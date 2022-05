"Bỏ" Mercedes-Benz C200 tiền tỷ, Tiến Linh U23 tậu Hyundai Tucson

Trước khi cùng đồng đội nhận nhiệm vụ chinh phục giải thưởng cao nhất là huy chương vàng môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Tiến Linh đã chia sẻ với cộng đồng mạng việc anh mới sắm thêm chiếc xe Hyundai Tucson 2022 mới. Trước đó, vào khoảng đầu năm 2020 - Tiền đạo Tiến Linh cũng từng khiến các fan bất ngờ khi tự mình sắm một chiếc Mercedes-Benz C200 bản nâng cấp facelift trị giá gần 1,5 tỷ đồng. Hyundai Tucson 2022 của Tiến Linh là bản máy Xăng Cao cấp - phiên bản tầm trung của dòng Crossover hạng C tại Việt Nam. So với thế hệ cũ, Tucson 2022 dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm. Chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755mm, hơn 85mm so với thế hệ cũ. Điểm nhấn ở phần đuôi xe là cụm đèn hậu kiểu mới kết nối với nhau bằng dải đèn LED bắt mắt, mang đến cảm giác hiện đại cho chiếc xe đến từ Hàn Quốc này.. Ngoài ra, Tucson mới được trang bị lazang có các kích thước từ 17 cho đến 19 inch tùy từng phiên bản. Khoảng sáng gầm xe đạt mức 181mm. Hyundai Tucson 2022 thế hệ mới vừa được Tiến Linh "tậu" về sở hữu hàng loạt các trang bị hiện đại như: cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh,... Các tra bị khác như; Cruise Control thông minh, đèn pha và gạt mưa tự động, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, gạt mưa tự động, dừng xe thông minh Auto hold, phanh tay điện tử, Camera 360… Xe cũng sở hữu hệ thống an toàn SmartSense thế hệ mới nhất. Các công nghệ có thể kể đến bao gồm: Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA, Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA, Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA… Bên dưới nắp ca-pô của xe là khối động cơ xăng SmartStream 2.0L MPI, sản sinh công suất cực đại 156 mã lực, mô men xoắn cực đại 192 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Giá xe Hyundai Tucson 2022 bản Xăng Cao cấp của Tiến Linh đạt 925 triệu đồng nhưng tại đại lý, người mua phải chi thêm khoản tiền chênh lớn do mẫu xe này đang trong tình trạng khan hàng vì thiếu chíp sản xuất. Nếu cộng thêm các khoản phí lăn bánh, số tiền sở hữu xe vọt lên hơn 1 tỷ đồng (chưa bao gồm ưu đãi 50% lệ phí trước bạ mà Chính phủ áp dụng cho các dòng xe lắp ráp trong nước). Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Hyundai Tucson 2022 mới.

