hợp đèn xi-nhan nhưng có tính năng cảnh báo điểm mù. Đuôi xe nổi bật nhờ cụm đèn hậu với thiết kế 3 dải LED ấn tượng, cặp ống xả đôi xuất hiện kèm đèn phản quang kết hợp với hệ thống cản sau góc cạnh. Ford Mustang bản giới hạn có khoang nội thất điều chỉnh chế độ sáng trong xe Ambient Light thay đổi màu tuỳ nhu cầu. Đây là một trong những khác biệt lớn nhất của chiếc xe thể thao Mustang đầu tiên về nước. Hơn nữa, mẫu xe này còn được trang bị màn hình giải trí mới sắc nét hơn với kích thước 7 inch với hệ thống SYNC 3 có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/USB/AUX/Bluetooth... Đầu ra của hệ thống giải trí xe thể thao đến từ Mỹ là dàn âm thanh 9 loa. Ở khu vực táp-lô bên ghế phụ xe còn có dòng chữ “FIFTY FIVE YEAR” đánh dấu đây là bản kỷ niệm 55 năm. Bên cạnh đó, Ford Mustang còn nhiều tiện nghi khác như: Điều hoà tự động độc lập 2 vùng, nút bấm khởi động, cửa kính 1 chạm không viền... thiết kế ghế của chiếc xe thể thao này chỉ 2+2, hàng ghế sau nhỏ và chỉ dành cho trẻ em. Ford Mustang Premium 2020 không còn sử dụng ghế dạng nỉ mà thay vào đó là ghế bọc da hoàn toàn và có thể chỉnh điện trên hàng ghế trước. Vô-lăng trên Ford Mustang mới nhất này sử dụng chất liệu da cao cấp cùng hàng loạt nút bấm điều chỉnh được tích hợp. Điểm mới tiếp theo của xe là đồng hồ kỹ thuật số sau lái thay cho dạng cơ truyền thống như trước. Ford Mustang 2020 sở hữu khối động cơ Ecoboost, dung tích 2.3L cho công suất cực đại 310 mã lực và mô-men xoắn cực đại 475 Nm. Ghép nối cùng động cơ xe là hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau. Xe có tính năng đề nổ từ xa hiện đại mà những bản tiêu chuẩn không có, cùng với đó là tiếng nổ được truyền qua hệ thống ống xả mới cực kỳ phấn khích. Động cơ Ecoboost của Ford trang bị trên Ford Mustang 2020 thực sự đáng giá khi xe có khả năng tăng tốc ấn tượng. Theo đó, để đạt tốc độ 100 km/h từ vị trí xuất phát, Ford Mustang 2020 chỉ mất khoảng hơn 4 giây. Hiện tại, giá xe Ford Mustang 2020 bản kỷ niệm 55 năm đang được chào bán với mức khoảng hơn 2,3 tỷ đồng tại đại lý tư nhân ở Hà Nội. Mẫu xe này được xem là khá "vừa miếng", khi rẻ hơn nhiều so với đối thủ là "người đồng hương" Chevrolet Camaro thế hệ mới cùng phân khúc cũng đang được bán ra không chính hãng ở Việt Nam. Video: ra mắt Ford Mustang 55th Anniversary Celebrations 2020.