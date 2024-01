BMW i8 rao bán 2,5 tỷ ở Hà Nội, chạy 9 năm bán lỗ 4,5 tỷ

Vào giai đoạn 2015 – 2018, BMW i8 tại Việt Nam là một trong những dòng siêu xe thể thao đắt tiền được tầng lớp thượng lưu trong nước rất ưa chuộng. Thậm chí, vào thời điểm đó BMW i8 đã trở thành một hiện tượng trên thị trường xe hơi Việt. Tuy sau đó, siêu xe BMW i8 không còn được các đại gia Việt quá yêu thích, nhưng đây vẫn là một mẫu siêu xe "gây thương nhớ" từ cái nhìn đầu tiên. Trên thị trường xe cũ gần đây xuất hiện một chiếc BMW i8 được rao bán với mức giá khiến nhiều người khá bất ngờ. Theo thông tin người bán đăng tải, chiếc BMW i8 này được sản xuất năm 2014, model 2015, xe có số ODO mới đạt hơn 30.000 km. Mức giá mà người này đưa ra là 2,499 tỷ đồng. Vào thời điểm mới về nước theo diện nhập khẩu tư nhân, giá xe BMW i8 2015 bán ra khoảng 7 tỷ đồng (đã bao gồm chi phí lăn bánh). Như vậy, sau khoảng gần 10 năm sử dụng chiếc BMW i8 này đang được bán “lỗ” hơn 4 tỷ đồng. Trên thực tế từ năm 2018 đến nay, không có chiếc BMW i8 nào được nhập khẩu và thực hiện thủ tục thông quan tại Việt Nam. Nguyên nhân cho việc này là Nghị định 116 đã áp đặt các quy định nghiêm ngặt đối với hoạt động nhập khẩu ô tô. Hãng BMW cũng đã xác nhận việc ngừng sản xuất mẫu xe BMW i8. Theo đó, chiếc BMW i8 trong bài là một lựa chọn lý tưởng đối với những người đang quan tâm đến mẫu siêu xe thể thao từng là hiện tượng một thời này. Chiếc BMW i8 2015 này sở hữu màu sơn ngoại thất xanh dương phối với màu đen và trắng. BMW i8 là mẫu xe thể thao hybrid đi theo triết lý thiết kế BMW i LifeDrive. Cấu trúc này giúp xe cắt giảm tối đa trọng lượng. Nhờ nhôm, sợi carbon, nhựa nhiệt dẻo được sử dụng trong thiết kế, phần cửa của BMW i8 nhẹ hơn 50% so với cửa lắp thông thường. Khắp thân xe có các khe thoát gió tinh tế nhằm giúp xe giảm lực cản. Hệ số cản gió Cd ở mức 0,26. Đặc biệt, BMW i8 là mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ đèn laser cho đèn pha. Tia laser sản sinh ra những chùm sáng gần như song song với cường độ mạnh hơn hàng ngàn lần so với đèn LED thông thường. Quan trọng hơn, điện năng mà đèn laser tiêu thụ sẽ chỉ bằng một nửa so với đèn LED, tia laser sẽ cho ra ánh sáng trắng và không gây hại tới mắt con người. Cửa cắt kéo là một điểm đặc biệt không thể không kể đến của i8. Với kiểu mở lật ngược lên về phía trước, cửa cắt kéo hòa hợp một cách hoàn hảo với body đậm chất khí động lực học. BMW i8 sử dụng bộ mâm hợp kim nhẹ ED BMW i 20 inch đạt tiêu chuẩn Turbine Style 444, kích cỡ 7J trước và 7.5J sau, tương ứng với lốp 195/50 trước và 215/40 sau. Bên trong cabin, BMW i8 cung cấp cho người dùng cấu hình ghế ngồi 2+2 với phong cách thiết kế hiện đại. Nội thất bọc da “hảo hạng” và cách bố trí các nút điều khiển hướng về người lái. Màn hình head-up nằm ở tap-lô có thể hiển thị đầy đủ thông tin giải trí cũng như quan sát xung quanh. BMW i8 được trang bị động cơ 3 xy-lanh, TwinPower Turbo, 1.5L, cho công suất tối đa 231 mã lực, momen xoắn tối đa 320 Nm. Bên cạnh đó, chiếc xe này còn tích hợp một mô-tơ điện, cho công tối đa 131 mã lực, mô-men xoắn tối đa 250 Nm, giúp xe có tổng công suất tối đa lên 362 mã lực, mô-men xoắn 570 Nm. BMW i8 chỉ cần 4,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, vận tốc tối đa của xe là 256 km/h. BMW cho biết, thời gian để nạp đầy cụm pin lithium-ion trên xe i8 khoảng 3 tiếng đối với nguồn điện thông thường. Nếu sử dụng sạc nhanh BMW I Wallbox, thời gian nạp điện cho pin của i8 giảm xuống chỉ còn 2 giờ. BMW i8 có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,1 lít/100 km, tương đương 47,6 km/lít. Khi hết xăng, xe có thể chạy bằng điện thêm 35 km, với vận tốc tối đa có thể đạt 120 km/h. Video: Trải nghiệm "siêu xe xanh" BMW i8 tại Việt Nam.

