BYD Song L 2023 "đối thủ" Tesla Model Y chỉ từ 620 triệu đồng

Vào ngày 15/12/2023, BYD, thương hiệu xe Trung Quốc rất nổi tiếng đã chính thức giới thiệu chiếc xe mới tinh của họ, mẫu Song L, là 1 chiếc SUV cỡ trung. Sự ra mắt của BYD Song L 2023 mới vào dịp cuối năm cũng là phép thử của BYD trong việc tìm doanh số bán hàng vượt mức kỳ vọng. SUV điện BYD Song L 2023 được xây dựng trên nền tảng điện tử 3.0 và sẽ được trang bị công nghệ tích hợp thân pin CTB, dẫn động 4 bánh điện thông minh, hỗ trợ lái thông minh DiPilot, hệ thống Yunnan C... Đồng thời, điều mà người dùng quan tâm nhất chính là thời lượng pin thuần điện của nó cũng được tiết lộ trong lần này. Tesla Model Y từng trở thành 1 trong những lựa chọn rất hấp dẫn cho khách hàng Trung Quốc khi chọn mua xe SUV điện, nhưng giờ đây, đã có nhiều đối thủ của nó được ra mắt, 1 trong đó là BYD Song L 2023, và quan trọng nhất vẫn là giá bán của xe có đủ hấp dẫn để lôi kéo những người chọn mua xe Tesla hay không. BYD Song L 2023 mới ra mắt với 5 cấu hình, đủ cho bạn lựa chọn, nhiều màu sắc, và giá bán cũng đủ con số, với thấp nhất là 189.800 nhân dân tệ, tương đương 620 triệu đồng, và bản cao nhất được bán với giá 249.800 nhân dân tệ, tương đương 815 triệu đồng. Hình dáng tổng thể của BYD Song L 2023 rất tinh tế, mặt trước đầy thể thao và sắc sảo, thiết kế hai răng rồng cạnh lưới tản nhiệt phía trước nổi bật và độc đoán, dải crôm giống “râu rồng” được nối từ đèn pha đến lưới tản nhiệt, tạo hiệu ứng thị giác tốt cả khi trời sáng đến tối. Thành xe có tư thế thân xe thấp, đường mui trượt xuống khiến phần đuôi BYD Song L 2023 trông rất đầm chắc. Nhiều đường gân được viền ở bên thân xe, nâng cao cảm giác chắc chắn cho xe. Đèn hậu có thiết kế tinh gọn và cũng được trang bị cánh lướt gió phía sau có thể nâng lên. BYD Song L 2023 có các số đo bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều cao là 4840/1950/1560mm, chiều dài cơ sở 2930 mm. Kích thước này lớn hơn Song Plus và Song Pro, còn được gọi là "Song", và tương tự như Tang. Về nội thất, lần này tông màu tổng thể của toàn bộ khoang lái và khoang hành khách của xe trông mạnh mẽ cao cấp hơn, bên cạnh đó còn được trang bị dải đèn viền bao quanh. Thiết kế nội thất cũng tương đối đơn giản, không còn quá phức tạp và giống một mẫu xe dành cho thị trường quốc tế hơn. BYD Song L 2023 sử dụng nhiều chất liệu thể thao, tạo ấn tượng mạnh về thị giác, đồng thời, xe mới cũng giới thiệu cửa không khung. Kích thước bảng đồng hồ full LCD 10,25 inch trên xe không hề nhỏ, đồng thời màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch vẫn là hình dáng cổ điển của BYD, xe mới còn được bổ sung thêm AR-HUD 50 inch. Chiếc xe BYD Song L 2023 còn được trang bị hệ thống kết nối mạng thông minh DiLink dựa trên bộ xử lý Snapdragon và cùng với Qualcomm để tùy chỉnh sâu nền tảng buồng lái ô tô hỗ trợ 5G. Âm thanh Dynaudio tùy chỉnh cấp độ HiFi 12 loa, hệ thống hương thơm chủ động, và chế độ cảnh mang lại trải nghiệm đắm chìm cho người dùng. Về không gian ghế ngồi, khoảng không trên đầu của Song L ở hàng ghế trước ở mức tốt, người trải nghiệm cao 1,8 mét vẫn có gần 2 khoảng không gian trên đầu sau khi điều chỉnh theo tư thế lái tiêu chuẩn. Cốp xe rất phẳng và được trang bị phong phú, có hai móc, bốn điểm neo lưới hành lý, đèn chiếu sáng và ổ cắm điện ba pha 220V. Về sức mạnh, BYD Song L 2023 sẽ có phiên bản động cơ đơn có công suất tối đa 308 mã lực và động cơ kép, dẫn động 4 bánh được trang bị động cơ điện trước sau với công suất tối đa tương ứng là 201 mã lực và 308 mã lực, tổng hợp lại là 510 mã lực. BYD Song L 2023 có phạm vi chạy điện thuần túy của nó là 550 km, 602 km và 662 km trong điều kiện vận hành thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Được biết, BYD Song L 2023 còn được trang bị hệ thống Yunnan C, có tốc độ điều chỉnh giảm xóc ở mức mili giây, kết hợp hoàn hảo giữa sự thoải mái và khả năng kiểm soát. Chiếc xe mới cũng được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh DiPilot của BYD, có thể đáp ứng hầu hết các tình huống sử dụng và có hơn 30 chức năng phụ trợ, như hỗ trợ tốc độ cao, lái xe thông minh, đỗ xe tự động, nhắc nhở giám sát tình trạng mệt mỏi, v.v. cải thiện an toàn lái xe. Trong một, hai năm trở lại đây, sự phát triển của thị trường năng lượng mới ở Trung Quốc có thể nói là “có bước nhảy vọt”, với những mẫu mã mới bắt mắt liên tục được giới thiệu ra thị trường. Đồng thời, trong số những mẫu SUV thuần điện có giá từ 200.000 đến 300.000 RMB, Tesla Model Y hiện là mẫu xe có sức cạnh tranh nhất. Tất nhiên, còn có nhiều đối thủ nội địa, chẳng hạn như Xpeng G6 có mức giá hấp dẫn, đáp ứng ngay lập tức sự phổ biến trên thị trường nhờ hiệu suất chi phí cực cao. So với các sản phẩm cạnh tranh này, sức mạnh tổng thể của BYD Song L vẫn có thể thu hút được nhiều người tiêu dùng, dù là về thiết kế ngoại hình, cấu hình phong phú hay mức giá công bố hiện nay. Trẻ trung, thời trang và hiểu biết về công nghệ là những điều mà hầu hết tất cả các mẫu xe trong tầm giá 150.000 nhân dân tệ 250.000 nhân dân tệ đều cố gắng đạt được và chúng tôi cũng đã thấy những cải tiến về khía cạnh này trên BYD Song L, điều này cho thấy sự trẻ hóa sự chỉ đạo của nhà Song dưới thương hiệu BYD. Điều đáng nói là qua trải nghiệm thực tế, giới truyền thông Trung Quốc nhận thấy chất liệu và cấu hình nội thất của xe đã được cải thiện rất nhiều so với các mẫu Song Plus, Song Pro và Song Max hiện tại, một chiếc SUV cỡ trung như vậy là một chiếc xe trẻ, đẹp và rẻ, cũng là chiếc xe đầu tiên hoàn hảo cho gia đình. Video: Chi tiết BYD Song L 2023 "đối thủ" Tesla Model Y.

