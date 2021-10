BMW X4 M Competition "khoác áo kịch độc" từ hoạ sĩ Joshua Vides

Joshua Vides là một họa sĩ nổi tiếng người Mỹ sinh năm 1989. Anh là một họa sĩ kiêm nhà thiết kế tài năng với phong cách độc đáo khi sáng tác trên các đồ vật hoặc các bức vẽ với hai tông màu đen trắng chủ đạo, hầu hết các đường viền đen sẽ được trang trí nổi bật hoặc viền trên các đường nét để làm nổi bật vật thể màu trắng và mới đây BMW X4 M Competition 2021 mới đã là sản phầm sáng tạo của anh. Phong cách đặc trưng của họa sĩ này từng xuất hiện trên nhiều vật thể khác nhau, từ những đôi giày đắt giá cho tới những phụ kiện thời trang, thậm chí là cả trên những chiếc xe ôtô. Chiếc xe SUV BMW X4 M Competition này hiện đang góp mặt tại triển lãm SPACE by BMW diễn ra tại khu tổ hợp The Grove, Los Angeles, Mỹ. Họa sĩ Joshua Vides đã đem tới cho mẫu SUV năng động một diện mạo trẻ trung độc đáo với phong cách quen thuộc của anh. Những nét màu đen được họa sĩ đem tới cho chiếc X4 M Competition biến chiếc xe trở nên giống như một “bản phác thảo” ngoài thực tế. Họa sĩ Joshua Vides là một Fan hâm mộ của thương hiệu BMW ngay từ khi còn bé và giờ đây, anh đã hoàn thành giấc mơ đã ấp ủ từ lâu của mình khi hoàn thành dự án hợp tác nghệ thuật với BMW. Joshua Vides cũng sẽ cùng BMW thiết kế một bộ sưu tập các phụ kiện, quần áo dành cho người hâm mộ của thương hiệu có thể mua. Bộ sưu tập này bao gồm các mẫu thời trang như áo phông và áo hoodie, các vật dụng hàng ngày như cốc giữ nhiệt và cả các sản phẩm trang trí nội thất như thảm. Chiếc xe đã được ra mắt trong sự kiện độc quyền chỉ dành cho một số vị khách VIP của BMW tại sự kiện SPACE by BMW. Chiếc xe sẽ được trưng bày tại sự kiện này trong tháng 10 trước khi gia nhập đội xe BMW M GmbH vào tháng 11. Markus Flasch, Giám đốc điều hành BMW M GmbH nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên một mẫu xe thể thao hiệu suất cao của BMW M đóng vai trò là tâm điểm cũng như là nền móng cho sáng tác của nghệ sĩ Joshua Vides. Joshua đã hiểu cách sử dụng tài năng nghệ thuật của mình để tạo ra một thiết kế hoàn hảo nhất phù hợp với các đường nét của chiếc xe này. Markus Flasch cho biết: “Phong cách có một không hai của Joshua hướng đến đối tượng khách hàng trẻ trên toàn thế giới và tiếp tục củng cố hình ảnh của BMW M trong phân khúc xe hạng sang.” Họa sĩ Joshua Vides cho biết: “Tôi vô cùng vui mừng khi có thể hợp tác với BMW và BMW M trong dự án này. Kể từ khi chỉ mới 7 tuổi, tôi đã có một ước muốn sẽ có cơ hội sở hữu một chiếc BMW. Thật không thể tin được khi trong tương lai tôi lại có cơ hội để đem ý tưởng, phong cách nghệ thuật của riêng tôi vào thiết kế BMW X4 M Competition độc đáo". ” Đồng thời, họa sĩ cũng chia sẻ về mục tiêu của dự án: “Tôi muốn chiếc xe trông hoàn hảo nhất khi được trưng bày. Đây là lần đầu tiên tôi vẽ một diện mạo ngoại thất mô phỏng lại chuyển động nhanh trong phim hoạt hình hay phim ảnh. Tôi cảm thấy rất hài lòng về tác phẩm này của mình.”, Joshua Vides cho biết thêm. Joshua Vides lớn lên ở một vùng ngoại ô thiếu thốn của Los Angeles, nơi anh hiếm khi có cơ hội được nhìn tận mắt những chiếc BMW hoặc BMW M. Sau nhiều năm phát triển của sự nghiệp, Joshua Vides từng làm qua nhiều công việc như làm nhân viên pha chế, lính cứu hỏa, thợ tráng men, tài xế giao hàng và sau đó là nhà thiết kế đồ họa cho một loạt nhãn thời trang. Sau đó, Joshua đã tạo ra bước đột phá cho sự nghiệp của chính mình bằng cách vẽ trang trí nghệ thuật cho một đôi giày nổi tiếng thế giới và không lâu sau đó, các nhãn hàng nổi tiếng trên toàn cầu đã tìm đến anh để có thể phát triển những bộ sưu tập thời trang ấn tượng. Video: BMW X4 M Competition khoác áo kịch độc từ Joshua Vides.

