BMW M3 và M4 2021 bán ra từ 1,627 tỷ đồng tại Mỹ

Cặp đôi xe hiệu suất của BMW M3 và M4 2021 mới sẽ có một lưới tản nhiệt chiếm trọn mặt trước (trải trên toàn bộ chiều cao) giống 4 Series mới, và bao gồm các thanh ngang, chính điều này đã gây nên tranh cãi về diện mạo của M3/M4 2021. Tuy nhiên, có một thứ khiến tất cả đều thích thú, đó là khối động cơ S58 tăng áp kép 3.0L mới, có nguồn gốc từ X3 và X4 M, cỗ máy này có cùng kích thước với loại S55 cũ nhưng lại gồm các nòng đầu xi-lanh 3D mới nhẹ hơn (nhờ việc tối ưu hóa định tuyến của các ống dẫn làm mát). Hệ thống phun xăng trực tiếp cũng đã được nâng cấp và hiện hoạt động ở áp suất tối đa 350 bar, trong khi bộ lọc hạt giúp động cơ của M3/M4 2021 đáp ứng đủ các tiêu chuẩn khí thải Euro 6d mới nhất. Động cơ BMW M3 và M4 2021 sản sinh công suất 473 mã lực và mô-men xoắn cực đại 598Nm ở dạng tiêu chuẩn, tăng 49 mã lực và 50Nm so với trước đây, cho khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,2 giây. Đi kèm hộp số sàn 6 cấp tiêu chuẩn. Đối với cấu hình Competition, BMW M3 và M4 mới sẽ mạnh mẽ tới 503 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 650Nm, tăng gần 59 mã lực và 100Nm so với bản cũ. Với hộp số tự động 8 cấp từ các "đàn anh" M5 và M8, M3 và M4 Competition mới chỉ cần 3,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h. BMW M3 và M4 cũng sẽ lần đầu tiên có sẵn với hệ dẫn động bốn bánh M xDrive tùy chọn. Hệ dẫn động này sẽ cung cấp mô-men xoắn cho toàn bộ bánh sau trong điều kiện lái xe bình thường, và chỉ chuyển lực tới trục trước khi phát hiện thấy mất lực kéo. Hệ dẫn động xDrive của M3 và M4 mới có hai thiết lập 4WD và 4WD Sport, trong đó 4WD Sport có độ lệch tỷ lệ mô-men xoắn phía sau lớn hơn. Bên cạnh đó, người lái có thể chuyển sang chế độ 2WD khi tắt tính năng kiểm soát độ ổn định. Để "đối phó" với những nâng cấp hiệu suất kể trên, khung gầm của M3/M4 mới cũng được tăng cường về cấu trúc và hệ thống treo tùy chỉnh. Trong đó, khung phụ phía trước được làm bằng nhôm với các thanh chống kiểu tháp, thanh giằng dọc và một tấm chống cắt đơn có tích hợp các thanh giằng bên. Phần trung tâm và phía sau của khung cũng đã được sửa đổi với thanh ngang cân bằng kiên cố. Cả M3 và M4 đều được hưởng lợi nhờ trọng tâm xe thấp hơn, khoảng cách giữa cách bánh xe phía trước rộng hơn và hệ thống treo M thích ứng phù hợp với tiêu chuẩn. Thanh giằng khớp đôi phía trước từ MacPherson được kết hợp với xương đòn bằng nhôm, các cần xoắn, ổ trục quay đúc, ổ trục bánh xe nhẹ và chuyển động học "thửa riêng" với các góc nghiêng của trụ lái và trục vít lớn. Trục 5 liên kết phía sau bao gồm các xương đòn và trụ thẳng đứng được làm đặc biệt cho từng mẫu xe M3 và M4. Tất cả những cải tiến này đều được tạo ra với một mục đích, đó là giúp BMW M3 và M4 2021 có mức độ ổn định và độ chính xác cao. M3 và M4 đều được trang bị hệ thống lái M Servotronic tỷ số biến thiên, rất nhạy dù ở tốc độ thấp, đi kèm còn có hệ thống phanh bằng dây với hai cài đặt cảm giác bàn đạp phanh, giúp cải thiện khả năng tạo áp suất phanh và cung cấp kiểm soát ổn định nhanh hơn, chính xác hơn. Hệ thống phanh này được liên kết với bộ phanh hợp chất M mới cùng kẹp phanh sáu pít-tông phía trước và đĩa trước 380 mm. Cùm phanh có màu xanh lam tiêu chuẩn hoặc tùy chọn màu đen hoặc đỏ. BMW cũng cung cấp cho khách hàng tùy chọn hệ thống phanh carbon-gốm có đĩa trước 400 mm và kẹp phanh vàng Gold. Như thường lệ, M3 và M4 cũng có Chế độ M Dynamic Mode để tăng cường kiểm soát ổn định, với hệ thống kiểm soát lực kéo hiện được tích hợp vào ECU và phản hồi nhanh hơn tới mười lần. Mặt khác, hệ thống M Drive Professional tùy chọn bổ sung cho xe chức năng Kiểm soát lực kéo M mới cung cấp mười cấp độ can thiệp khác nhau, cùng với bộ đếm thời gian vòng đua và “máy phân tích độ lệch”. Tuy nhiên, đây chỉ là trang bị tiêu chuẩn dành cho những chiếc Competition. BMW M3 và M4 mới đã nhận được cả một "bầu trời" nâng cấp, nhưng sự đổi mới chưa dừng lại ở đó, cặp xe này còn được củng cố về mặt diện mạo. Ngoài lưới tản nhiệt gây tranh cãi, xe có nắp ca-pô mạnh mẽ với các khe thông gió nổi bật, cặp đèn pha sắc nét và đuôi xe thể thao với ống xả tứ khỏe khoắn và bộ khuếch tán thiết kế táo báo. Đèn hậu của M3 và M4 được định hình khác nhau. Bên cạnh đó, vòm bánh xe phía trước và sau đã được kéo dài đáng kể để bọc lấy các mâm xe so le độc đáo - lần đầu tiên có mặt trên M3/M4. Theo tiêu chuẩn, M3 và M4 mới có bánh trước 18 inch và bánh sau 19 inch, bọc trong lốp 275/40 và 285/35 tương ứng, các mẫu xe dẫn động AWD sẽ có mâm xe 19 - 20 inch (trước - sau) đi kèm lốp cao su 275/35 và 285/30 - đây là tùy chọn trên các biến thể khác. BMW M3 và M4 2021 có ba lựa chọn sơn ngoại thất mới là Sao Paulo Yellow, Isle of Man Green và Toronto Red. Nội thất chiếc sedan và coupe hiệu suất được tô điểm với ghế thể thao M bọc da Merino hạt mịn và lần đầu tiên có hệ thống thông gió, nút M màu đỏ trên vô lăng, nút khởi động màu đỏ và hộp số phát sáng trên các mẫu xe số tự động. Khách hàng có thể đặt mua ghế xô carbon M mới nhẹ hơn 9,5 kg so với ghế tiêu chuẩn với tựa đầu tích hợp và huy hiệu của mẫu xe được chiếu sáng, đồng thời bổ sung nhiều chi tiết trang trí bằng sợi carbon để làm tăng tính thể thao của xe. Những điểm nổi bật khác bao gồm cụm công cụ kỹ thuật số 12,3 inch và hệ thống thông tin giải trí 10,25 inch với BMW Maps và tương thích Android Auto và Apple CarPlay không dây. BMW M3 và M4 cũng có một số tính năng dành riêng cho các xe BMW M như M Drift Analyzer và M Laptimer.Giá xe BMW M3 và M4 2021 tại thị trường Hoa Kỳ vào tháng 3 năm sau với mức khởi điểm từ 69.900 USD (khoảng 1,627 tỷ đồng) cho M3 và 71.800 USD (khoảng 1,671 tỷ đồng) cho M4 Coupe. M3 Competition sẽ được bán lẻ với giá 72.800 USD (khoảng 1,694 tỷ đồng) trong khi M4 Competition có giá 74.700 USD (khoảng 1,738 tỷ đồng). Video: Giới thiệu xe hiệu năng cao BMW M3 và M4 2021 mới.

