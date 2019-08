Cận cảnh BMW 330i M Sport giá 2,38 tỷ đồng tại Việt Nam

Theo thông tin chào bán từ nhân viên kinh doanh BMW, 330i M Sport thế hệ mới được đưa về nước với số lượng có hạn và đây là phiên bản full options. Với mức giá 2,379 tỷ đồng – BMW 330i M Sport mới nhập khẩu có giá cao hơn 482 triệu đồng so với đối thủ Mercedes-Benz C300 AMG có giá 1,897 tỷ đồng, vượt qua cả Mercedes-Benz E 200 & E 200 Sport có giá bán lần lượt: 2,130 và 2,317 tỷ đồng. Trên thực tế, giá xe BMW 3 Series 2019 (G20) ở một số thị trường khác cũng không hề rẻ, đơn cử tại Thái phiên bản 330i M Sport đang có giá bán niêm yết lên đến 3,359 triệu Bath (tương đương với 2,53 tỷ đồng), đắt hơn ở Việt Nam. Với giá bán trên 2,3 tỷ đồng, chắc chắn BMW 3 Series thế hệ mới sẽ không cạnh tranh về doanh số so với ‘’người đồng hương’’ Mercedes-Benz C-Class (W205 facelift). Sự xuất hiện của 3 Series mới sẽ tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng Việt đang quan tâm đến dòng xe sedan hạng sang cỡ nhỏ. Bên dưới nắp ca-pô BMW 330i sử dụng động cơ xăng 4 xy-lanh thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L tăng áp cổng nạp kép công nghệ TwinPower-Turbo cho công suất tối đa 225 mã lực tại dải vòng tua từ 5.000 – 6.500 v/p và mô-men xoắn cực đại đạt 400Nm từ 1.550 – 4.400 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp (8 Steptronic). Nội thất BMW 330i M Sport mới được trang bị buồng lái kỹ thuật số - BMW Live Cockpit Professional sử dụng 2 màn hình bao gồm: hỗ trợ lái 12,3 inch và cảm ứng trung tâm 10,25 inch ‘’chạy’’ hệ điều hành BMW Operating 7.0 mới nhất của hãng xe Đức, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh. Gói trang bị thể thao ‘’M Sport’’ còn bao gồm vô lăng 3 chấu và ghế ngồi thể thao. So với thế hệ F30 trước đó sử dụng thắng tay cơ, G20 mới đã chuyển sang sử dụng phanh tay điện tử + Auto Hold (AH) và đèn trang trí nội thất (ambient light),... BMW 330i M Sport tại Việt Nam có trang bị nhiều hệ thống an toàn & hỗ trợ lái như: điều khiển hành trình thích ứng, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (Lane Keep Assist)... Và hỗ trợ lái xe khi tắc đường (Traffic Jam Assist), hỗ trợ dừng khẩn cấp (Emergency Stop Assist) và trợ lý hỗ trợ đỗ xe,... Video: Xem chi tiết BMW 330i M Sport thế thệ mới.

