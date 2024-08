BMW M5 Touring 2025 từ 121.500 USD với kiểu dáng Wagon khác biệt

Sau nhiều tháng được nhiều người dùng chờ đợi, BMW cuối cùng đã công bố chiếc M5 Touring tại lễ hội Monterey. Nhìn bề ngoài, BMW M5 Touring 2025 mới trông rất ấn tượng với những đường nét góc cạnh và khỏe khoắn và ở ngoại thất, mẫu xe được trang bị một đường gân trải dài dọc theo toàn bộ chiều dài của Touring. Mẫu xe được trang bị một cánh lướt gió che phủ đường mái của Touring và phần nắp cốp sau có phần đứng với những đường nét thiết kế góc cạnh. Với hàng ghế sau có thể gập xuống, tính thực dụng của xe tăng lên thêm nhiều lần, từ đây không gian chở hàng của xe rộng hơn hẳn so với BMW M5 thông thường. BMW M5 Touring 2025 kiểu dáng Wagon mới chỉ là biến thể thứ ba trong lịch sử của mẫu xe này và là biến thể đầu tiên kể từ E60 từng được giới thiệu vào năm 2007. Được biết, BMW Touring 2025 có trọng lượng ở mức 2.508 kg nhiều hơn 63 kg so với phiên bản sedan. Trên phiên bản Touring, các trang bị về động cơ hay công suất đầu ra, hộp số, kích thước lốp hoặc thiết lập hệ thống treo vẫn tương tự như phiên bản Coupe. Mức công suất đầu ra của xe ở mức 717 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm được tạo ra bởi hệ thống điện và động cơ V8 tăng áp 4,4 lít. M5 Touring có thời gian tăng tốc từ 0 – 96 km/h trong khoảng 3,5 giây, nhiều hơn một chút so với 3,4 giây của phiên bản Sedan. BMW M5 Touring 2025 cũng sẽ đạt tốc độ lên tới 200 km/h trong 11,1 giây và đạt tốc độ tối đa 248 km/h hoặc 304 km/h nếu cài đặt gói M Driver tùy chọn. Về diện mạo tổng thể, M5 Touring là một chiếc wagon có thiết kế phần vòm bánh sau loe nổi bật. Xe cũng được trang bị các tấm phản quang dọc đã được tích hợp lại vào cản sau với cửa sau dạng hatchback và tấm kim loại bổ sung phía trên. Xe cũng được trang bị thêm một cánh lướt gió trên mui được tích hợp gọn gàng dành riêng cho M5 Touring, kết hợp hài hòa với tính thẩm mỹ của đường nóc xe kéo dài. Các trang bị khác được lắp đặt trên xe bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh Sky Lounge tiêu chuẩn, dải trang trí mui xe màu Đen bóng và rèm chỉnh điện phía sau tiêu chuẩn. Cửa sau chỉnh điện mở ra để lộ khoang hành lý rộng trong khi tựa lưng hàng ghế sau có thể chia theo tỷ lệ 40:20:40. Phần còn lại của nội thất vẫn quen thuộc, với hệ thống đèn nội thất dành riêng cho M5, thiết kế vô lăng mới, Hệ điều hành BMW 8.5 và Màn hình cong với đồ họa giao diện dành riêng cho phiên bản M. BMW M5 Touring 2025 sẽ ra mắt tại Tuần lễ ôtô Pebble Beach vào thứ Năm, ngày 15/8/2024. Mẫu xe sẽ ra mắt thị trường toàn cầu sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, vào quý 4 năm 2024 và chiếc xe sẽ được công bố ở mức 121.500 USD cộng với phí vận chuyển và xử lý 1.175 USD. Mức giá xe BMW M5 Touring 2025 sẽ cao hơn 2.000 USD so với giá công bố của chiếc sedan M5 và cả hai chiếc xe sẽ được sản xuất cùng nhau tại nhà máy Dingolfing của BMW. Video: Giới thiệu BMW M5 Touring 2025 bản wagon mới.

