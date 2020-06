BMW 520i giảm 390 triệu tại Việt Nam, rẻ hơn Mercedes E180

Chịu tác động từ thị trường ôtô vốn khó khăn sau dịch COVID-19, cộng thêm sức ép lớn từ các đối thủ, THACO BMW tiếp tục chương trình ưu đãi giảm giá BMW 5 Series, phiên bản 520i trong tháng 6 này nhằm cải thiệ doanh số và cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Đây cũng được xem là lần BMW 520i giảm giá mạnh nhất kể từ trước đến nay. Vào tháng 11 năm ngoái, THACO đã từng giảm giá 290 triệu đồng cho 520i, giảm từ 2,389 tỷ đồng xuống còn 2,099 tỷ đồng. Làm so sánh, giá bán sau ưu đãi 1,999 tỷ đồng hiện tại của BMW 520i đã thấp hơn 51 triệu đồng so với đối thủ Mercedes-Benz E 180 đang có giá niêm yết 2,050 tỷ đồng, cũng như thấp hơn 291 triệu đồng so với phiên bản E 200 Exclusive đang có giá niêm yết 2,290 tỷ đồng. Đáng chú ý, BMW 520i hiện tại đã trở thành mẫu xe có giá bán thấp nhất trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung tại thị trường Việt Nam. Về ngoại hình, BMW 520i 2020 mới sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.936 x 1.868 x 1.479 mm. Xe sử dụng đèn pha, hậu LED với dải đèn LED ban ngày kiểu Corona Ring cắt bằng phía trên, dải LED trên cùng kiểu mí mắt xếch lên cao tạo diện mạo ngầu và hiện đại hơn. Đuôi xe BMW 520i được tạo hình chắc chắn, cứng cáp với nhiều lớp gân nổi xếp tầng lên nhau, mâm hợp kim 18inch. Là mẫu xe thừa hưởng sự tiện nghi, rộng rãi của đàn anh 7 Series, BMW 520i 2020 ghi điểm bởi độ thoáng đãng bên trong nội thất. Trục cơ sở của xe dài 2.975 mm- tăng thêm 7 mm so với trước để bạn tận hưởng khoang xe rộng hơn, dễ chịu hơn trên những quãng đường dài. Bảng táp lô 520i được tạo thành từ nhiều mảng khối to bản với màu sắc đen-kem tương phản. Phần ốp nội thất là kim loại màu bạc Oxide Silver cho cảm giác cao cấp, sang trọng hơn. Nếu bảng điều khiển trung tâm đa phần dùng nhựa bóng màu đen Piano thì mặt trên của táp lô là nhựa cứng được mài phẳng rất chắc chắn. BMW 520i 2020 có ghế lái điều chỉnh điện 8 hướng, nhớ 2 vị trí cùng mặt ghế lớn cho trải nghiệm thoải mái, dễ chịu hơn. Ghế hành khách BMW 520i được thiết kế rất rộng và thoải mái, đặc biệt khu vực hàng ghế sau có chỗ để chân rộng, trần xe cao, thoáng để ngay cả người cao trên 1m80 cũng không bị bó gối, chạm đầu. Xe sử dụng hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập cho 2 luồng khí ở phía người lái và ghế phụ tỏa ra nền nhiệt riêng biệt đảm bảo sự thoải mái, dễ chịu. Các trang bị khác gồm; đèn viền trang trí đổi 6 màu thay vì 1 màu như 520i, bảng đồng hồ full kỹ thuật số, màn hình hệ thống thông tin giải trí lớn hơn, lẫy chuyển số sau vô-lăng, ốp gỗ thay vì kim loại... BMW 520i mang trong mình khối động cơ 1,6L TwinPower Turbo sản sinh công suất tối đa 170 mã lực, mô men xoắn cực đại 250 Nm. Kết hợp là hệ dẫn động cầu sau và hộp số tự động 8 cấp. Hệ thống an toàn gồm; bảo vệ chủ động Active Protection System bảo vệ hành khách bằng cách tự đóng cửa sổ, cửa sổ trời, thắt chặt dây an toàn và kích hoạt phanh xe, cảnh báo buồn ngủ, 6 túi khí... BMW 520i giảm giá mạnh dưới 2 tỷ đồng là một tin vui đối với khách hàng đang có nhu cầu mua xe mới, tuy nhiên những khách hàng đã mua xe sẽ không cảm thấy vui vẻ vì điều này, khi xe của họ bị “mất giá” một phần sau khi hãng giảm giá sâu cho xe mới. Việc giảm giá bán liên tục khiến xe nhanh chóng bị giảm giá trị khi bán lại. Video: Chi tiết BMW 5-Series 2021 thế hệ mới.

