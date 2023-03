BYD Denza D9 - “Toyota Alphard của Trung Quốc” có giá hơn 1 tỷ đồng

Được thành lập từ năm 2010, Denza là thương hiệu liên doanh giữa hãng xe Trung Quốc BYD và đối tác Mercedes-Benz. Vào tháng 5/2022, Denza đã chính thức trình làng mẫu MPV hạng sang cỡ lớn mang tên D9. Được mệnh danh là "Toyota Alphard của Trung Quốc", BYD Denza D9 2023 mới có cả phiên bản plug-in hybrid (DMi) lẫn thuần điện (EV). Theo kế hoạch, trong triển lãm Bangkok International Motor Show 2023, khai mạc vào ngày 22/3 tới đây, hãng BYD sẽ mang phiên bản thuần điện của Denza D9 đến trưng bày và giới thiệu. Tuy nhiên, BYD Rever - nhà nhập khẩu và phân phối xe BYD tại Thái Lan - cũng cho biết chưa có kế hoạch bán mẫu xe MPV Denza D9 EV ở thị trường này trong tương lai gần. Tương tự nhiều mẫu xe ôtô điện BYD đời mới khác, Denza D9 EV cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ e-Platform 3.0 EV. Mẫu MPV này có kích thước khá lớn, bao gồm chiều dài 5.250 mm, chiều rộng 1.960 mm, chiều cao 1.920 mm và chiều dài cơ sở 3.110 mm. So với Toyota Alphard, BYD Denza D9 EV dài hơn 305 mm, rộng hơn 110 mm, cao hơn 25 mm trong khi chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 110 mm. Không chỉ có kích thước đồ sộ, BYD Denza D9 EV còn có ngoại hình khá nổi bật với chủ đề thiết kế "Into the Meteor Arrow". Khác với phiên bản DMi, mẫu MPV thuần điện này không có lưới tản nhiệt trên đầu xe. Tại đây, xe chỉ đi kèm các nẹp màu bạc nằm dọc để giả lưới tản nhiệt. Ngoài ra, trên đầu xe của BYD Denza D9 EV còn có nhiều chi tiết màu bạc khác như nẹp bao quanh nắp ca-pô và nẹp kéo dài từ đèn pha xuống cản trước. Đèn pha của BYD Denza D9 EV có thiết kế thanh mảnh và hiện đại trong khi dải đèn LED định vị ban ngày nằm thấp trên cản trước. Tương tự các mẫu MPV cỡ lớn khác, BYD Denza D9 EV cũng có cửa trượt chỉnh điện bên sườn. Thêm vào đó là viền cửa sổ và cột D mạ crôm làm điểm nhấn. Nằm bên trong hốc bánh là bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu ấn tượng. Chi tiết thu hút nhất của khu vực phía sau chính là cụm đèn hậu LED. Cụm đèn này được thiết kế nằm vắt ngang đuôi xe và có tạo hình mũi tên bên trong. Bên trong BYD Denza D9 EV là không gian nội thất 7 chỗ ngồi với 2 ghế thương gia tách rời nhau ở hàng ghế giữa. Nội thất của xe toát lên vẻ sang trọng nhờ chất liệu da Nappa cao cấp và trần bọc bằng da lộn. Trong khi đó, tapi cửa được ốp gỗ và tích hợp đèn viền 148 màu. Không chỉ sang trọng, nội thất của BYD Denza D9 EV còn có nhiều trang bị đáng chú ý như bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch, hệ thống âm thanh Dynaudio 14 loa, 2 màn hình giải trí 12,8 inch dành cho hàng ghế sau và camera 8 megapixel để hành khách họp từ xa. Theo hãng BYD, hàng ghế thứ 2 của mẫu MPV này có thể trượt lên/xuống trong khoảng cách 1,08 m. Đồng thời, ghế có thể chỉnh điện 10 hướng, đi kèm hệ thống massage, tựa đầu ghế chỉnh 6 hướng và bệ đỡ bắp chân chỉnh điện nhằm mang đến cảm giác thoải mái cho hành khách. Ở bệ tì tay của ghế còn có thêm 2 màn hình nhỏ để hành khách chỉnh một số tính năng của xe. Khi mua BYD Denza D9 EV, khách hàng có thể chọn phiên bản dẫn động cầu trước FWD hoặc dẫn động 4 bánh AWD. Trong đó, BYD Denza D9 EV FWD dùng mô-tơ điện mạnh 312 mã lực và 360 Nm nằm trên cầu trước. Bên cạnh đó là cụm pin Blade của hãng BYD với dung lượng khả dụng 103,36 kWh, cho phép xe chạy được 620 km theo chu trình thử nghiệm CLTC. Ở phiên bản AWD, mẫu MPV hạng sang này có 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu, tạo ra công suất tổng cộng 374 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm Phiên bản này cũng dùng pin như trên và có quãng đường di chuyển sau 1 lần sạc đầy pin là 600 km. Đặc biệt, BYD Denza D9 EV còn có gói công nghệ hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 (Denza Pilot L2). Gói công nghệ này bao gồm hệ thống hỗ trợ lái bán tự động ICC Intelligent Pilot, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ Hệ thống cảnh báo biển báo giao thông, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, phanh khẩn cấp tự động khi lùi, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường và cảnh báo điểm mù. Trong khi đó, gói công nghệ Denza Pilot L2+ sẽ bổ sung hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt mặt phía trước và hỗ trợ giữ làn đường khẩn cấp. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe BYD Denza D9 EV hiện dao động từ 390.000 - 460.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,34 - 1,58 tỷ đồng). Video: Chi tiết BYD Denza D9 - “Toyota Alphard của Trung Quốc”.

