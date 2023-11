Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix lộ diện tại Đông Nam Á

Chương trình cá nhân hóa Bugatti Sur Mesure ra mắt năm 2021 cùng với chiếc Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix đặc biệt màu xanh da trời mang đậm tính hoài cổ, tri ân di sản trong quá khứ. Hãng xe Pháp tuyên bố sẽ chỉ làm thêm 2 chiếc siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix nữa để hoàn tất bộ ba đặc biệt và mới đây, chiếc thứ 2 trong số này đã được lộ diện. Chiếc Chiron Pur Sport Grand Prix thứ 2 lần này do một khách hàng ở Singapore đặt mua, màu sơn trắng Blanc White chủ đạo và được phối cùng với tông đỏ-đen thể hiện rõ tính chất thể thao trên nhiều chi tiết thân xe. Sắc đỏ Grand Prix Red nổi bật trên họa tiết sơn ở khu vực đầu xe, nối từ chân kính cửa sổ tới đèn pha phía trước. Mảng màu đỏ này dần chuyển dịch từ khối màu sang hình chấm rồi trở thành biểu tượng “EB” (viết tắt tên nhà sáng lập Ettore Bugatti) và nhỏ dần đồng thời chuyển lại về màu đen. Điều tương tự cũng được lặp lại ở phần đuôi xe và cánh lướt gió cỡ lớn. Số “32” trên cửa xe cũng được sơn thủ công với màu đỏ Grand Prix Red, với ý nghĩa tri ân chiếc xe đua Bugatti Type 51 từng giành chức vô địch giải Grand Prix năm 1931 tại Pháp bởi 2 tay đua Louis Chiron và Achille Varzi. Cùng với đó là những thành phần làm từ sợi carbon cũng mang 2 màu đỏ và đen, tạo cho chiếc xe sự cuốn hút. Khoang nội thất cũng được bọc da Alcantara màu đen cùng những họa tiết “EB” màu đỏ được trang trí một cách tỉ mỉ trên các tấm cửa xe. Họa tiết này đều được thiết kế và hoàn thiện bởi đội ngũ Bugatti Sur Mesure.Bảng điều khiển trung tâm đặc biệt được khảm bằng nhôm màu đen, dòng chữ Grand Prix được sơn thủ công màu bạc. Các họa tiết trong nội thất còn được trang trí trên bậc cửa, tựa đầu và đèn chiếu sáng nội thất. Động cơ của các phiên bản Grand Prix đặc biệt này không khác biệt so với Chiron Pur Sport tiêu chuẩn. Xe vẫn vận hành bằng khối động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo tăng áp, có khả năng sản sinh lượng công suất 1.479 mã lực và đạt mô-men xoắn cực đại 1.599 Nm. Tuy nhiên so với Chiron Pur Sport thông thường, các phiên bản Grand Prix được tinh chỉnh đặc biệt để giảm 50 kg khối lượng, sở hữu hệ thống treo cứng chắc hơn nhằm gia tăng độ ổn định khi di chuyển ở vận tốc cực lớn, và tỷ số truyền của hộp số được tối ưu cho phép rút ngắn thời gian cần để tăng tốc lên mức cao nhất. Video: Giới thiệu Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix đặc biệt.

Chương trình cá nhân hóa Bugatti Sur Mesure ra mắt năm 2021 cùng với chiếc Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix đặc biệt màu xanh da trời mang đậm tính hoài cổ, tri ân di sản trong quá khứ. Hãng xe Pháp tuyên bố sẽ chỉ làm thêm 2 chiếc siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix nữa để hoàn tất bộ ba đặc biệt và mới đây, chiếc thứ 2 trong số này đã được lộ diện. Chiếc Chiron Pur Sport Grand Prix thứ 2 lần này do một khách hàng ở Singapore đặt mua, màu sơn trắng Blanc White chủ đạo và được phối cùng với tông đỏ-đen thể hiện rõ tính chất thể thao trên nhiều chi tiết thân xe. Sắc đỏ Grand Prix Red nổi bật trên họa tiết sơn ở khu vực đầu xe, nối từ chân kính cửa sổ tới đèn pha phía trước. Mảng màu đỏ này dần chuyển dịch từ khối màu sang hình chấm rồi trở thành biểu tượng “EB” (viết tắt tên nhà sáng lập Ettore Bugatti) và nhỏ dần đồng thời chuyển lại về màu đen. Điều tương tự cũng được lặp lại ở phần đuôi xe và cánh lướt gió cỡ lớn. Số “32” trên cửa xe cũng được sơn thủ công với màu đỏ Grand Prix Red, với ý nghĩa tri ân chiếc xe đua Bugatti Type 51 từng giành chức vô địch giải Grand Prix năm 1931 tại Pháp bởi 2 tay đua Louis Chiron và Achille Varzi. Cùng với đó là những thành phần làm từ sợi carbon cũng mang 2 màu đỏ và đen, tạo cho chiếc xe sự cuốn hút. Khoang nội thất cũng được bọc da Alcantara màu đen cùng những họa tiết “EB” màu đỏ được trang trí một cách tỉ mỉ trên các tấm cửa xe. Họa tiết này đều được thiết kế và hoàn thiện bởi đội ngũ Bugatti Sur Mesure.Bảng điều khiển trung tâm đặc biệt được khảm bằng nhôm màu đen, dòng chữ Grand Prix được sơn thủ công màu bạc. Các họa tiết trong nội thất còn được trang trí trên bậc cửa, tựa đầu và đèn chiếu sáng nội thất. Động cơ của các phiên bản Grand Prix đặc biệt này không khác biệt so với Chiron Pur Sport tiêu chuẩn. Xe vẫn vận hành bằng khối động cơ W16 dung tích 8.0L với 4 bộ turbo tăng áp, có khả năng sản sinh lượng công suất 1.479 mã lực và đạt mô-men xoắn cực đại 1.599 Nm. Tuy nhiên so với Chiron Pur Sport thông thường, các phiên bản Grand Prix được tinh chỉnh đặc biệt để giảm 50 kg khối lượng, sở hữu hệ thống treo cứng chắc hơn nhằm gia tăng độ ổn định khi di chuyển ở vận tốc cực lớn, và tỷ số truyền của hộp số được tối ưu cho phép rút ngắn thời gian cần để tăng tốc lên mức cao nhất. Video: Giới thiệu Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix đặc biệt.